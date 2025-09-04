De la casa-aeropuerto de John Travolta a la casa-molino de Robert Downey Jr.: así son las casas más excéntricas de los famosos

Los coches, los relojes, los yates y jets privados, los viajes a hoteles únicos… La vida de los famosos está marcada por sus lujos. Y en algunos casos, por las excentricidades. Coches tuneados como los de Justin Bieber, relojes de varios millones de euros ... como los de Cristiano Ronaldo, aviones privados decorados con sus logos personales —desde Michael Jordan al propio CR, por ejemplo— y casas personalizadas con servicios y extras que no dejan indiferente. Nos quedamos este caso en las casas, símbolo de poder económico donde los haya.

Todo empezó con Neverland, la primera gran mansión de celebrity excéntrica. O por lo menos la primera que se hizo realmente famosa. Tanto que sigue siendo recordada muchos años después del fallecimiento de su propietario, Michael Jackson, que montó un parque de atracciones en su rancho ubicado a 60 kilómetros de Santa Bárbara, en California. Bautizado en honor a la isla del cuento de Peter Pan, era tal su extensión que un trenecito recorría la finca para facilitar a los invitados el desplazamiento por sus instalaciones, que incluía también un pequeño zoológico.

Imagen aérea de Neverland gtres

Puso Michael Jackson el listón muy alto en esto de las casas excéntricas de famosos pero hay muchos ejemplos que son, cuanto menos, igual de llamativos. Y no hablamos, aunque podríamos, del piso de Alaska y Mario en Madrid, esa casa pintada de rosa convertida en una pinacoteca de estilos variados que tiene papel pintado de Elvis Presley en el baño, quizá la casa de famoso nacional más excéntrica de las que hayamos podido conocer por dentro. Y tampoco hablamos, porque no pertenecen a famosos, de casas de las que ya te hemos hablado en Summum, como el ático más caro del mundo (en Montecarlo), con tobogán acuático incluido, o la réplica de la Casa Blanca en la azotea de un edificio en la India.

Hablamos de casas habitadas por estrellas del cine, el deporte o las finanzas con un espacio para aparcar el avión privado en la puerta, con búnkers —como el de Mark Zuckerberg en su casa de Hawai— en los que sobrevivir a una guerra mundial o mansiones con parques acuáticos, entre otras excentricidades. Y es que no basta ya con casas que tengan bolera, sala de cines, sala de juegos y recreativos o canchas de baloncesto en el garaje… Este tipo de detalles son casi el pan de cada día en las casas de lujo, no ya de los famosos. Mira, si no te lo crees, cómo es esta mansión de 35 millones de euros ubicada en el entorno de Marbella.

Del aeropuerto de John Travolta al castillo medieval de Jeremy Irons

«La aviación siempre me ha sacado de apuros y de cualquier cosa triste», ha dicho en alguna ocasión John Travolta. Pocos saben que el actor de Hollywood es piloto profesional —tiene licencia incluso para volar un Boeing 737— y que reside en una comunidad privada en Florida que cuenta con pista de aterrizaje. Mete sus aviones privados hasta, literalmente, la puerta de su mansión, a la que se desplaza desde sus rodajes pilotando alguna de sus aeronaves.

John y su esposa —fallecida víctima de un cáncer—, Kelly Preston, fueron los primeros en adquirir un terreno y levantar su mansión en la única comunidad privada con pista de aterrizaje de todo el país, Jumbolair Aviation Estates, un espacio muy singular.

La casa de los sueños del matrimonio tiene espacio para estaciones hasta dos aviones justo en la puerta de la vivienda, que tiene cinco dormitorios, otros tantos baños, salas de estar muy amplias y, cómo no, una piscina en el jardín exterior, donde también hay espacio para 16 coches en su garaje privado. Travolta, con los años, ha añadido otras excentricidades, como una gran gimnasio de parkour, deporte al que es aficionado su hijo Ben.

Completamente distintos a la casa en un aeródromo de John Travolta son los castillos medievales en los que viven, al menos a tiempo parcial, los también actores Dominic West y Jeremy Irons.

West, famoso por sus trabajos en las series The Wire y The Crown —interpretó a Carlos de Inglaterra, actual rey británico, en su madurez— reside junto a su mujer, la arquitecta, paisajista y miembro de una familia aristocrática, Catherine Fitzgerald, en el castillo de Glin, al suroeste de Irlanda.

Propiedad de la familia Fitzgerald, el castillo, que se puede alquilar para grandes eventos, tiene una historia que se remonta muchos siglos atrás. El castillo actual se construyó en el siglo XVIII sobre ruinas medievales junto al río Shannon. El castillo tiene todo lo que imaginamos cuando pensamos en un castillo medieval, incluidos unos espectaculares jardines que se extienden a lo largo y ancho de seis hectáreas de terreno. En ellos se nota la mano de Fitzgerald, paisajista profesional, y del propio Dominic West, aficionado a la botánica.

No muy lejos del castillo de Glin, también en Irlanda, se levanta el castillo de Kilcoe, propiedad de Jeremy Irons, que adquirió una propiedad en ruinas que data del siglo XV para levantarla de nuevo.

Para diferenciar la parte reconstruida de la original, Irons escogió pintar la nueva torre de color melocotón, detalle más característico de la propiedad, uno de los últimos castillos que cayó a manos de los ingleses a principios del siglo XVII tras la batalla de Kinsale, en plena conquista de la Irlanda gaélica por parte de la Inglaterra isabelina.

El castillo, tras la renovación financiada por Jeremy Irons, no puede ser más fotogénico.

De parques acuáticos en el jardín a antiguos molinos

Nada que ver con los aviones o los castillos medievales, pero igual de excéntricas, son las mansiones de los famosos que incluyen un parque acuático en su jardín. No les vale con una gran piscina, sino que hay habilitado toboganes gigantes en la misma o, incluso, en el caso de la casa del exjugador de la NBA Tony Parker, han conectado varias piscinas a través de toboganes.

Parker, jugador francés que brilló en los San Antonio Spurs y se hizo famoso a nivel mundial por su relación con Eva Longoria, habitó durante muchos años una mansión en Texas Hill Country que ahora vende por un precio de 16,5 millones de dólares, algo menos de 15 millones de euros.

De estilo mediterráneo, la casa, construida cuando Parker y Longoria eran pareja, es una mansión más como la que tienen casi todos los deportistas, actores y empresarios del nivel adquisitivo de Tony Parker: 21 hectáreas con una mansión que tiene 10 dormitorios y 12 baños, además una cancha de baloncesto interior decorada con estética Marvel, un gimnasio de 557 metros cuadrados, bodega y sala de máquinas recreativas. Pero la mayor excentricidad se encuentra en el jardín: tiene el parque acuático residencial más grande del país.

Piscinas unidas por toboganes presiden un espacio exterior en el que también hay canchas de tenis, un invernadero y hasta una zona adecuada para distintas especies de tortuga.

Cuando decimos que el de la casa de Tony Parker es el parque acuático más grande de Estados Unidos construido en una casa privada es porque hay otras mansiones que tienen instalaciones similares. Sin ir más lejos, la mansión que tenía la cantante Celine Dion con su difunto esposo, Rene Angelil, en Júpiter (Florida), frente al mar, tiene dos grandes piscinas con toboganes y cañones de agua.

Esta vivienda, que tiene 13 dormitorios y una casa de huéspedes contigua, se vendió en 2020 por un precio que rondó, según distintos medios norteamericanos, los 35 millones de euros.

Imagen aérea de la antigua vivienda de Celine Dion realtor

No se parece en nada, solo en que es una casa única por sus características especiales, y en que también es de lujo, la vivienda con la que cerramos esta selección de propiedades excéntricas de famosos: el molino de Los Hamptons en el que viven, al menos durante la época más cálida del año, el actor Robert Downey Jr y su familia.

El oscarizado actor, que posee también una mansión valorada en más de 10 millones de euros en Malibú, es desde hace unos años el propietario de una casa histórica en East Hampton, zona preferida por los bolsillos más acaudalados para veranear en la costa este estadounidense. La vivienda, denominada, Edward DeRose Windmill Cottage, incluye un antiguo molino de viento que se ha respetado en la estética actual, muy renovada, de la vivienda.

Construida en 1885 y valorada según la prensa norteamericana en unos 10 millones de euros, se levanta sobre un terreno extenso de 1,6 hectáreas. Entre la vivienda principal y la de huéspedes, Downey Jr y su familia disfrutan de 800 metros cuadrados habitables.

Lo más llamativo de la casa es, como mencionábamos anteriormente, es la torre molino que se alza por encima de la altura del resto de la vivienda, que parece sacada de un cuento de época. No así la piscina y la zona de chill out del jardín, completamente contemporánea, en contraste con la fachada exterior de la vivienda levantada a finales del siglo XIX.

Tiene una imagen tan particular y personal la casa molino de Robert Downey Jr que incluso sirvió de plató de cine, ya que apareció en la película de principios de los 80 La trampa de la muerte, con Michael Caine y Christopher Reeve, el que es, para muchos, el Superman más carismático de la historia del cine. Caprichos del destino, la vivienda ha acabado en manos de otro actor que ha hecho carrera en el universo Marvel, ya que Robert Downey Jr ha triunfado en el papel de Iron Man.