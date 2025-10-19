Por qué unas gafas de sol pueden llegar a costar 15.000 euros

La firma Bugatti ha demostrado en los últimos años que no hay sector que se le resista. Más allá de sus lujosos y potentes vehículos, la compañía con sede en Francia ha lanzado diferentes productos asociados a su marca que, por supuesto, hacen ... gala de su buen hacer, su exclusividad y exquisitez, productos que van desde colonias, pasando por botellas de champán, hasta gafas de sol.

La novedad de esta temporada son unas gafas inspiradas en el Tourbillon y realizadas con impresión en 3D bugatti

Así, recientemente ha presentado, aprovechando el Salón SILMO 2025 de París, una nueva colección de gafas que al igual que sus vehículos se lanzan en tiradas limitadas que ascienden, como mucho, a 150 ejemplares. Cada uno de ellos se elabora meticulosamente a mano y están rematados con oro de 24 quilates, plata de ley 925 y revestimientos de paladio. Así mismo, se utiliza solo materiales de alta calidad como cuero, fibra de carbono y madera de ébano de Macassar. Todos incluyen su número de serie y se entregan con un certificado de autenticidad con el holograma oficial de la firma. Los precios van desde los 500 euros hasta los 15.000 euros y en caso de los modelos personalizados esta cantidad puede aumentar considerablemente.

En su apuesta por el trabajo bien hecho y la calidad, el fabricante de automóviles de lujo utiliza lentes Zeiss en cada montura que proporcionan una claridad de visión óptima en una lente más fina y atractiva que es, además, resistente a los arañazos y cuenta con propiedades antirreflejantes.

Entre sus novedades está, por un lado, la edición limitada Tourbillon, que presenta una impresionante montura de titanio impresa en 3D cuyo diseño está inspirado en la aerodinámica de la parte trasera del hypercar que le da nombre. Con un aspecto escultural ofrece gran resistencia y flexibilidad. Tan solo 100 afortunados podrán añadir a su colección estas gafas de sol que se entregan en una funda de fibra de carbono personalizada que va a su vez metida en una caja de poliamida impresa en 3D inspirada en la suspensión del vehículo.

La colección Precious es la más exclusiva de la firma con diamantes y otras piedras preciosas bugatti

Pero, aquellos que busquen todavía más exclusividad y calidad y que estén dispuestos por supuesto a pagarlo deberán decantarse por la colección Precious, diseños en los que el cliente puede personalizar diferentes detalles para conseguir unas gafas de sol a medida únicas, lo que aumenta el precio en función de los acabados escogidos.

Cada montura está engastada a mano por maestros artesanos en Amberes con diamantes y piedras preciosas con certificación VVS1. Después, se bañan con acabados de metal precioso a elección del cliente y, por último, se crean colores tintados personalizados y lentes facetadas a mano con formas y cortes inspirados en Bugatti y se pueden añadir grabados especiales de la firma.