Los convoyes de la Cruz Roja se preparan para recoger a los rehenes
La colección de coches que Lewis Hamilton ha vendido, valorada en 15 millones de euros con ediciones limitadas de Ferrari, Pagani McLaren o Mercedes

El piloto inglés dice haberse desprendido de todos sus coches de lujo, entre los que también había modelos clásicos de Ford, entre otras joyas

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton gtres
Rubén García

Rubén García

Madrid

Lewis Hamilton no está siendo noticia en los últimos tiempos por lo que al piloto británico le gustaría: su primera victoria con la escudería Ferrari de Fórmula 1. Más bien todo lo contrario: al siete veces campeón del mundo no le están saliendo bien ... las cosas esta temporada. Desde que fuera anunciado por todo lo alto su fichaje por el Cavallino Rampante, sus resultados han sido paupérrimos, y para colmo, en las últimas semanas ha tenido que despedirse de su famosa mascota, el bulldog Roscoe, toda una celebridad en las redes sociales. Pero en clave lujo, Lewis Hamilton siempre es una figura a la que no perder de vista, da igual si está en horas bajas a nivel profesional y profesional: sus looks no dejan indiferente a nadie, ni tampoco sus relojes o los coches que conduce. Y eso que el inglés ha reconocido recientemente que se ha desecho de la extraordinaria colección de coches de lujo que tenía en su poder.

