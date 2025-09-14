El Papa León XIV da su primera entrevista: «La principal novedad que he experimentado con este trabajo es haber sido lanzado al nivel de líder mundial»

En el día en que el Papa cumple años se publica la primera entrevista a León XIV, elegido Pontífice el 8 de mayo. En el diálogo con la periodista Elise Ann Allen de Crux Media, se presenta como un Papa de dos mundos, explica que lo que más le cuesta en su nueva tarea es convertirse en un líder mundial y que espera «ser capaz de confirmar a otros en su fe, porque ese es el papel fundamental que tiene el sucesor de Pedro».

El diálogo ha sido adelantado por Crux Media y el diario peruano 'El Comercio' y es sólo un extracto de la conversación que sirvió de base para la primera gran biografía sobre el Papa León, que se publicará en el Perú esta semana bajo el título 'León XIV ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' y que Random House llevará en octubre a las librerías de España.

León XIV dice, por ejemplo, que siente que todavía tiene por delante «una enorme curva de aprendizaje» como Papa. Se ha encontrado cómodo «en la parte pastoral»; en el trato con la gente, «que es muy buena conmigo», pero reconoce incómodo que «el aspecto totalmente nuevo de este trabajo es haber sido lanzado al nivel de líder mundial». Dice que en esa faceta se siente «desafiado, pero no abrumado» y que tuvo «que saltar al fondo de la piscina muy rápidamente». «Estoy aprendiendo mucho sobre cómo la Santa Sede ha tenido un papel en el mundo diplomático durante muchos años. (...) Todo eso es nuevo para mí en cuanto a la práctica», confía.

Superar la polarización

En este momento histórico considera que su tarea como estadista es «seguir animando a la gente a mirar los valores más altos, los valores reales, algo que marca la diferencia. Puedes tener esperanza, y seguir intentando presionar y decirle a la gente: hagamos esto de una manera diferente». Confiesa que tiene «grandes esperanzas en la naturaleza humana». Su estrategia política es «construir puentes a través del diálogo». «Tenemos que seguir recordándonos el potencial que tiene la humanidad para superar la violencia y el odio que nos divide cada vez más. Vivimos en tiempos en los que la polarización parece ser una de las palabras del día, pero no está ayudando a nadie. O si está ayudando a alguien, es a muy pocos, mientras todos los demás están sufriendo».

Naturalmente, no se limita a los aspectos geopolíticos de su cargo. «Ser Papa es estar llamado a confirmar a otros en su fe, que es la parte más importante, y es también algo que solo puede suceder por la gracia de Dios; no hay otra explicación. El Espíritu Santo es la única forma de explicarlo. Espero ser capaz de confirmar a otros en su fe, porque ese es el papel fundamental que tiene el sucesor de Pedro».

El amor a Perú... y a los White Sox

Habla de sí mismo y de sus raíces de Chicago. «Soy estadounidense, y me siento muy estadounidense, pero también amo mucho al Perú, al pueblo peruano, por lo que eso es parte de lo que soy», pero dice que en un partido de fútbol entre ambos iría con Perú «pero sólo por lazos afectivos». Siguiendo la metáfora deportiva asegura que «en casa, crecí siendo aficionado de los White Sox, pero mi madre era de los Cubs, así que no podías ser de esos aficionados que excluyen al otro bando. Aprendimos, incluso en los deportes, a tener una postura abierta, dialogante, amistosa ¡porque de lo contrario puede que no hubiéramos cenado!». Por eso, «como Papa, soy aficionado de todos los equipos».

Sus años como misionero en Perú marcarán el estilo que dará a la Iglesia católica, pues «la perspectiva latinoamericana es muy valiosa para mí» en cuanto mensaje para el mundo o «visión profética para la Iglesia de hoy y de mañana». Dice que en ese elemento se apoya «mi conexión con el Papa Francisco como en mi comprensión de parte de la visión que él tenía para la Iglesia».

La sinodalidad

Sostiene la «sinodalidad», una de las cuestiones que marcaron el Pontificado del Papa Francisco, y dice que «es una voluntad de entender». «Consiste en que cada miembro de la Iglesia tiene una voz y un papel que desempeñar por medio de la oración, de la reflexión [...] a través de un proceso».

«Algunas personas se han sentido amenazadas por la sinodalidad. A veces, los obispos o los sacerdotes pueden sentir que «la sinodalidad va a quitarme autoridad». No consiste en eso la sinodalidad. y tal vez su idea de lo que es su autoridad está un poco desenfocada».

«Hace un momento hablábamos de la polarización. Pienso que la sinodalidad es una especie de antídoto. Una forma de abordar algunos de los mayores desafíos que tenemos en el mundo actual», añade. «No se trata de intentar transformar la Iglesia en una especie de Gobierno democrático, ya que, si miramos a muchos países del mundo hoy en día, la democracia no es necesariamente una solución perfecta para todo. Se trata más bien de respetar, de entender la vida de la Iglesia por lo que es y decir: «Tenemos que hacer esto juntos». Eso ofrece una gran oportunidad para la Iglesia, para que se relacione con el resto del mundo».

La autora de la conversación con el Papa, Elise Ann Allen es corresponsal jefe del medio de comunicación especializado Crux, y lleva años cubriendo el Vaticano y la actualidad de la Iglesia católica. Fue una de las periodistas que investigaron los abusos en el movimiento nacido en Perú «Sodalicio de Vida Cristiana», lo que le llevó a conocer al entonces obispo de Chiclayo, Robert Francis Prevost.

La entrevista ha sido publicada coincidiendo con el 70 cumpleaños del Papa, que se celebra este domingo. Precisamente este viernes se publicó una encuesta del Pew Research Center de Washington que revela que «la mayoría de los católicos estadounidenses no saben mucho sobre el nuevo Papa: alrededor del 67% dice que sabe un poco sobre León XIV, y el 25% no sabe nada en absoluto. Solo el 7% dice saber mucho sobre él». Según el estudio demoscópico, «incluso los fieles que asisten semanalmente a misa desconocen en gran medida al nuevo Papa. Un 75% afirma saber sólo un poco sobre León, y el 11% dice no saber nada de él».