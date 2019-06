Llevar barba en verano, ¿sí o no?

Los mismos cuidados que el resto del año implica la barba en verano - Instagram

La palabra comodidad reune un consenso mayoritario como la preferida de los hombres para describir su armario de verano ideal. Sin embargo, estamos más despistados sobre sus costumbres de belleza favoritas en esta época del año. Mientras unos prefieren pasarse un mes sin afeitarse, otros buscan aligerar lo máximo posible el vello de su rostro y su cabeza. ¿Hay alguna de las dos opciones que sea mejor? Hemos preguntado a varios especialistas sobre si es recomendable la barba (o no) en el período estival y a qué detalles de la higiene de la misma se debe prestar atención especial con la llegada del calor.

El verano es especial por ese punto de relajación extra que nuestro cuerpo y nuestra mente desarrollan milagrosamente, como si lo tuvieran programado para que se active en cuanto llegan los primeros días de calor. Y ahí toca decidir si, como hacía nuestra madre cuando éramos pequeños y nos llevaba a la peluquería a “esquilarnos”, pasamos por la barbería para aligerar de vello tanto el rostro como la cabeza o si nos mantenemos fieles a la barba. “Por mucho que nos lo parezca, ¡la barba no da calor! Todo lo contrario, ayuda a mantener la piel más fresca además de protegerla del sol” afirma Irene Garrido, de Carlos Conde peluqueros, para sorpresa de todos aquellos que suelen decantarse por esto último.

Evidentemente, tal y como matizan Iván Blanco, barbero y estilista, y Roberto Carrillo, dueño del salón de peluquería masculina que lleva su nombre en Madrid, no dan calor siempre que no estemos hablando de barbas muy largas. “Es lógico que una barba con más largura nos dé una sensación de más calor pero mientras esté bien cuidada y atendida no habrá problema”, dice Blanco, mientras que Carrero se decanta directamente por recomendar la “barba cortita” por el mismo motivo destacado por Garrido: “Actúa como protectora del sol para la piel. Con barbas largas en verano nos mojamos más con lo cual es más incómodo ir con el secador a cuestas para llevarla en su sitio. Y una barba cortita nos protege de los rayos uv y nos dará menos trabajo”, expone, si bien destaca que, sea como sea su longitud, “lo importante es llevarla bien y ordenada”.

Guía de cuidados para una barba perfecta

Al hilo de este último apunte de Roberto Carrillo, preguntamos a las voces autorizadas si el verano implica algún cuidado especial que los hombres que mantengan la barba en verano deban tener en cuenta. Los tres coinciden en que basta con seguir la misma rutina habitual a grandes rasgos -véase este texto en el que tratamos en profundizar cómo cuidar la barba-, aunque hacen hincapié en un par de detalles a los que prestar más atención en dichas fechas: el sudor y el secado. Carrillo se centra sobre todo en el segundo aspecto, recomendando no saltarse “los pasos de secado y alisado cada vez que se moje para llevarla ordenada” , e Irene Garrido advierte sobre el primero, que obliga a ser más higiénicos si cabe con el cuidado de la barba.

No hay por tanto problema en mantener la barba en los meses de calor siempre y cuando uno sea consciente de que si quiere que luzca perfecta tendrá que dedicarle un poco más de tiempo, especialmente en esos días en los que se esté permanentemente en remojo.

Dedicación diaria

Capítulo aparte, o más bien anexo, no queremos concluir el tema sin una advertencia final si eres de esos hombres que no suele llevar barba de forma habitual pero que en verano no quiere pasarse el día afeitándose: dejarse barba no es un proceso tan cómodo y sencillo como parece siempre y cuando quieras respetar unos mínimos estéticos, algo que no es compatible con llevar una mata de pelo desordenada en pleno rostro.

La barba funciona de protectora contra el sol - Unsplash

Tal y como advierte Roberto Carrillo, es fundamental tener la “actitud” adecuada ante este proceso de cambio. “La dedicación que requiere este cambio es diaria y, dependiendo de la longitud, instantánea, ya que según nuestra postura sobre ella va a influir positiva o negativamente sobre nosotros y sobre nuestra proyección ante los demás”, argumenta antes de concluir su exposición con un mensaje tajante que sirve perfectamente de conclusión para este texto: “Si eres un hombre descuidado con la imagen, con tu aspecto o tu higiene, este no va ha ser un buen cambio para ti”.