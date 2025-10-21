Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Los mejores perfumes de 2025, según la Academia del Perfume

La institución ha entregado los conocidos como 'Oscars' de los perfumes

Así son los perfumes de lujo que conquistan a los famosos

Perfumes
Perfumes FREEPIK
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los aromas activan recuerdos, influyen en nuestro humor y nos ayudan a forjar nuestra personalidad. El gesto de perfumarse en uno de los más habituales para muchas personas. Y cada vez más, a juzgar por la buena salud que atraviesa el sector. Según los últimos ... datos de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), el consumo del perfume logró un aumento del 11,3% en 2024, superando los 2.200 millones de euros. La industria es, por otra parte, bastante prolífica, con numerosos lanzamientos cada año. Aunque hay personas que son fieles a una o dos fragancias, cada vez es más habitual cambiar el aroma, según la estación, el momento del día, el estado de ánimo… o las tendencias del momento. La Academia del Perfume entregó este lunes sus premios a las mejores fragancias en diversas categorías. Otra forma de descubrir el que puede ser tu perfume del otoño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app