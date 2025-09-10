Suscribete a
Coches únicos en el mundo: la personalización extrema es la nueva tendencia en la industria del automóvil de lujo

Bugatti es la última marca que apuesta por potenciar más su servicio para crear versiones de las que no hay dos iguales. Así es el Bugatti Brouillard, el hypercar que homenajea al caballo favorito de su fundador, el primer modelo que sale de su nuevo programa Bugatti Solitaire

Descapotables, los coches de lujo que cada vez son más escasos

El primer coche del programa Bugatti Solitaire
Rubén García

Rubén García

Madrid

Coches únicos. Literalmente. Unidades completamente personalizadas de las que no hay dos iguales en el mundo. A medida, como los trajes de sastrería. Esta es la tendencia creciente en la industria del automóvil de lujo. Y prueba de ello es que hay firmas que ... todavía no habían explorado ni potenciado este servicio, como es el caso de Bugatti, que acaban de poner en marcha su servicio de personalización más avanzado. Bugatti Solitaire se llama el de la factoría de Molsheim.

