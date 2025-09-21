La casa de esquí de 43 millones de euros, con telecabina privado, que fue escenario de una película

Esquíes o no, seguro que te has imaginado alguna vez en tu vida pasando el invierno en una casita de montaña con sus ventanales panorámicos para ver nevar y su chimenea de ensueño. Como los famosos de los reportajes de las revistas de sociedad o ... como los protagonistas de series y películas tipo Sucession o James Bond, donde el lujo inunda cada escena. Lujo elevado a la máxima potencia es precisamente lo que emana de la casa de esquí ubicada en el estado de Utah, estado montañoso de Estados Unidos, que se ha vendido por un precio récord: ¡43 millones de euros!

Ubicada en la cresta de una montaña localizada dentro de la comunidad privada de Deer Crest, la vivienda tiene unas vistas insuperables del embalse Jordanelle, de Bald Mountain y de la cordillera de Uinta. Es una zona idílica para los amantes de los deportes de nieve y de la paz que se respira en medio de los parajes montañosos exuberantes como este del estado de Utah.

Antes de contarte y mostrarte cómo es la casa de esquí que Engel & Völkers ha vendido por más de 50 millones de dólares —43 millones de euros al cambio—, cabe destacar un detalle que da muestras del nivel de lujo del que estamos hablando: la mansión, porque es mucho más que una casa en la montaña, tiene un telecabina privado para dejar a sus inquilinos a pie de pista.

Exterior de la casa Engel & Völkers

Una vivienda de siete plantas con bolera privada

La vivienda en sí es espectacular. De película. De hecho, ha sido el escenario elegido para el rodaje de la película de HBO Mountainhead, cinta protagonizada por Steve Carell y escrita precisamente por el creador de Sucession, Jesse Armstrong. Diseñada por el arquitecto Michael Upwall, especialista en levantar casas de ensueño totalmente personalizadas en Estados Unidos, tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados, y destaca por su estilo ‘mountain modern’, una tendencia en las viviendas levantadas en entornos naturales que se caracteriza por el uso de materiales como madera y piedra, y una paleta de colores tierra, de tal manera que generan el máximo confort al mismo tiempo que se mimetizan con el paisaje.

En el caso concreto de esta casa de esquí en Utah, predomina una arquitectura minimalista con elementos de madera, mármol y cristal en todas sus estancias, que no son pocas, puesto que la mansión tiene siete habitaciones y dieciséis cuartos de baño distribuidos en ¡siete plantas!, ya que aprovecha la cresta de la montaña para mimetizarse lo máximo posible con su forma natural.

La casa cuenta también con múltiples espacios comunitarios: varias cocinas, salones y comedores. Y en sus niveles inferiores ofrece una variedad de servicios que ya quisieran algunos municipios poder tener para todo su vecindario. No es una exageración: la mansión de esquí cuenta con una bolera privada de lujo con dos carriles, una cancha cubierta de baloncesto y hasta una inmensa pared para escalar.

Bolera dentro de la casa Engel & Völkers

Pero esto no es todo. También tiene un simulador de golf con suelo dinámico, una bodega con bar, una sauna, un cine privado y un lujoso espacio dedicado al bienestar, incluyendo una sala de fitness.

Cancha de baloncesto dentro de la vivienda Engel & Völkers

Un inmensa terraza con hidromasaje y piscina infinita

Por si fueran pocos atractivos y argumentos para entender por qué esta casa se ha convertido en la más cara jamás vendida en el estado de Utah, también cuenta la mansión con terrazas en sus pisos superiores y otra impresionante terraza de 465 m2 en una de sus plantas inferiores, junto al salón.

Parte de esta terraza está climatizada y parte es completamente exterior, de ahí que incluya una chimenea al aire libre en torno a la cual se distribuye los sofás y las hamacas de la zona de esparcimiento.

Terraza con chimenea exterior Engel & Völkers

La terraza inferior, la principal, además de las impresionantes vistas del valle en el que está ubicada la vivienda, tiene una piscina infinita y una bañera de hidromasaje, además de acceso directo al citado telecabina privado que conecta la mansión con la pista de esquí más próxima.

Zona de la piscina en la vivienda Engel & Völkers

En definitiva, una casa de esquí inigualable por su ubicación, su diseño, sus comodidades y la absoluta privacidad que garantiza a quienes se alojen en ella. Por todo ello, los anteriores propietarios pedían 65 millones de dólares por la vivienda, casi 56 millones de euros al cambio.

Finalmente, la transacción se ha cerrado en 43 millones de euros, que sigue siendo una cifra astronómica, como lo es la vivienda en cuestión. No en vano, como señala Paul Benson, licenciatario de Engel & Völkers Park City, responsable de la venta, “viviendas de estas características rara vez salen al mercado".