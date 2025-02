Cómo comprar sin probar y acertar a la primera en la era post Covid-19

El coronavirus ha traído consigo una serie de cambios en el sector que, aunque muchos llevaban un tiempo madurándose, no se han empezado a materializar hasta que ha tenido lugar la pandemia: métodos de producción más pausados y meditados, nuevas formas de comunicar, valores asociados a las marcas, sostenibilidad… Puntos clave fomentados por la industria de la moda y el lujo a los que habría que sumar otros que han surgido como consecuencia de la situación actual donde destacan los nuevos métodos y cambios en las experiencias de compra.

La reapertura de las tiendas en países del norte de Europa es ya una realidad y en España cada vez está más cerca. Lejos de echarse las manos a la cabeza, muchos negocios han explicado que para adaptarse a esta “nueva normalidad”, además de hacerse hincapié en mantener las distancias de seguridad, se reforzarán las medidas de desinfección en cajas, stands y cómo no los probadores. Precisamente estos últimos han sido los protagonistas de intensos debates. ¿Será seguro entrar en ellos?, ¿tendrán el mismo tránsito?, ¿cuál será el tratamiento que reciben las prendas que por allí pasan?

La experiencia de compra cambiará tras el coronavirus © Instagram: @louisvuitton

Una nueva realidad, ¿sin probadores?

Las firmas todavía no terminan de aclarar las dudas al respecto, pero lo que parece claro es que su uso estará mucho más limitado, por no decir que en muchas se prescindirá en su totalidad salvo casos puntuales. Aunque durante estos meses de confinamiento se ha recurrido a las compras online , adquiriendo muchas prendas “a ojo”, la gran pregunta reside en cómo acertar sin probar, todo un desafío que en un alto porcentaje de casos es el responsable de que no finalice el proceso por miedo al error.

Para salir de dudas hemos consultado a la estilista Benedetta Perazzo , quien apoya firmemente la compra multicanal y opina que, aunque podamos visitar de nuevo las tiendas físicas, seguiremos recurriendo al soporte online. En primer lugar aboga por el pleno conocimiento de nuestra silueta, sin tapujos y distinguiendo bien lo que nos sienta bien en base a nuestra figura. “Lo más importante es conocer tu armario, lo que sueles llevar. Por un lado en lo relativo a los colores y patrones que más te favorecen, y por otro las tallas de cada fabricante, ya que no todos son iguales”.

Sé consciente de tus medidas

Aunque tengas una idea aproximada de tu talla, no hay nada como tomar medidas con una cinta métrica : cuello, hombros, talle de espalda, largo del brazo, cintura, caderas, largo de la pierna, contorno del muslo… No escatimes a la hora de hacerlo y apúntalas, así siempre las tendrás a mano cuando vayas a comprar y te resultará todo mucho más fácil. Una vez hecho esto, Perazzo recomienda consultar el tipo de tallaje en cada país, porque por mucho que intenten estar unificados, al final no suele ser así.

Tómate las medidas y presta atención al tipo de tallaje según el país © Instagram: @santoniofficial

Recurre a las descripciones online

“Si tienes dudas al respecto también es recomendable consultar las pautas publicadas en su tienda online. A menudo yo suelo informarme en foros o presto atención a los comentarios de otros clientes que suelen servir como indicadores del tipo de tallaje que se realiza, una ayuda que sin duda no hay que subestimar”, explica y nos cuenta que ella suele apuntar en una lista el tipo de tallaje de cada firma para que no olvidarlo con el paso del tiempo. “Me hago dos columnas, las marcas en las que tengo que adquirir una talla más y las que por el contrario tallaban más grande”.

Ve a lo seguro

Una vez que tengas esta información ve a lo seguro y compra lo que realmente sepas que te va a sentar bien y que finalmente llevarás. Con los básicos como camisetas o jerséis suelen ser muy fácil acertar, pero en el caso de una americana o un traje suelen surgir dudas. “Si tienes que elegir entre diversas tallas siempre puedes recurrir al viejo truco de comprar ambas, probártelo en casa y devolver la que no te quede bien”, añade la estilista y anima a que se invierta en prendas de calidad y se apueste por el ‘ slow fashion’ .

Presta atención a los tejidos

Otro de los puntos en los que insiste es en prestar atención a los tejidos teniendo en cuenta que algunos encogen o se pueden dar de sí, y en función de estos criterios optar por una talla mayor o menor a la habitual. “En la tienda física no te olvides de utilizar el código de barras para buscar la prenda online y así leerte la descripción del producto”, concluye.