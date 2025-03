Dos meses probando el Omni-glide: el aspirador más silencioso y cómodo de Dyson

Dyson es uno de los fabricantes de aspiradores más influyentes del mundo, prueba de ello es que sus diseños son copiados hasta la saciedad por otras empresas. También es cierto que no son dispositivos baratos, pero su calidad es incuestionable y probablemente cualquiera ... de sus productos durará casi para siempre. En ABC hemos probado uno de los modelos más pequeños de la familia durante dos meses, el Omni-glide , cuya característica principal es su cabezal que es capaz de girar 360 grados. Esto hace que el dispositivo resulte extremadamente cómodo cuando aspiramos por lugares complicados o, por ejemplo, debajo de los muebles.

Realmente, el Omni-glide está pensado para permanecer en una sola habitación, por ejemplo, la cocina o el lugar por donde más haga falta, ya que sólo tiene 20 minutos de autonomía, y aspirar una casa entera en ese tiempo sería, prácticamente, misión imposible. Aunque a su favor nos encontramos con que la carga es razonablemente rápida. De hecho, el cabezal, capaz de girar 360 grados , es de rodillos para aspirar suelos duros, como madera o baldosas, perfecto para aspirar espacios de forma puntual.

Muchas veces nos quejamos de que los aspiradores de mano, en general, son bastante pesados. El Dyson V15 Detect , por ejemplo, es muy manejable cuando está en el suelo, pero no tanto si hay que levantarlo del todo. En cambio el Omni-glide, con sólo 1,5 kilogramos es el aspirador más 'de mano' del fabricante inglés, solo 400 gramos más que el Dyson Micro , que también lleva un cabezal 360 más pequeño.

Otra de las particularidades del Dyson Omni-glide es que su batería es extraíble . Se puede cargar por separado en una base, o sustituirla por otra cargada, eso no significa que no se pueda seguir cargando como cualquier otra aspiradora de Dyson en su soporte. El contenedor, sin bolsa, también es reducido, sólo 0,2 litros , pero dada su autonomía es más que suficiente para más de una sesión de limpieza. Lo bueno es que todos los componentes que no tengan componentes electrónicos, incluidos los filtros se pueden pasar por agua para limpiarlos.

Menos potencia, más silencioso

El cabezal Fluffy omnidireccional , la estrella del Omni-glide, está compuesto de dos rodillos motorizados capaces de absorber todo tipo de residuos y de cualquier tamaño . Al estar motorizados, una vez accionados prácticamente no hay que ejercer presión para desplazar el aspirador, y el brazo articulado hace que moverse en todos los sentidos sea extremadamente sencillo.

La potencia no es la misma que en sus hermanas mayores , pero es más que suficiente, y tiene muy buena succión gracias a su motor Hyperdymium y la misma tecnología ciclónica de Dyson. La potencia reducida también ayuda a que, hasta la fecha, sea la aspiradora más silenciosa que hemos probado de Dyson. Tiene dos niveles de potencia que se activan a través de dos botones.

El aspirador trae otros accesorios, además del cepillo Omni-glide, otro cepillo mecanizado para superficies blandas, como pueden ser los asientos del coche o los sofás, un cepillo para zonas altas y otro fino para los huecos. Teniendo en cuenta todo esto, el Dyson Omni-glide sorprende, funciona mucho mejor de lo que sugiere su tamaño, y es terriblemente cómodo de usar. Además, si tienes la suerte de vivir en Barcelona, se puede probar directamente, incluso se puede acceder a una demo en la primera tienda oficial de Dyson. El precio, de 420 euros , sin embargo, no está al alcance de todos los bolsillos.