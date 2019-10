Cómo dejarte barba por primera vez

Hace tiempo que aprendimos que la barba es uno de los grandes legados de la cultura hipster, ahora que ya podemos hablar del zénit de esta en pasado. Todo lo generado a su alrededor durante estos años en el que las barberías han reaparecido con fuerza, ha generado que el hombre haya recuperado la barba como uno de los elementos estéticos más destacados para moldear su figura en la actualidad. Ya nadie pone en duda que la barba se lleva, pero tampoco se oye aquello de que esto de la barba es una moda pasajera. Eso significa que ha alcanzado el estatus de clásico atemporal. Cambiarán las tendencias, como ocurre actualmente, donde los diseños cortos se imponen a los largos, pero no podremos hablar de que se ha dejado de llevar porque vive por encima de las modas, como los básicos de los armarios.

Las visitas a la barbería y la rutina diaria de cuidados es obligatoria - Instagram @malayerba

Por eso, nunca es un mal momento para dejársela por primera vez; eso sí, siempre y cuando sepas y des, ambas cosas, los pasos adecuados para que no parezca que te la has dejado crecer simplemente por pereza. Nadie mejor que la voz de los expertos para escuchar sus consejos, advertencias y recomendaciones de cómo iniciarse en la materia.

"Lo primero que debemos saber es que dejarse barba no es simplemente dejarla crecer, para tener una buena barba hay que llevar a cabo una serie de pasos que harán que el vello facial crezca sano y bonito. La barba requiere un mantenimiento diario de higiene e hidratación y visitas periódicas a un buen barbero de confianza". Así de claras y honestas suenan las palabras de Damián Colomina y Eva Martínez, lo directores creativos de la alicantina Barbería Colomina, perfectas para marcar las pautas y "ahuyentar a los intrusos", porque esto de dejarse barba es un proceso que requiere disciplina, paciencia y constancia si se quiere hacer bien. "Tener barba es más complicado que estar totalmente afeitado. Si no se cumplen las pautas de mantenimiento su rostro pasaría de tener una barba ideal a tener el rostro con sensación de dejadez y no sería el resultado que desearíamos", advierte en la misma línea Ayoze Medina, barbero grancanario elegido Mejor barbero de España el pasado otoño en el certamen celebrado por Barberías con Encanto.

¿Cómo elegir el tipo de barba?

Existen diversos factores para elegir qué barba llevar: el gusto del cliente; la recomendación del experto en base a las características de su rostro; las tendencias; las características del vello en la zona y de la piel; y el estilo de vida, entre otras. Dada la complejidad y extensión del proceso, lo mejor es sentar bien las bases desde el comienzo del mismo. Por eso, de entrada, una vez tomada la decisión con determinación de dejarla crecer, hay que ponerse en manos de un experto.

Explican muy bien los motivos en esta didáctica respuesta el equipo de profesionales de la barbería madrileña Malayerba: "Hay que aconsejarle al cliente según su tipo de rostro, qué tipo de barba es la que mejor le queda. En caso de que tenga una idea definida, hay que trabajar la forma desde el principio para adaptarla a su cara. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta su tipo de piel y pelo, aconsejarle al cliente el producto que más se adapte a sus necesidades, en cuanto a su cuidado diario".

A partir de aquí, es fundamental ser responsable con los cuidados diarios y con las visitas periódicas a la barbería de confianza para que la barba siga creciendo de acuerdo a lo deseado. Toca armarse de paciencia y aguardar a que el resultado se vaya viendo poco a poco. Es posible, sobre todo si nunca has lucido barba, que al principio pique un poco, para lo que Ayoze Medina recomienda “hidratarla para calmar el proceso de crecimiento”.

¿Qué cuidados diario necesito?

Los cuidados de la barba son fundamentales para tener un buen resultado - Instagram @ayozemedina

Acerca de los cuidados, para que no te vuelvas loco entre tanto producto recomendado, le hemos pedido a los expertos que concentren en una respuesta los elementos fundamentales para la rutina de cuidado de la barba en casa, y ambas afirmaciones coinciden en citar los mismos tres elementos: utilizar un champú especial -que no aporte sequedad ni a la piel ni al vello-, un aceite hidratante o bálsamo y peinarla con un cepillo adecuado que "no contenga PVC para evitar así la rotura y encrespamiento y a la vez realizar un masaje exfoliante que ayudará a oxigenar nuestras células”, detallan Damián Colomina y Eva Martínez. Desde Malayerba recuerdan, eso sí, que por mucho que estas nociones básicas se puedan generalizar, "todo va a depende de el tipo de piel y tipo de pelo, teniendo en cuenta si la persona estaba habituada a afeitarse de manera diaria o si solía llevar una barba corta".

Lo que no tiene que ver con el tipo de piel y pelo y la periodicidad en el afeitado es el cuidado y mantenimiento de la barba una vez has comenzado el proceso de dejarla crecer. Recuerda que el primer paso, ponerse en manos de un especialista, es fundamental para que todo vaya sobre ruedas desde el primer minuto. Hemos venido a este mundo a jugar así que no te quedes con las ganas de hacer realidad eso que tantas veces has imaginado frente al espejo; ¡déjate barba y sal de dudas!