Steve Wozniak, cofundador de Apple, afirma que la gente «debería salir de Facebook» El empresario abandonó la red social tras el escándalo de Cambridge Analytica

ABC TECNOLOGÍA @abc_tecnologia Actualizado: 12/07/2019 13:13h

La red social Facebook está sufriendo los efectos de los últimos escándalos sobre filtración de datos. El último en sumarse a las críticas hacia la compañía de Mark Zuckerberg ha sido el cofundador de Apple Steve Wozniak. «Mi consejo es que todos deberían encontrar la forma de salir de Facebook», afirmó el empresario en una entrevista al medio «TMZ».

Wozniak, que abandonó la red social tras el escándalo de Cambridge Analytica, no dudó a la hora de mostrarse preocupado respecto a las amenaza para la privacidad que, según él, representa Facebook. «Me preocupa, porque estás teniendo conversaciones que crees que son privadas y no es así. Estás diciendo palabras que no deberían ser escuchadas por nadie... Pero casi no hay manera de detenerlo. Las personas piensan que tienen un nivel de privacidad que no tienen. Estoy preocupado por todo», dijo el cofundador de Apple.

A pesar de esto, Wozniak reconoce que puede haber personas para las que la aplicación pueda ser una herramienta necesaria. Sin embargo, anima a todos aquellos para los que no suponga algo imprescindible a que la abandonen. El empresario sugiere, a su vez, otras vías a través de las cuales proteger la privacidad, como que Facebook de la opción de pagar una tasa destinada a garantizarla: «¿Por qué no me dan esa opción? Permítanme pagar una cierta cantidad y mantendrá mis datos más seguros».

Esta no es la primera vez que alguien relacionado con la marca de la manzana carga contra Facebook. El pasado mes de mayo, el actual CEO de la empresa, Tim Cook, que afirmó en declaraciones a la cadena ABC que «la privacidad se ha convertido en una crisis» debido a «las empresas que rastrean datos».