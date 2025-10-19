Suscribete a
Por qué unas gafas de sol pueden llegar a costar 15.000 euros

La compañía de coches de lujo Bugatti ha lanzado una nueva colección con diamantes y otros acabados que incluyen hasta un modelo impreso en 3D

Así es la colección de gafas de sol de lujo de Bugatti, Precious
Rocío Jiménez

La firma Bugatti ha demostrado en los últimos años que no hay sector que se le resista. Más allá de sus lujosos y potentes vehículos, la compañía con sede en Francia ha lanzado diferentes productos asociados a su marca que, por supuesto, hacen ... gala de su buen hacer, su exclusividad y exquisitez, productos que van desde colonias, pasando por botellas de champán, hasta gafas de sol.

