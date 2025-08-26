Kick expulsa definitivamente a Simón Pérez, el economista de las 'hipotecas fijas', de su plataforma de directos

A cada cerdo le llega su San Martín. También a los que inundan las redes sociales de contenido de dudosa ética y moral, ya sea por compartir agresiones físicas, o por consumir ingentes cantidades de alcohol y drogas mientras se realizan apuestas en un casino en línea. Este último ejemplo es el caso de Simón Pérez, el economista conocido por ser el hombre de las 'hipotecas fijas', y su canal de streaming en Kick, 'SS Conexión'.

Pérez junto a su pareja Silvia Charro, hacían cualquier cosa por donaciones de sus seguidores. Fumar cocaína, beber orina... lo que fuera. Pérez justificaba los retos y las donaciones para conseguir 'bocatas'. Una manera sutil de referirse a los pollos de cocaína. No obstante, tras varias semanas de directos, su canal fue retirado el pasado 1 de agosto. Volvió a ser activado el 16, pero finalmente el pasado miércoles 20 de agosto cerró de manera definitiva.

Fuentes de la plataforma explican a ABC que, si bien no pueden concretar el motivo, ya que nunca se especifican las razones concretas que conllevan a la expulsión de un usuario, «SS Conexión ha vulnerado el reglamento de moderación y debido a ello ya no podrá volver a retrasmitir en la plataforma». ﻿

Al parecer, la plataforma anunciada como la más permisiva con su contenido, se ha puesto seria tras la muerte del streamer Raphaël Graven, más conocido como Jean Pormanove. El francés, conocido por protagonizar grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones, apareció muerto en un directo y Kick ha suspendido varias cuentas con contenidos similares. No obstante, desde la plataforma de streaming aseguran que el cierre del canal de Simón Pérez «no está relacionado» con la muerte de Raphaël Graven.

El caso de Pérez y Charro ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del entretenimiento digital y la capacidad de las plataformas para controlar los excesos. Kick nació como una alternativa a Twitch, con un enfoque mucho más flexible respecto a los contenidos, lo que atrajo a creadores polémicos que buscaban un espacio libre de sanciones. Sin embargo, la sucesión de escándalos ha obligado a la compañía a virar hacia una política más estricta.

De hecho, SS Conexión ha revivido en un canal de YouTube, bajo el nombre de 'S de SAL SE ITO con Silvia', un movimiento curioso teniendo en cuenta que la plataforma de vídeos y directos de Google cuenta con más restricciones que Kick o Twitch, donde la pareja también fue vetada. No obstante, Charro ha comentado en este canal que se plantean trasladarse a Trovo, una plataforma de retransmisión de videojuegos en directo, propiedad de la empresa china Tencent. «Esta semana voy a probar varias plataformas, no sé en cuál me voy a quedar todavía», explicaba en un directo de madrugada Pérez.