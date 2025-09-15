Cómo prepararse para hacer un triatlón: consejos de un entrenador profesional

Casi todos los corredores populares, tarde o temprano, se plantean cómo sería enfrentarse a su primera maratón. Esa carrera de 42 kilómetros y 195 metros simboliza el gran reto del atletismo amateur, pero el camino para lograr el tick verde o la palabra «finisher» en la lista de cosas por hacer una vez en la vida no es nada sencillo. Y los atletas populares, conscientes de ello, salvo excepciones, planifican la preparación de manera concienzuda, con seguridad y responsabilidad. Curiosamente, muchos menos deportistas populares se paran a pensar con el mismo nivel de detalle qué significa dar el salto al triatlón, una de las disciplinas deportivas de moda, a la que llegan buscando nuevo reto numerosos atletas amateur a partir de su afición al atletismo, de la natación o del ciclismo.

En la actualidad, es tal el crecimiento reciente del triatlón, las nuevas generaciones pueden elegirlo como su primer deporte desde la infancia gracias a la proliferación de clubes deportivos especializados en la modalidad en toda España. Esto conlleva un trabajo de base que perdurará durante toda su vida, tanto si siguen haciendo triatlón en su juventud como si deciden volver a practicarlo en la vida adulta tras un parón.

Sin embargo, este proceso no se da con muchos triatletas populares adultos, que han llegado de rebote a esta especialidad, la cual han descubierto ya en edades avanzadas. Y es así, en ese paso del atletismo, de la natación o del ciclismo amateur al triatlón donde hay que hacer bien las cosas para que la adaptación sea la correcta y se pueda disputar el primer triatlón competitivo con plenas garantías.

Porque, por mucho que hayas disputado una maratón o seas un ciclista de largas tiradas con mucho desnivel, no es lo mismo que enfrentarse de manera consecutiva y enlazada a la exigencia de tres disciplinas tan distintas como son la natación, la carrera en bicicleta y a pie.

Y por facilitarte el proceso hacia tu primer triatlón, le hemos pedido a un entrenador profesional de la disciplina, Samuel García, miembro del cuerpo técnico de la selección española paralímpica de la modalidad, que comparta las claves esenciales en la preparación del primer triatlón.

Triatlón pixabay

Conocer las distancias y tu nivel, el primer paso

Antes incluso de ponerte en marcha con el triatlón, o cuando ya lo hayas probado y te haya picado el gusanillo de la competición, la primera cuestión que debes plantearte es qué tipo de prueba quieres completar. Porque existen distintas distancias o tipos de triatlón.

«La primera premisa a tener en cuenta si quieres iniciarte en triatlón es que debes conocer las distancias (super-sprint, sprint, olímpico, media distancia y larga distancia) y ser consecuente con tu estado físico inicial y la preparación que hagas… no querer comenzar directamente haciendo larga distancia o Ironman sin estar preparados», afirma Samuel García.

Parece una obviedad, pero lo advierte con conocimiento de causa Samuel García porque ese impulso de querer empezar por retos desproporcionados para el nivel físico y técnico que tiene el nuevo triatleta popular es más habitual de lo que parece. «Es muy habitual ver a gente sin la preparación suficiente querer empezar por una media o larga distancia porque está de moda, porque es un reto más duro o por cualquier otra razón, pero puede ser una decisión muy contraproducente para su salud», alerta el preparador de la selección paralímpica, con la que ha acudido a los dos últimos Juegos Paralímpicos.

En este sentido, lo más lógico, el proceso natural, sería empezar por un triatlón super sprint o sprint, donde las distancias son más asumibles. En concreto, el super sprint supone recorrer 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de carrera a pie. En el triatlón sprint las distancias se doblan prácticamente: 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. Como comparación, el triatlón más popular, el olímpico, recorre unas distancias de 1,5 km a nado, 40 km en bicicleta y 10 km a pie.

Ciclismo pexels

En cualquier caso, las prisas nunca son buenas, tampoco en el triatlón. Y por eso, Samuel García recomienda un paso intermedio en la adaptación al triatlón: «Existen otras disciplinas anexas que podrían también servirles como punto de inicio en nuestro deporte como el duatlón, el acuatlón, o el aquabike, en las que se suprime una de las disciplinas, o las versiones en MTB del duatlón y el triatlón (ducross y tricross)», aconseja el entrenador profesional de triatlón.

No es tan extraño utilizar estas disciplinas como preparación para el triatlón. O incluso combinarlas. No en vano, durante el invierno y el comienzo de la primavera, muchos triatletas que compiten en la Liga Nacional de Triatlón lo hacen en la de duatlón, modalidad que renuncia a la natación.

Entrenar siempre de la mano de un profesional

Una vez establecidos los pasos estándar para dar el salto al triatlón, Samuel García pone el foco en lo que en su opinión es la segunda clave imprescindible para prepararse en este deporte: entrenar de la mano de un profesional. «Una cuestión importante, tanto para si quieres iniciarte en triatlón, como para si quieres realizar cualquier otro tipo de entrenamiento con las mayores garantías, es hacerlo de la mano de profesionales», dice.

De igual forma que prácticamente nadie se plantea correr su primer maratón sin los consejos técnicos y físicos de un entrenador de atletismo —a nivel individual o en el seno de alguno de los innumerables los clubes populares que hay en cada ciudad—, tampoco debería nadie plantearse correr un primer triatlón con una preparación autodiseñada. Ni mucho menos con ayuda de la inteligencia artificial pero tampoco de las revistas especializadas.

Estas últimas pueden dar información muy rigurosa pero nunca personalizada a las necesidades del triatleta popular en cuestión. De ello advierte Samuel García: «La IA, las revistas, Internet nos pueden dar muchas pistas y consejos de cómo afrontar un entrenamiento deportivo, pero existen profesionales cualificados encargados de dar el mejor servicio y enfoque entre rendimiento y salud, dependiendo de los intereses del deportista».

Natación pixabay

¿La edad es un factor a tener en cuenta?

Samuel García cree que la edad «es un factor que puede influir, obviamente, en la preparación y el desempeño del deportista». Pero no es definitivo.

El entrenador profesional indica que «el paso de los años genera un desgaste metabólico, muscular y articular que una persona joven no tendrá tan acuciado como alguien más mayor, pero son cuestiones que se pueden paliar con una correcta alimentación, la distribución de cargas de entrenamiento idónea y un descanso adecuado».

El preparador de la selección paralímpica apunta que «es común» ver en pruebas nacionales de triatlón en las categorías de Grupos de Edad (GGEE) a muchos deportistas mayores de 50 y 55 años. «Incluso a algunos veteranos e históricos del deporte que superan los 65 y siguen viajando a las pruebas, por lo que la edad no debe suponer un impedimento para hacer cualquier deporte o triatlón en particular», dice.

Esto demuestra que otros factores son tan importantes, o más, que la edad en esto del triatlón. Y en este sentido, Samuel García pone el foco en la prevención de lesiones. «Aparte de centrar nuestros entrenamientos en nadar, pedalear y correr, debemos realizar trabajos de fuerza muscular, movilidad articular e incidir en una correcta técnica de cada disciplina para evitarnos lesiones», aconseja.

Samuel García incide en el papel que juega en este trabajo un entrenador profesional, especialista en triatlón. «Como decíamos inicialmente, un entrenador que te asesore en estos temas será mucho más económico que tener un disgusto posterior por una lesión que te prive de poder entrenar durante un periodo de tiempo o que incluso te imposibilite correr la prueba en la que ya te habías apuntado», señala.

Running pixabay

Y en última instancia, el entrenador de la selección nacional paralímpica subraya la importancia de las transiciones. «Es importante entrenar el cambio de natación a ciclismo y de ciclismo a carrera, son una parte más de nuestro deporte», concluye.