Este pueblo de Sevilla es el primero de España en encender las luces de Navidad: una semana antes que Vigo

Este año, el inicio de la Navidad no será en Vigo ni en los grandes almacenes comerciales, ya que un pueblo sevillano ha cogido la delantera y encenderá sus luces navideñas esta misma tarde, siendo el primer lugar de España en ... hacerlo.

Este municipio es Estepa muy conocido por albergar más de dos decenas de fábricas de mantecados y polvorones, dulces que se cuelan cada diciembre en las mesas familiares españolas.

La bienvenida a la Navidad será en la Plaza del Carmen y el momento más especial llegará esta tarde a las 19.30 horas, cuando se ilumine el municipio. La encargada de pulsar el 'botonazo' será Beatriz García, la elegida para encarnar el papel de Estrella de la Ilusión en la próxima Cabalgata de Reyes Magos.

Un encendido lleno de música

Pero esto, no será todo, ya que el municipio vivirá un inicio de la época navideña lleno de música. Las actuaciones empezarán a las 18.00 horas con Dj Moreno y tras el alumbrado, se subirá al escenario el grupo Canastéreo.

Además, este mismo fin de semana Estepa acoge una nueva edición del Polvorón Vespero, un encuentro de vespas que comenzará este mismo viernes por la tarde.

Poco a poco se van iluminando, los rincones de todo el mundo como ya han hecho capitales europeas como Londres o Viena, que encendieron sus bombillas hace tan solo unos días.

El próximo sábado 15 de noviembre llegará el turno de la ciudad gallega de Vigo, mientras el Ayuntamiento de Estepa ha indicado que el adelanto del encendido navideño responde a «la identidad propia de Estepa como Ciudad de la Navidad».

En esta línea, el Consistorio ha subrayado que la iniciativa contribuye a la promoción y venta del Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen Estepa y a las 22 fábricas de polvorones y mantecados, que desde septiembre abren sus puertas a visitantes.