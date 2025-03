Ocho ejercicios que se hacen a menudo en los gimnasios y no sirven para (casi) nada

El deporte es saludable, pero no en todos los casos. No solo a nivel profesional, sino también a nivel amateur. No vale todo. Ni en cantidad, ni en forma. Hay ejercicios que no sirven para casi nada si se hacen sin incluirlos en un entrenamiento bien definido por un profesional, otros que no sirven puesto que su riesgo para la salud del cuerpo es mayor que su beneficio, los hay que si se hacen de manera descontextualizada no sirven y otros que simplemente cuentan con alternativas más eficaces.

No quiere decir que estos ejercicios no sirvan para nada, de ahí el «(casi)» del titular, que contextualiza bien a lo que se refieren los especialistas con esta cuestión de la que avisan. Lo dicen expertos en fitness como Greg Justice, un fisiólogo del ejercicio en Kansas City, Missouri, y lo reiteran fuentes como el equipo de Nutrium, clínica especializada en nutrición, dietética, salud y bienestar.

A continuación, condensamos en una lista hasta ocho ejercicios que según estas dos fuentes de referencia no sirven para casi nada por mucho que los veamos en los gimnasios.

Abdominales

Las abdominales no son ejercicios quemagrasas para la zona del abdomen. Esto es, son inútiles si se practican con este objetivo porque «no se quemará ninguna cantidad perceptible (de grasa)», advierten desde Nutrium. Para este objetivo, añaden, «Lo ideal es llevar una alimentación sana y equilibrada y practicar ejercicios de cardio, fuerza y además de ejercer un déficit calórico con nuestra dieta».

Ejercicios con pesas muy ligeras

Si se quiere tonificar, hacer muchos ejercicios con pesas muy ligeras no resultará eficaz. Así lo avisa el equipo de Nutrium: «Levantar una y otra vez poco peso no servirá para convertir la grasa en músculo. Para conseguir un efecto real, se deben efectuar ejercicios que impliquen un verdadero esfuerzo», explican. Esto no pasa por levantar muchísimo peso, sino que existen ejercicios más efectivos que incluso no requieren levantar peso que no sea el de nuestro propio cuerpo. «Hay que controlar los pesos e ir mejorando de manera paulatina para evitar incrementar el riesgo de lesión, siendo importante hacer una sobrecarga progresiva», apuntan desde Nutrium.

Abdominales laterales pexels

Máquina sentada para abductores

Dice Greg Justice en este artículo de The Sun que hay ejercicios concretos que no funcionan. Uno de ellos es la máquina donde se trabajan los aductores y abductores, ya que no ayuda a que la grasa desaparezca y se tonifique la zona. En su lugar recomienda ejercicios funcionales como los lounges o zancadas, tanto laterales como clásicas.

Prensa de piernas

En la misma línea se refiere Greg Justice a la prensa de piernas. «El mayor problema que veo con la prensa de piernas es la inclinación a poner demasiado peso en la máquina, lo que podría causar que la pelvis gire alejándose del respaldo a medida que bajas el peso. Esto puede causar una hernia de disco», explica. Multitud de especialistas en levantamiento de peso o poder lifting inciden en que la fuerza más importante no es la de los cuádriceps, sino la del core, para conseguir mejores objetivos. Por lo tanto, hay mucha gente equivocada pensando que por levantar más peso en la prensa de piernas luego podrá levantar más con la barra de peso libre.

Dominadas de Kipping

Es el tercer ejercicio que no recomienda Greg Justice. Popular por el crossfit, estas dominadas se basan en ganar impulso balanceando el cuerpo. «Las dominadas Kipping son un ejercicio de alto riesgo que puede causar posibles lesiones en los hombros porque el movimiento de balanceo tira violentamente de los hombros en cada repetición», dice el fisiólogo del ejercicio. Él recomienda la dominada clásica.

Solo entrenamiento de cardio

Explica el equipo de Nutrium que el entrenamiento solo de cardio es efectivo para quemar grasa, pero no sirve como rutina deportiva saludable si no se complementa. «Son muy efectivos para quemar grasa, pero no debe ser la única rutina de ejercicios que se realice, ya que tiende a consumir la masa muscular y el resultado es un cuerpo delgado y flácido», señalan.

Kettlebell swing americano

Los kettlebell son herramientas cada vez más utilizadas en el gimnasio para disciplinas como el entrenamiento funcional. Son muy versátiles. Uno de los ejercicios que se puede hacer con ellos es el columpio, balanceo o kettlebell swing. Pero hay que distinguir entre americano, donde el peso sube por encima de la línea de los hombros, y el ruso. Este último concentra el movimiento en el core y la cadera, no subiendo más allá del pecho el kettlebell. Expertos como Greg Justice recomiendan este y no el movimiento americano porque el rango de movimiento de este es «excesivo» y puede ser lesivo. «Con la versión rusa no mueves la pesa rusa por encima del nivel de los ojos, y es mucho más seguro para el hombro y la columna torácica», dice.

Ejercicio con kettlebell PEXELS

Fondos en banco

Los fondos en banco no son la mejor opción para fortalecer estos músculos porque «pone una presión excesiva en la articulación del hombro», asegura el equipo de Nutrium. La recomendación alternativa es hacer flexiones o push ups tradicionales, sin recurrir al banco. Tampoco recomienda Greg Justice los fondos de tríceps en banco por la inestabilidad que se produce. Prefiere recomendar el press de banca declinado, con el que se trabaja la misma zona muscular pero con menor riesgo de lesión.

Por todo ello, como siempre insistimos cuando hablamos de fitness, es tan recomendable invertir en un entrenador personal cualificado. «Un buen profesional deportivo se esforzará en mejorar la técnica y enseñar todos los aspectos necesarios para que el cliente pueda diseñar sus propios programas y, en el futuro, practique individualmente sin riesgo de lesiones«, concluye el equipo de Nutrium.