Los mejores perfumes de 2025, según la Academia del Perfume

Los aromas activan recuerdos, influyen en nuestro humor y nos ayudan a forjar nuestra personalidad. El gesto de perfumarse en uno de los más habituales para muchas personas. Y cada vez más, a juzgar por la buena salud que atraviesa el sector. Según los últimos ... datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), el consumo del perfume logró un aumento del 11,3% en 2024, superando los 2.200 millones de euros. La industria es, por otra parte, bastante prolífica, con numerosos lanzamientos cada año. Aunque hay personas que son fieles a una o dos fragancias, cada vez es más habitual cambiar el aroma, según la estación, el momento del día, el estado de ánimo… o las tendencias del momento. La Academia del Perfume entregó este lunes sus premios a las mejores fragancias en diversas categorías. Otra forma de descubrir el que puede ser tu perfume del otoño.

Cada año esta institución reúne a un jurado compuesto por los académicos, la prensa de belleza y personalidades de diferentes ámbitos como la cultura, el arte o el diseño, que eligen las que consideran las mejores fragancias. Este año, según la Academia del Perfume, el mejor perfume de mujer es Barénia de Hermès, creado por una de las narices más prestigiosas en la actualidad, Christine Nagel. Se trata de una fragancia sofisticada que rinde homenaje a la artesanía, y en concreto al cuero Barenia, el más icónico usado en sus míticos bolsos. Además de las notas de cuero, completan la fragancia el pachulí, el abedul, la bergamota y el limón.

El mejor perfume de hombre es, según la Academia, Le Sel d'Issey de Issey Miyake, creado por el perfumista Quentin Bisch, que se inspiró en la sal, y en concreto, en el momento en que las olas del mar retroceden y dejan su impronta en la tierra. Para capturar ese instante, la fragancia se forjó en torno a dos ingredientes clave: el extracto de alga laminaria y el musgo de roble. A ellos se añadieron otros como vetiver y madera de cedro natural. El resultado es una fragancia amaderada, marina y salitrosa, de apertura fresca, pero persistente.

Le Sel d'Issey eau de parfum, es la última versión, la más potente, del mejor perfume masculino del año. DR

Otros perfumes que también han sido premiados en la XVIII edición de los galardones son: 1 Million EDT de Rabanne, como icónico masculino; y Loewe Aire EDT de Loewe Perfumes, como icónico femenino. En la categoría de perfume nicho, que cada vez es más preciada, ha sido galardonado From the Garden de Maison Margiela, una fragancia que evoca la alegre sensación de pasar una tarde soleada en el jardín, a través de un acorde de hoja de tomate, notas de mandarina verde, pachulí y geranio. Como perfume de colección, salió vencedor Comète de Chanel. Otra categoría que cada vez tiene mayor relevancia es la de perfume de hogar, en la que se eligió a Bois de Russie de Ladenac.

From The Garden de Maison Margiela, mejor perfume nicho. DR

Iconic Statement de Reebok fue elegido ganador en lifesylte masculino, y Paris Fashion Collection de Prêt-à-Porter, en lifestyle femenino. También se premia el diseño, algo cada vez más valorado. En diseño masculino, el ganador fue Le Beau Paradise Garden de Jean Paul Gaultier; y en femenino, Daisy Wild de Marc Jacobs.

Otra categoría que reconocen estos premios es la de campaña publicitaria. La mejor campaña masculina fue la de Old Fashioned de Kilian Paris, protagonizada por el actor Lucien Lavincount, conocido por su papel en la serie 'Emily in Paris; la mejor campaña femenina fue la de Barénia de Hermès. Además, la Academia premió al Real Jardín Botánico – CSIC en sostenibilidad e innovación.

Shalimar L'Essence rinde homenaje a la fragancia Shalimar de Guerlain lanzada en 1925. DR

Por otra parte, Shalimar de Guerlain recibió el Premio Icónico 100 años. Creada por Jacques Guerlain en 1925, fue la primera fragancia ambarina de la historia. Para rendirle homenaje, Delphine Jelk ha creado Shalimar L'Essence este año, una nueva versión más intensa y contemporánea centrada en su nota principal, la vainilla, un ingrediente que cien años después es tendencia en la perfumería.