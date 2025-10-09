Suscribete a
ABC Premium
Directo
Televisión Española anuncia los participantes del Benidorm Fest con la incógnita del futuro de Eurovisión en el aire

El circuito de carreras de Aspen que se vende por 19,6 millones de euros

Ubicado a 2.444 metros de altitud sobre las Montañas Rocosas, este espacio de 18 hectáreas es uno de los más míticos e históricos de Colorado por sus vistas y trazado

La casa de esquí de 43 millones de euros, con telecabina privada, que fue escenario de una película

Así es el espectacular circuito de carreras que se vende en Aspen
Así es el espectacular circuito de carreras que se vende en Aspen aspen/glenwood mls
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los entusiastas del motor, la velocidad y las carreras están de suerte porque el mercado inmobiliario de Colorado cuenta desde hace un par de meses con una exclusiva propiedad, un circuito ubicado en lo alto de las Montañas Rocosas y más concretamente a ... 2.444 metros de altitud, una posición privilegiada desde donde regala unas vistas impresionantes. La pista en cuestión es el Aspen Motorsports Park, un complejo por el que piden 23 millones de dólares (unos 19,6 millones de euros al cambio actual) y cuya venta lleva Aspen Real Estate.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app