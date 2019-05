Así son los centros de desintoxicación de lujo de millonarios y famosos

Varios empleados del centro de desintoxicación suizo Paracelsus acompañaron a un aristócrata a una fiesta en su yate haciendose pasar por invitados de la alta sociedad. El enfermo temía que sus amigos sospecharen que se estaba tratando si cancelaba la fiesta. Según el diario británico The Telegraph, la misma clínica llevaba a diario a una famosa periodista a plató a bordo de un lujoso jet privado para que emitiese los informativos y que nadie se percatase de su ingreso.

Brad Pitt confesó recientemente sus adicciones - EPA

La adicción a drogas estimulantes del sistema nervioso afecta gravemente a las personas de alto nivel económico minadas por su vida laboral y social. "La cocaína sigue muy arraigada al ejecutivo" precisa Mayte Lage, coordinadora de la unidad de dia de ACLAD (la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga), precisa que el uso de esta sustancia los mina también a nivel ludicofestivo: "los poderosos asocian consumir cocaína con su estilo de vida, repleto de compromisos y eventos nocturnos que no los eximen de sus obligaciones laborales".

La droga se convierte en una recurso que mantiene alerta a los millonarios estresados. No es así. En realidad la sensación de alto rendimiento es ficticia. Creen que consumir es la única vía para mantener su irrefrenable manera de vivir, por eso con el paso del tiempo el abuso se convierte en su cárcel y todo lo que parece que ha mejorado se hunde.

Ven el problema cuando ya han perdido el control porque el cerebro les exige con más frecuencia la dosis para ser competentes estado normal. Cuando no se la dan brota una sintomatología de cuadros psicóticos, pérdida de la realidad, ansiedad, neurosis y depresión. No pueden salir del laberinto.

La coordinadora de ACLAD hace hincapié en que el consumo de drogas no repercute en una clase social en concreto: "Se asocia a un estatus alto en determinado tipo de drogas y a la marginalidad en otras pero realmente nadie está libre de caer, es una enfermedad".

Un negocio rentable

Crece la demanda de centros de desintoxicación de lujo - White River 5 Stars

A Chris Coplanb, exdirector de Narcóticos Anónimos, no le sorprende la constante apertura y reinvención de centros de desintoxicación.

Asegura que las clínicas de rehabilitación son un modelo de negocio rentable y que la tendencia es enfocar sus instalaciones hacia el sector del lujo, en donde las estrellas, políticos, ejecutivos, grandes empresarios y jefes de estado se escapan de sí mismos en un oasis de cuidados.

Mayte Lage insiste en que una adicción no se soluciona solo yendo a un centro de desintoxicación sino que se necesita volver a reestructurar toda una vida. "El fallo que observo en muchos famosos es que consideran que acudiendo dos meses a desintoxicarse están curados y con esta mentalidad, es fácil que la recaída tenga consecuencias fatales como le ocurrió, por ejemplo a Prince o a Amy Winehouse al salir del centro". Se necesitan, indica, "tratamientos a muy largo plazo".

Un peligroso estilo de vida

Las drogas duras crean una adicción fulminante que el enfermo asocia a su estilo de vida - The Kusnacht Progect

"He conocido a muchas personas a las que se les ha dado mucho dinero siendo demasiado jovenes", explica Johan Sorensen, colaborador de ICAAD, una plataforma británica dedicada a la investigación, divulgación y apoyo a la drogodependencia. Hace pocos años trasladaba a su hija adicta a la cocaína en un jet privado para ingresarla contra su voluntad en un centro de Carolina del Sur. A los cuatro días murió.

Una de las competencias de Sorensen es recomendar centros de tratamiento enfunción del perfil del paciente. No es casualidad que las estrellas de rock coincidan en el espectacular centro de desintoxicación de Harley Clinic. El experto asegura que no es el lujo de las clínicas sino la voluntad del paciente lo que va a curarlo, pero su trabajo es necesario porque muchos pacientes se niegan a ingresar en un centro si éste no es de lujo.

Johnny Depp no volverá a trabajar en "Piratas del Caribe" a consecuencia de su consumo de drogas - AP Photo/Evan Agostini

Los problemas con la cocaína y el alcohol son los más habituales entre las celebridades y están asociados no sólo a un ritmo de vida frenético sino a la presión grupal que subyace en él. "Si no consumes, nos juzgas", es el imperativo que se repite en los círculos de personalidades involucradas en el mundo del espectáculo. Muchos de ellos se engancharon por miedo al aislamiento. El impacto en el autoestima que produce la sustancia hace el resto.

Según los informes emitidos por Naciones Unidas, 29 millones de personas padecen trastornos relacionados con el consumo de drogas. En España mueren 600 personas al año por sobredosis. En Estados Unidos el dato asciende a 200.000. La cifra real de las defunciones es mayor porque muchos decesos no se clasifican, pero se producen por enfermedades derivadas de las drogas.

La dependencia sovava al paciente física y psicológicamente. La vía de escape del adicto lo conduce a la ciénaga de la enfermedad mental. A nivel orgánico, los estupefacientes provocan accidentes cerebrovasculares, daños cerebrales y circulatorios, afecciones cardíacas y daños pulmonares. En el plano conductual, el deterioro es igual de evidente.