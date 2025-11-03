Suscribete a
ABC Premium

Los pueblos más navideños de Andalucía

Dulces, belenes, villancicos y luces repartidos por todos los rincones de la comunidad andaluza

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad de Sevilla de 2025?

Las luces de la localidad cordobesa de Puente Genil
Las luces de la localidad cordobesa de Puente Genil ABC

Pablo Torres

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se acercan los últimos meses de este 2025, y en un abrir y cerrar de ojos, la Navidad habrá llegado. Por esa razón, las ciudades ya están engalanando sus calles con las típicas luces y los puestos navideños. Todos estos adornos le dan un toque ... especial a la urbe, sin embargo, en los pueblos coge un sentido distinto. No sabemos si es por su recogimiento o por su sencillez, pero sí es cierto, que allí las tradiciones navideñas cobran vida. Cada pueblo, fruto de su identidad e historia, muestra sus propias costumbres mezclando luces, postres, villancicos y paisajes, haciendo así que cada rincón de Andalucía sea único y apetecible de conocer. De este modo, les mostramos una lista de pueblos para visitar estas navidades.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app