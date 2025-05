Usan la imagen del Rey Felipe VI para promocionar estafas de criptomonedas

Si quieres ganar dinero fácil y rápido, siempre puedes meterte en el negocio de las criptomonedas y pegar el pelotazo. Se trata de un negocio seguro, y hasta el Rey Felipe VI lo recomienda. Pero qué va. En absoluto. Solo se trata de lo que ciberdelincuentes están intentando hacer creer a usuarios a través del empleo de una nueva campaña de publicidad fraudulenta en la que los criminales, en este caso, se aprovechan de la imagen del Rey de España. Se trata del último ejemplo de una vieja artimaña, llevada a cabo en redes sociales y plataformas de vídeo, en la que los criminales tratan de robar a los internautas aprovechado la imagen de rostros conocidos, como ha sido el caso anteriormente con Cristina Pedroche, Antonio Resines o David Broncano.

La campaña maliciosa ha sido detectada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que ha lanzado una alerta a la ciudadanía calificada con una gravedad 'alta'. Como en otros casos similares vistos en el pasado, los delincuentes detrás de la estafa están colocando la imagen del Rey en publicidad fraudulenta que se ubica en redes sociales y portales de inversión o videojuegos. En el anuncio se informa sobre una falsa entrevista de Felipe VI al diario 'El Mundo' en la que el monarca habría animado a los ciudadanos a meter su dinero en una plataforma de inversión fraudulenta llamada 'Inmediate Nextgen'.

En el titular, los criminales afirman que «los ciudadanos españoles ya pueden pagar todas sus deudas en sólo un mes»; el objetivo que consiguen con esto es llamar la atención de los usuarios más vulnerables económicamente. Asimismo, recurren a la imagen del Rey y de un medio de comunicación para darle veracidad a la estafa y conseguir que al menos algunos internautas piquen el anzuelo.

Si se pulsa encima del anuncio, se abre la supuesta entrevista, en la que se invita al usuario a invertir dinero en la plataforma fraudulenta Inmediate NextGen. En ella se señala que un usuario que invierta 250 euros en el sitio puede conseguir unos beneficios de 2.000 euros diarios. Para empezar a facturar debe hacer 'clic' en un enlace recogido al final de la página, que redirige al sitio fraudulento. Una vez estén ahí, el objetivo es que las víctimas transfieran dinero a cuentas bancarias controladas por los atacantes, ingresen información financiera en formularios manipulados o, incluso, instalen software malicioso en sus dispositivos. Normalmente, este software estaría diseñado con el objetivo de robar información personal y claves bancarias.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad alertan a los usuarios que se encuentren con una estafa de esta clase de la importancia de utilizar siempre el sentido común y no tomar decisiones precipitadas. Y es que nadie te puede asegurar beneficios económicos como los que se promete en el anuncio fraudulento, y mucho menos en un solo día.

Incibe destaca, además, que si has visto un anuncio que usa la imagen del Rey Felipe VI recomendando plataformas de inversión, pero no has accedido ni has facilitado tus datos o invertido dinero, no tienes nada que lamentar. Además, si el anuncio fraudulento ha aparecido en una red social, como Facebook, puedes reportarlo directamente desde la propia plataforma. «Así contribuyes a que sea retirado y ayudas a proteger a otras personas de caer en este tipo de engaños», destacan desde la institución.

En caso de haber invertido dinero o compartido datos con los criminales detrás de la estafa, el Incibe recomienda contactar con tu entidad bancaria para informar del posible fraude e intentar cancelar o bloquear cualquier operación. Asimismo, se deben guardar todas las pruebas de las que dispongas de la estafa e interponer una denuncia. Finalmente, es importante contar con antivirus en el dispositivo que se utilizó al caer en el timo para poder comprobar si este ha sido infectado con código malicioso.