Suscribete a
ABC Premium
Directo
Margarita Robles comparece en el Senado para explicar la gestión del Gobierno por los incendios

Cómo identificar las gafas de sol que más te favorecen según tu rostro

Elegir bien el accesorio estrella del verano será fundamental para estar cómoda, protegida y a la última

Un traje de baño para cada cuerpo: guía práctica para elegir el que más te favorece

Imagen de la campaña 'Le Club' de la marca óptica TIWI
Imagen de la campaña 'Le Club' de la marca óptica TIWI D.R.
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las gafas de sol son sin duda el accesorio estrella de cada verano. Existe en el mercado una amplia oferta de opciones dispuestas a cumplir con la demanda de todo tipo de rostros, estilos y necesidad, una amplitud que en muchas ocasiones dificulta ... la elección. Saber qué forma, tono o montura favorecen a tu rostro ayudará a que esta elección sea más sencilla, por lo que en #ABCEstilo nos disponemos a sacarte de dudas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app