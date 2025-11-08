El nuevo coche de lujo de Xabi Alonso es eléctrico y cuesta 140.000 euros

Dentro del acuerdo que une al Real Madrid con el fabricante de vehículos de alta gama BMW está la entrega de un vehículo nuevo cada temporada para todos los jugadores y, por supuesto, también para el entrenador, que en este caso es ... Xavi Alonso. El ganador de dos Champions League escogió, para la temporada 2025/2026, un diseño eléctrico y respetuoso con el medio ambiente, un modelo de 5,39 metros de largo y un maletero de 500 litros por el que también se han decantado otros miembros del equipo blanco como Vinicius Jr., Arda Güler o Kylian Mbappé. Su precio base es de 139.600 euros, cifra que puede subir fácilmente hasta los 150.000 con algunos extras.

El entrenador del Real Madrid escogió este diseño con 544 CV de potencia bmw

El automóvil en cuestión es el i7 xDrive 60 Berlina, un modelo que aúna tecnología, diseño, comodidad y presencia en la carretera. Su exterior, que en el caso del deportista luce una carrocería oscura, llama la atención por sus elegantes líneas, su rejilla de doble riñón iluminada en la parte delantera o un elegante listón cromado en la parte trasera. A destacar son también los faros de cristal BMW Icon Glow con elementos de cristal Swarovski y las estrechas luces traseras en forma de L.

Por su parte, el interior, amplio, cómodo y luminoso, presenta en contraste un tono claro e incluye innovaciones tecnológicas y diferentes opciones de entretenimiento para amenizar los viajes. En la parte delantera está la gran pantalla curva que muestra en alta resolución y de forma simple y clara la información importante. Como extras, en la parte trasera se puede incluir un sistema de entretenimiento de gran formato con una pantalla panorámica de 31,3 pulgadas con Amazon Fire TV integrado y asientos executive lounge que ofrecen a los ocupantes una cómoda posición de descanso con un reposapiés continuo.

El interior de este vehículo incluye las últimas tecnologías bmw

Otras características de este modelo son tecnología BMW eDrive de quinta generación, sistema de sonido envolvente Bowers & Wilkins Diamond, driving assistant profesional, parking assistant plus, BMW digital key plus, una llave digital y BMW live cockpit profesional.

Por último, su sistema de propulsión está formado por dos motores eléctricos que brindan una potencia de 544 CV y 755 Nm de par motor que se transmiten a las cuatro ruedas. Por otro lado, la alta densidad energética de la batería de alto voltaje con una capacidad útil de 101,7 kWh proporciona una autonomía de 590 a 625 kilómetros. Este BMW puede pasar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 240 km/h.