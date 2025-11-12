Montale y Mancera, la historia de un padre y su hija y su pasión por los perfumes árabes

El interés por las fragancias nicho o de autor no ha parado de crecer en los últimos años, en paralelo a la predilección por los perfumes árabes. Todos, y en particular los más jóvenes, quieren oler de manera diferente, y por eso estos ... aromas, caracterizados por el uso de ingredientes exquisitos y el enfoque artesanal viven un auténtico boom. Muestra de ello es la apertura de la nueva boutique de Montale y Mancera Parfums en Barcelona. 5Th Essence Square, empresa que distribuye estas marcas francesas de perfumes nicho, inauguró la perfumería el pasado mes de junio. Más de 200 metros cuadrados, en la Rambla Cataluña, que ya se han convertido en visita obligada para los amantes de los jugos más exquisitos. Detrás de estas dos firmas están un padre y una hija que comparten su pasión por los perfumes.

Pierre Montale se introdujo en el universo olfativo gracias a la familia real de Arabia Saudí hace muchos años, y cuando regresó a su país de origen, Francia, decidió crear su propia marca, a la que más tarde se sumaría su hija. «El perfume llegó a mi vida de forma muy natural. Durante mis años en Oriente Medio descubrí el poder de los materiales naturales, su profundidad y su alma. Allí, el perfume forma parte de la vida cotidiana, es un gesto de amor y respeto. Quise compartir esa emoción y esa honestidad a través de Montale», nos confiesa Pierre que lanzó su propia marca en 2003.

Desde entonces no ha parado de crear fragancias únicas, intensas y duraderas, que fusionan lo clásico y lo contemporáneo y donde el oud es uno de los principales protagonistas. De hecho, fue de los primeros perfumistas fuera de Oriente en usar este exquisito ingrediente. «El oud no se parece a nada más. Tiene fuerza, misterio y calidez al mismo tiempo. Cuando comencé a usarlo, casi nadie en Europa lo conocía. Me fascinó su complejidad, esa mezcla de madera, profundidad y alma. Creo que la gente se enamoró de él porque se siente real, natural y emocional. Conecta Oriente y Occidente, tradición y modernidad. El oud tiene algo atemporal… habla a todos», nos confiesa en nuestra entrevista en exclusiva con #Summum.

Cuando le preguntamos cuál es su fragancia favorita, lo tiene claro: «Black Aoud, sin dudarlo. Fue mi primera gran creación y lo cambió todo para nosotros. En ese momento era algo completamente nuevo: oscuro, potente, inolvidable. A algunos les encantó, a otros no, pero nadie quedó indiferente. Recuerdo haberlo rociado una vez en la Rue de la Paix solo para ver la reacción de la gente, ¡y siguieron el olor toda la calle! (risas) Fue entonces cuando supe que habíamos creado algo realmente icónico. Incluso hoy, Black Aoud sigue siendo parte de nuestra identidad», explica Pierre Montale.

Montale y Mancera Perfums La boutique de la marca de perfumes en Barcelona, y los creadores, Pierre y Amélie Montale. DR

Perfumes de autor y tendencias

Pierre ya era un perfumista exitoso con Montale, pero en 2008 decide crear otra marca de fragancias nicho, Mancera, en la que fusiona la tradición del Lejano Oriente, con una visión más moderna y creativa. En 2017 se une al proyecto Amélie, la hija de Pierre, fotógrafa y artista visual. «Crecí rodeada de frascos, aromas e historias. Muy pronto entendí que el perfume no es solo una forma de expresarse, sino también una manera de compartir emociones, recuerdos y momentos de vida. Esa conexión invisible entre las personas es lo que más me conmueve. Y siempre me ha encantado la idea de que un simple aroma pueda decir tanto», nos cuenta durante la entrevista.

Pierre se muestra orgulloso de su hija, quien «aporta frescura y una sensibilidad diferente. Yo mantengo el espíritu de la casa, la tradición y el toque del jefe». Para Amélie es un privilegio poder trabajar con su padre. «Es una verdadera suerte aprender de él cada día. Es un gran mentor. Avanzamos juntos, mezclando experiencia y modernidad. Y lo mejor es que hacemos esto para los demás, para compartir y conectar. ¡Es un trabajo increíble, debo admitirlo!», nos confiesa.

Para Pierre, «el perfume es una forma de expresar lo que las palabras no pueden». Amélie encuentra la inspiración para crear fragancias en sus viajes, «en las personas, en sus emociones y en sus historias. Me encanta escuchar y observar. Disfruto los perfumes unisex, no demasiado dulces, con carácter y fuerza. Me gustan los perfumes que tienen algo que decir, con un poco de actitud».

"El perfume puede hacerte sentir seguro, puede hacerte sonreír" Pierre Montale

En cuanto a las tendencias de la perfumería, Pierre Montale asegura que actualmente «existen dos estilos muy populares: las fragancias limpias y minimalistas, y también las notas cálidas y gourmand. La gente busca perfumes que se sientan acogedores y reconfortantes. El mundo es estresante, así que buscan algo suave y positivo. El perfume puede hacerte sentir seguro, puede hacerte sonreír».

Amélie, en sintonía con su progenitor, asegura que «la gente quiere perfumes que se sientan como ellos, pero que también los hagan sentir mejor. Las notas gourmand y reconfortantes son una tendencia fuerte. El perfume puede traer felicidad. Por eso también el layering (superposición de perfumes) es tan popular. Puedes mezclar, jugar y crear tu propio estado de ánimo. Hace que el perfume sea más personal y divertido».