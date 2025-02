Los trucos de estilo para ser el más elegante de la desescalada

La desescalada es el momento de renovar tus looks

Tras casi dos meses confinados en casa , parece que poco a poco se puede disfrutar de cierta dosis de libertad, que muchos están aprovechando o bien para ponerse en forma o redescubrir al detalle los alrededores de su casa. Durante estas semanas de cuarentena los estilismos de la mayoría han pasado del traje de chaqueta y las camisas a prendas más informales donde hasta el chándal se ha hecho un hueco incluso en los vestidores de los más sibaritas.

Ahora el proceso de desescalada obliga inevitablemente a dar un giro y volver, aunque sea de forma sutil, a looks a los que se solía recurrir antes del confinamiento. Por otro lado, hay que tener en cuenta además el cambio de estación, que obliga a ordenar el vestidor , sacar a relucir las prendas de entretiempo y guardar los jerséis y abrigos. Una cuestión que hay que afrontar de un modo diferente en función de las necesidades que se tengan en el desconfinamiento

Es el momento de dar una nueva vida a tus camisetas © Instagram: @pablocastellano86

De un día para otro en las calles se diferencian dos grupos opuestos: los que salen a hacer deporte y los que prefieren pasear. A los primeros se los identifica por lucir sus leggings, pantalones baggy, sudaderas y camisetas fluorescentes mientras que los segundos optan por sacar el máximo provecho de las horas en las que se puede salir para estrenar las nuevas adquisiciones que han hecho durante estos meses.

Sin embargo, también se han visto verdaderos errores de estilo cuya causa se puede achacar a la pereza de volver a la normalidad, la falta de ganas de reorganizar el vestidor, o simplemente, no estar al día de las tendencias.

Para todos ellos, hemos elaborado una lista de requisitos que se deberían cumplir para salir airoso en todas las fases y dejar claro que, a pesar de la etapa tan difícil que estamos viviendo, el estilo se mantiene intacto.

Manual del perfecto deportista

Si te has tomado a pecho lo de salir a correr o entrenar al aire libre será mejor que hagas una inversión en tu ropa deportiva haciendo hincapié en materiales técnicos de secado rápido que ofrezcan el mayor confort. No lo decimos solo pensando en tus ejercicios, pues también hay que tener en cuenta que el auge del athleisure en diferentes ámbitos, así que probablemente también termines luciendo estas prendas en una reunión con amigos, una cena o un plan más relajado.

En primer lugar, a la hora de decantarte por un corte a la moda, los chándales triunfan en formato jogger, ligeramente fluidos con los tobillos y la cintura más ajustados, mientras que, con las sudaderas, los patrones rectos en versión oversize mandan. Una vez que tengas esto claro habría una serie de reglas que deberías seguir.

-Decir no a las camisetas de propaganda: eso de llevar las prendas que te regalaron al abrirte un plan de pensiones, llenar el depósito del coche, o peor todavía, al comprar una botella de ginebra para celebrar tu cumpleaños, es mejor que las reserves para hacer trapos.

-Los colores neutros siempre son un acierto: aunque no hay una norma acerca de cómo ir a correr, si quieres ir elegante sin arriesgar demasiado opta básicos como el negro, el gris y nudes.

El athleisure se impone no solo en el ámbito deportivo © Instagram: @marcofantinimf

-Pinceladas de color: no olvides añadir algún toque más llamativo con el que darle un punto divertido a tu estilismo, desde una bandana estampada a una muñequera flúor o unas zapatillas atrevidas. Marcarás la diferencia.

-Logomanía: una de las corrientes más fuertes de los noventa que vuelve por la puerta grande. Solo hay que ver los diseños deportivos de Gucci, Louis Vuitton o Balenciaga , que apuestan firmemente por los formatos con grandes logos o dispuestos a modo de estampado.

-Calidad mejor que cantidad: la industria de la moda ya está experimentando sus primeros cambios con la pandemia, donde uno de los más significativos es la apuesta por el slow fashion enfocado a una mayor duración de las prendas con materiales premium. Es mejor que te compres unas mallas buenas en lugar de desperdiciar el dinero en varias de mala calidad.

Tips de estilo para los amantes de los paseos

En este caso, aunque vayas a estar cerca de casa y en la calle, no te pongas lo primero que pilles, aprovecha para arreglarte y sentirte guapo , tu estado de ánimo lo agradecerá. No te olvides tampoco de lo siguiente.

-Renovar tus básicos: el cambio de estación significa introducir una paleta de color más alegre con respecto al invierno. Es el momento de invertir en los tonos pastel, tierra y nudes y tejidos en más ligeros en los que predomine el algodón y el lino.

-Optar por fórmulas sencillas a la vez que elegantes: hay combinaciones que nunca fallan, desde unos jeans con una camiseta básica a unos chinos con una camisa o un total look denim.

-Dejar a un lado las mezclas demasiado arriesgadas: somos conscientes de tus ganas de volver a la normalidad, pero debes tener en cuenta que lo que te vas a poner es para salir a pasear, así que reserva tus trajes y las opciones más elegantes para otra ocasión.

-Encontrar unos vaqueros que estén hechos para ti: no hay duda de que quien tiene unos buenos jeans posee un tesoro, así que no te lo pienses dos veces a la hora de invertir en un nuevo par. Esta temporada triunfan los cortes slim fit junto con patrones más rectos con la cintura ligeramente alta que recuerdan a los modelos que triunfaban en los años cincuenta. Definitivamente tienes que desterrar los lavados a la piedra así como los excesivamente rotos. En cuanto a los pitillo, resérvalos para cuando no te quede más remedio.

-Rayas y flores, sí, pero en su justa medida: son dos de los estampados estrella de la temporada primavera/verano, pero hay que saber lucirlos. En cuanto a las rayas, se llevan las clásicas de grosor medio, las slim fit y las opciones verticales que alternan diferentes colores. Con las flores, mejor de tamaño pequeño, sobre una base nude y en un tono pastel.

Rayas y flores, en su justa medida © Instagram: @ruben_rua

-Recurrir a accesorios: desde un buen reloj a un cinturón con personalidad, unos mocasines de tendencia o una gorra atrevida. Igual que comentábamos con los looks deportivos, aquí también harán que tu estilismo pase de notable a sobresaliente.