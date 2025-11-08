Suscribete a
El nuevo coche de lujo de Xabi Alonso es eléctrico y cuesta 140.000 euros

El entrenador del Real Madrid se ha decantado para la nueva temporada, al igual que otros jugadores del club como Vinicius Jr. o Mbappé, por un BMW i7 xDrive 60

Dentro del acuerdo que une al Real Madrid con el fabricante de vehículos de alta gama BMW está la entrega de un vehículo nuevo cada temporada para todos los jugadores y, por supuesto, también para el entrenador, que en este caso es ... Xavi Alonso. El ganador de dos Champions League escogió, para la temporada 2025/2026, un diseño eléctrico y respetuoso con el medio ambiente, un modelo de 5,39 metros de largo y un maletero de 500 litros por el que también se han decantado otros miembros del equipo blanco como Vinicius Jr., Arda Güler o Kylian Mbappé. Su precio base es de 139.600 euros, cifra que puede subir fácilmente hasta los 150.000 con algunos extras.

