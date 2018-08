Entrenamiento en pareja o cómo entrenar acompañado multiplica los beneficios

El verano es una época de placer en la que el aumento del tiempo libre permite disfrutar de más actividades de ocio y de la compañía de nuestros seres queridos, algo que en muchas ocasiones se convierte también en un arma de doble filo como demuestra la tasa de divorcios en España, cuya tendencia histórica es la de sufrir un desalentador incremento tras el período estival. Es por ello que resulta tan importante y necesario buscar nuevas formas de cultivar las relaciones y fomentar la conexión, y el deporte es una de las mejores gracias al influjo positivo que rodea su práctica. Además, ya no es una excusa el hecho de que el nivel físico sea dispar entre ambos o que los gustos no se asemejen: el entrenamiento en parejas está de moda.

La diferencia de nivel no es una excusa

Una de las disciplinas deportivas que mejor se adaptan al entrenamiento en pareja es el entrenamiento hiit, que además es un gran complemento de otros deportes que ya de por sí suelen compartirse con otras personas, sean o no pareja sentimental, como el running o el ciclismo. Marta González-Aller y Jorge Romeral son el ejemplo perfecto. Creadores del canal de Youtube “2befit”, demuestran en todos sus contenidos la facilidad de adaptar ejercicios al entrenamiento por parejas y la gran variedad de los mismos: “el que no tengáis el mismo nivel no supone ningún problema, pues se pueden adaptar los ejercicios o los entrenamientos a la condición física de cada uno. Ser flexible es muy importante, ya que no siempre las dos personas tienen el mismo nivel, forma física, motivación o gustos a la hora de entrenar”, cuentan.

La bici también puede trabajarse entre dos - Instagram

Esa flexibilidad de la que hablan Marta y Jorge es una de las claves para el éxito de este tipo de entrenamiento y a la vez una de sus grandes virtudes ya que es una forma de entrenamiento con un espíritu que permite potenciar este tipo de actitudes positivas que se pueden aplicar a la vida en pareja. “El deporte en pareja te permite descubrir otra faceta de ésta. Lo mejor es que refuerza los vínculos de la misma, ya que cada uno aprovecha los momentos de fortaleza del otro para motivarse y tu pareja se convierte en tu mejor coach”, afirman estos deportistas.

Aunque el entrenamiento funcional sea una de las mejores maneras de trabajar por parejas, existen numerosas disciplinas que son están adaptando sus rutinas a este tipo de entreno. Ya hemos citado a clásicos como el running o el ciclismo, si bien es son un tipo de entrenamiento en el que la interacción no es tan alta como en el trabajo funcional. En verano, sin ir más lejos, hay disciplinas magníficas para divertirse entrenando en parejas como por ejemplo el voley playa o el piragüismo, que además puede practicarse tanto en agua dulce como en agua salada a lo largo de toda la geografía española.

Confianza en uno mismo y en el otro

Pero si hablamos de disciplinas deportivas que estén adaptando con éxito ejercicios a este tipo de trabajo, el yoga destaca por encima de todas ellas. Además, gracias a parejas mediáticas que practican yoga por parejas, como es el caso de la modelo Vanesa Lorenzo y el ex futbolista Carles Puyol, es una actividad que se ha hecho viral y cada vez tiene más parejas enganchadas. Eso sí, no puede practicarlo cualquiera, sino que se necesita cierto bagaje a nivel individual, tal y como explican desde el equipo de formadores de la Escuela Internacional de Yoga: “Hay que ser ya practicante de cierta experiencia. Es indispensable saber cómo se mantiene una determinada postura, en qué consiste, cómo se apoya, hacia donde se proyecta, etc. Cosas fundamentales para que la otra persona deposite su plena confianza en nosotros y se pueda compartir una práctica basada en el conocimiento de iguales. Es un gran reto en este sentido”.

Confiar en la otra persona es clave - Instagram

Más allá de los beneficios específicos propios que aporta el yoga nivel personal, gracias a su práctica por parejas se pueden obtener otros que van en la línea de los que se alcanzan realizando cualquier entrenamiento por parejas, tal y como explica los expertos de la escuela: “El yoga en pareja trabaja especialmente la confianza en uno mismo y en la otra persona con la que se comparte la postura. Es una bonita propuesta que puede también facilitar la comprensión sobre la propia capacidad de sostener a otra persona y al mismo tiempo entregarnos”.

Está claro que, como afirma Jorge Romeral: “Cuidarse juntos es siempre más fácil que hacerlo solo. El sudor une" por lo que lo mejor es animarse a probarlo con una serie de ejercicios sencillos como los que él y su compañera proponen en vídeos como este perfectos para el verano.