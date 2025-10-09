El circuito de carreras de Aspen que se vende por 19,6 millones de euros

Los entusiastas del motor, la velocidad y las carreras están de suerte porque el mercado inmobiliario de Colorado cuenta desde hace un par de meses con una exclusiva propiedad, un circuito ubicado en lo alto de las Montañas Rocosas y más concretamente a ... 2.444 metros de altitud, una posición privilegiada desde donde regala unas vistas impresionantes. La pista en cuestión es el Aspen Motorsports Park, un complejo por el que piden 23 millones de dólares (unos 19,6 millones de euros al cambio actual) y cuya venta lleva Aspen Real Estate.

Este circuito está a 2.444 metros de altitud en las Montañas Rocosas aspen/glenwood mls

Se podría decir que Aspen fue cuna de las carreras de vehículos deportivos en las Montañas Rocosas. En un principio estas se organizaban por las calles sin pavimentar, pero a medida que la tecnología mejoraba y los coches eran más rápidos el peligro también aumentaba, lo que llevó al gobernador de Colorado a prohibir este tipo de prácticas en la vía pública en 1955. Así, un grupo de residentes se unió para construir una pista de carreras, un espacio de 18 hectáreas que se estrenó con su primer evento en julio de 1963 en el que se pudieron ver modelos Corvette, Maserati, Lancia, Lotus y Porsche.

Tras la primera carrera todos los críticos y pilotos coincidieron en que esta era una pista divertida y exigente, lo que la llevó a convertirse en una de las favoritas de Colorado solo por detrás de la ya desaparecida Continental Divide Raceways (ubicada en las montañas de Castle Rock). Desde entonces ha sido utilizada por el Sports Car Club of America, grupos de motociclistas, fabricantes de automóviles y clubes de diferentes compañías.

El complejo incluye 120 metros cuadrados de espacio habitable que pueden aumentarse hasta siete veces para crear una mansión si se desea aspen/glenwood mls

Las instalaciones incluían además el Aspen Racing y el Racing Sports Car Club que ofrecía membresías con pases para carreras semanales, uso ilimitado de la pista, eventos patrocinados por un equipo de ingenieros, acceso a una pista de GoKart, una de Enduro, garajes para coches de carreras y una casa club. Su nuevo propietario tendrá que decidir si lo convierte en un recinto de lujo privado o lo mantiene abierto al público con esta opción.

El complejo viene con 120 metros cuadrados de espacio habitable y además su nuevo propietario tiene derecho a construir una vivienda hasta siete veces más grande si lo desea. Por su parte, la pista tiene 1,8 kilómetros de longitud. Lo mejor es que apenas está a unos 7 kilómetros del aeropuerto de Aspen y a unos 10 minutos del centro de la ciudad.