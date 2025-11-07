Suscribete a
ABC Premium

Este pueblo de Sevilla es el primero de España en encender las luces de Navidad: una semana antes que Vigo

El municipio sevillano arrancará la época navideña esta misma tarde

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad de Sevilla de 2025?

Nuevo conflicto en la Policía Local de Sevilla por el plan de Navidad y las productividades con invitación a no aceptar más horas extra

Una de las calles del municipio
Una de las calles del municipio Ayuntamiento de Estepa
Irene Cuenca

Irene Cuenca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este año, el inicio de la Navidad no será en Vigo ni en los grandes almacenes comerciales, ya que un pueblo sevillano ha cogido la delantera y encenderá sus luces navideñas esta misma tarde, siendo el primer lugar de España en ... hacerlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app