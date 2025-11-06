Los nuevos perfumes para hombre que triunfarán este otoño e invierno

A medida que descienden las temperaturas y los días se acortan, apetecen más los tejidos de punto, envolventes y calentitos, y de igual manera se buscan fragancias más cálidas, con notas amaderadas, especiadas, terrosas e incluso dulces. El ámbar y el cuero no ... faltan en las nuevas propuestas de los perfumes masculinos, tampoco el oud, ese ingrediente tan preciado que cada vez es más habitual. Pero, como ocurre en otros ámbitos, las tendencias en perfumería cada vez son más dispares, y entre las novedades para este otoño e invierno también encontramos perfumes cítricos y más frescos, de forma que cualquier hombre seguro encontrará en la siguiente selección una propuesta apetecible para perfumarse. Porque en lo que sí coinciden los expertos es que cada vez es más habitual tener diversos perfumes, para poder usar cada día aquel que más apetece y nos hace sentir mejor.

Scalpers The Band For Him

Scalper The Band for Him. DR

Inspirada en las bandas de rock de los 70, es un eau de parfum que encarna el espíritu rebelde, gracias a la pimienta negra picante que contrasta con el iris eléctrico y el cuero texturizado. También incluye Sympep®, un extracto de madera de guayaco, que se mezcla con cipriol y un toque de cistus. Pertenece a la familia olfativa amaderada especiada y ambarada, y cuenta con un 91% de ingredientes de origen natural. Ha sido creada por los perfumistas Pierre Guéros y Agustí Vidal. Precio: 79,99 euros, 100 ml.

Bois d'Argent Esprit de Parfum de Christian Dior

Bois D'Argent Esprit de Parfum de Christian Dior. DR

Francis Kurkdjian ha creado una nueva versión de Bois d'Argent, una de las tres fragancias que formaron La Collection Privée de Dior cuando nació en 2004. Este esprit de parfum, sumamente sofisticado, expresa el lujo absoluto en un aroma intenso y radical. «Después de dos décadas, Bois d'Argent se ha convertido en una fragancia icónica, reconocible por su acorde empolvado, envuelto en un incienso casi místico sobre un fondo ambarino. Para la colección Les Esprits de Parfum, que resalta la belleza radical de las fragancias icónicas, decidí centrarme en la refinada fluidez de Bois d'Argent, llevándola a su punto máximo de nobleza adictiva», explica el perfumista de la Maison. En esta nueva propuesta incluyó un iris Pallida de la Toscana, notas balsámicas y avainilladas, iluminadas con un toque de miel blanca. El resultado es una fragancia más radical e intensa. Precio: 395 euros, 80 ml.

Michael Kors Pour Homme Absolu

Michael Kors Pour Homme Absolu. DR

Se abre con notas de limón italiano y cardamomo, que se combinan con pimienta rosa y menta para un comienzo fresco y estimulante. En el corazón, una mezcla etérea de lavandín, Rosyfolia y Mahonial, que, acompañada por el incienso, aporta profundidad y una transición suave hacia una base amaderada. A medida que se asienta, se revelan notas de vetiver y Akigalawood, que dejan una huella duradera de sofisticación. En definitiva, una fragancia aromática amaderada cítrica para un hombre audaz y sofisticado. Precio: 144 euros, 100 ml.

Sobold Intense de Pepe Jeans

Sobold Intense de Pepe Jeans. DR

Se abre con una fresca y ligera salida, mezclando aldehídos con notas cítricas. Incorpora cuero en su elegante corazón de lavanda, ofreciendo una seducción inmediata. Fuerte y viril, evoluciona hacia una sensación reconfortante con notas de haba tonka y un ámbar cálido, finalizando con un toque suave de almizcle. Una fragancia que seduce tanto por su fuerza como por su sensibilidad, rompiendo los esquemas de la sensualidad masculina. Precio: 42,94 euros, 80 ml.

Safari Xtrem For Him de Toni Cabal

Safari Xtrem de Toni Cabal. DR

Inspirada en un viaje al amanecer a través de paisajes indómitos, esta fragancia combina frescura, calidez y profundidad en una composición elegante y poderosa. En la salida destacan la bergamota italiana, la lavanda francesa y el pomelo blanco. En el corazón, nuez moscada y haba tonka, y en el fondo, labdanum y vetiver. Precio: 210 euros, 100 ml.

Above Us, Steorra Eau de Parfum de Aesop

Above Us, Steorra de Aesop. DR

Cual estrella fugaz, la trayectoria de Above Us, Steorra se inicia con destellos de bergamota, matices chispeantes de cardamomo y elemi especiado. Las notas de corazón realzan el resplandor ambiental de la fragancia, ya que el poderoso aroma amaderado y coriáceo del corazón de cypriol se se funde con la calidez balsámica del ládano y el incienso, que aquí se utilizan con todo su efecto, proporcionando una faceta resinosa y vibrante a la vez, especiada e impregnada de cítricos. La fragancia encuentra una intensidad renovada en las notas de fondo, cuando el cardamomo se reafirma, esta vez con un carácter más especiado y amaderado, y el corazón de cypriol y la canela, de rica textura, siguen impulsando el aroma en su trayectoria. Además, el carácter aromático que evoca el ron de la vaina de vainilla también está presente, reavivando la calidez ambarina del aroma con notas balsámicas especiadas. Precio: 165 euros, 50 ml.

Myslf L'Absolu de YSL Beauty

Myslf L'Absolu de Yves Saint Laurent. DR

Una nueva intensidad para el perfume de Yves Saint Laurent Myself. Radiante, floreciente y sensual, es el fruto del trabajo en equipo de tres perfumistas Daniela Andrier, Christophe Raynaud y Antoine Maisondieu. La fragancia se abre con una vigorizante explosión de especias frescas: jengibre, cardamomo verde y bergamota. En las notas de fondo se magnifican todas las facetas del azahar, la nota característica del perfume original. Un absoluto de azahar hecho a medida despliega su frescor floral. Por último, en el fondo, el pachulí, aporta calidez y profundidad, junto con un acorde ambarino. Precio: 143 euros, 100 ml.

The Cut de Penhaligon's

The Cut de Penhaligons's. DR

Una reinterpretación moderna y atrevida del fougère clásico Sartorial, inspirada en el arte y la maestría de Savile Row, el corazón de la sastrería londinense. Esta nueva fragancia, compuesta por el perfumista Paul Guerlain, presenta notas olfativas de menta, que se funde con el bálsamo de abeto, ciprés y cedro, que aportan estructura y profundidad. Y finalmente, salvia y lavanda. Precio: 200 euros, 100 ml.

Oud Zarian de Creed

Oud Zarian de Creed. DR

Excepcional, rica y aromática, Oud Zarian encarna la elegancia, combinando la intensa profundidad del oud envejecido durante 80 años con capas de cálidas especias, armonía floral y una riqueza aterciopelada para crear un encanto cautivador. En los bosques de Sylhet, en el sur de Asia, prevalece el alma de Oud Zarian. Escondida entre los árboles se encuentra una resina tan escasa que transforma el tiempo en aroma, destilando la esencia de ocho décadas en un rocío divino. La fragancia se abre con una explosión de bergamota, incienso y jengibre, tejiendo una intrigante mezcla especiada y cítrica. En su corazón se encuentra la elegante rosa centifolia, enriquecida por una cálida nota de salida de especias, creando una armonía floral y especiada. Anclando la composición se encuentra la riqueza incomparable del propio oud de 80 años, realzado por el pachuli, el sándalo cremoso y la mirra. Con sutiles toques de haba tonka y la calidez de la raíz de regaliz, el oud se revela como una pieza central amaderada, ambarina y aromática. Precio: 350 euros, 50 ml.

Montale Be My Plum

Be My Plum de Montale. DR

Una fragancia unisex que rompe con la estructura tradicional de una pirámide olfativa y propone una progresión que evoluciona y se transforma con el calor de la piel. En la salida, un estallido de ciruela verde y pimienta rosa, jugoso y chispeante. En el corazón, los acordes de lila y flores blancas se despliegan narcóticos y luminosos, en el fondo, el coco, el azúcar de vainilla y el almizcle de cachemira se funden en una calidez envolvente. Precio: 120 euros, 100 ml.

Obscuro Forte de Santa Eulalia

Obscuro Forte de Santa Eulalia. DR

Un tributo al magnetismo de la noche barcelonesa. Cyrill Rolland reinventa el emblemático Obscuro, enriqueciendo la estructura original con un acorde de cistus, resina vegetal originaria del sur de a Península Ibérica y del norte de Marruecos. El resultado es un puente olfativo entre dos culturas: la frescura especiada de la pimienta rosa y el azafrán se funde con un corazón floral de lavanda, heliotropo y azahar, sobre una base envolvente de incienso, caramelo y notas balsámicas. Precio: 210 euros, 75 ml.

Arabian Leather de Marrakech Imperial

Arabian Leather de Marrakech Imperial. DR

Los perfumes orientales están de moda, Marrakeck Imperial es la primera casa de alta perfumería marroquí. Dentro de su colección encontramos Arabian Leather, una interpretación olfativa de la excelencia y la pasión de las artes ecuestres de los pura sangre árabes del Reino de Marruecos. Este extracto de perfume arranca con notas de azafrán e incienso. En el corazón, el cuero, el ámbar y azúcar marrón aportan sensualidad. En el fondo, el haba tonka, la vainilla y el almizcle completan la fragancia. Precio: 250 euros, 100 ml.