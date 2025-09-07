Creyentes de todo el mundo acuden a la canonización de Carlo Acutis: «Salí de un trasplante de corazón y vengo a agradecérselo»

Desde primera hora de la mañana, la plaza de San Pedro se ha llenado de cientos de creyentes de todas partes del mundo que querían ver en primera persona la ceremonia de canonización de Acutis y Frassati.

Entre ellos, varios jóvenes, se han acercado para agradecer y pedir al nuevo santo sus deseos. «No voy a pedir algo material, sino que me ayude a llegar a la mitad de lo que él hizo. No a ser santa, pero sí para lograr hacer algo para ayudar», explicaba esta chica.

