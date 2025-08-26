Cómo identificar las gafas de sol que más te favorecen según tu rostro

Las gafas de sol son sin duda el accesorio estrella de cada verano. Existe en el mercado una amplia oferta de opciones dispuestas a cumplir con la demanda de todo tipo de rostros, estilos y necesidad, una amplitud que en muchas ocasiones dificulta ... la elección. Saber qué forma, tono o montura favorecen a tu rostro ayudará a que esta elección sea más sencilla, por lo que en #ABCEstilo nos disponemos a sacarte de dudas.

Cómo saber cuáles son las mejores

«Generalmente lo que mejor sienta es que la anchura esté alineada con pómulos», explica la experta en imagen Anitta Ruiz. Las gafas deben ser cómodas. Que el puente no deje marcas, o que las varillas no hagan presión en sien u oreja. «Mi consejo es empezar comprando un básico atemporal y después una pieza tendencia más llamativa», cuenta la experta.

Modelo Paola de TIWI (159€), sin monturas de Jimmy Fairly (135€) y MÓ Matcha Stanwyck (59€) D.R.

Buscar el equilibrio con las facciones es el consejo más repetido. «Si tu cara es más redonda, prueba con gafas rectas o cuadradas. Si tienes la cara alargada, te sentarán bien las más anchas o con forma ovalada. Y si tienes una forma más ovalada, estás de suerte: casi todo te queda bien», afirma Mónica López, directora de diseño y producto de Multiópticas. Ambas vuelven a coincidir en que más allá de tendencias y formas, lo primordial será sentirse y verse bien con ellas puestas.

«Además, el color juega un papel fundamental: unas gafas bien elegidas pueden iluminar la expresión o realzar los rasgos«, explican desde la marca Julia Backer, donde apuestan por una paleta cromática, con opciones que armonizan con distintos tonos de piel y cabello. A la hora de elegir, «tómate tu tiempo y pruébalas con luz natural. Observa cómo se integran con tu rostro: si suavizan los rasgos, si iluminan la mirada, si reflejan tu estilo«, afirman desde la firma.

Tecnología para ayudar a elegir

Foto de una de las últimas campañas de Sunglass Hut D.R.

En algunos centros ópticos ofrecen además la posibilidad de realizar un estudio completo para dar con la opción que más se adapta a tus necesidades. El pasado mes de mayo, la cadena Sunglass Hut abría en plena Gran Vía madrileña una 'flagship' en la que ofrecen «una experiencia de compra de última generación», tal y como afirmaba Gabriele Clemente, Director General de Retail Sun Iberia y Francia. En esta nueva boutique se ofrecen servicios como examen visual y graduación de gafas de sol, restauración y reparación de gafas; además de sus 'Smart Shoppers', pantallas interactivas para explorar y comprar o el 'Face-Scan App', una tecnología avanzada de escaneo facial para ofrecer recomendaciones personalizadas de estilo y color.

Una gafa bien elegida no solo protege, sino que transforma. Acudir a una óptica especializada será la mejor garantía para invertir en salud visual y elegir un producto con todas las garantías de calidad.