El Papa no se plantea por ahora reformar la ley del cónclave

Entre las prioridades del Papa en esta delicada fase del Pontificado no figura la reforma del cónclave. Al menos, su principal consejero para cuestiones de Derecho canónico, el cardenal Gianfranco Ghirlanda, aclara que no está abordando esta cuestión.

«No tengo conocimiento ... de que se esté elaborando ningún documento que modifique la Constitución Apostólica sobre la Sede Vacante y, por tanto, sobre el Conclave, por lo que es absolutamente falso que yo esté trabajando en un documento de este tipo», explica categóricamente el cardenal Ghirlanda a ABC. En la práctica, es poco probable que el Papa hubiera decidido reformar el mecanismo de elección papal sin escuchar a Gianfranco Ghirlanda, quien le ayudó activamente en la redacción de la Constitución Apostólica «Praedicate Evangelium» para el gobierno de la Curia vaticana.

El purpurado italiano de 82 años, jesuita, ha estado en el centro de varias fake news durante la hospitalización del Papa. Cuando el Papa llevaba una semana en el Gemelli, un experto de la televisión pública italiana aseguró en directo que Ghirlanda había visitado al Papa junto al cardenal Pietro Parolin para supuestamente modificar la ley del cónclave y preparar la renuncia de Francisco. El Vaticano, que no suele desmentir rumores para evitar darles peso, publicó una dura nota pocos minutos después de la emisión. «En relación con la noticia difundida por Rai News 24 esta tarde a las 16:11 horas, la Oficina de Prensa de la Santa Sede desmiente que ayer se produjera un encuentro entre el Santo Padre y los cardenales Gianfranco Ghirlanda y Pietro Parolin».

Noticia Relacionada El médico del Papa revela que Francisco estuvo a punto de morir Javier Martínez-Brocal | Corresponsal en El Vaticano El doctor Sergio Alfieri, quien se ha encargado de la salud del Pontífice, ha explicado en una entrevista que tuvo que tomar la decisión «detenernos o correr el altísimo riesgo de dañar otros órganos»

«No visité al Santo Padre durante su estancia en Gemelli. Esto es algo totalmente inventado», confirma a ABC con contundencia el cardenal Gianfranco Ghirlanda, poco dado a las entrevistas.

Durante todos estos años, el Papa Francisco no ha considerado necesario precisar la legislación para una eventual renuncia papal ni el estatus del Papa emérito. Es poco probable que lo haga en la fase actual. «¿Va a dejarse atado y bien definido el estatuto del Papa emérito?», le preguntó ABC en la entrevista del 18 de diciembre de 2022. «No. No lo toqué para nada, ni me vino la idea de hacerlo. Será que el Espíritu Santo no tiene interés en que me ocupe de esas cosas».

Asimismo, hace dos años, cuando soplaban en los blogs hostiles al Papa rumores de que estaba preparando una reforma sobre el cónclave, en el libro 'El Sucesor', el corresponsal de ABC le planteó directamente la cuestión. «Hay rumores de que está preparando una reforma de las normas del cónclave... ¿De esto puede decir algo?», le preguntó. «Puedo decirte que no hay nada, no hay nada sobre esto. En el último siglo, prácticamente todos los papas han modificado las normas del cónclave: Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II... Yo todavía no lo he reformado; sobre todo, porque me parece una cosa secundaria. El mecanismo funcionó muy bien en los dos cónclaves en los que yo participé, estuvo muy bien llevado. Hay cosas que quizá convendría cambiar, pero no me parece que sean urgentes ni que yo me tenga que meter en eso, por el momento». El Papa no aclaró a qué se refería cuando mencionó que «hay cosas que quizá convendría cambiar».

Es posible que a raíz del «proceso sinodal» que arrancó en 2021 con la idea de dar mayor presencia a mujeres religiosas y a hombres y mujeres laicos en el gobierno de la Iglesia, se planteara la oportunidad de que durante las reuniones de cardenales del pre-cónclave se escuchen también otras voces. Se trata de los encuentros que mantienen los cardenales durante unas dos semanas para trazar el perfil del futuro pontífice antes de empezar a votar en la Capilla Sixtina. Si se planteó en algún momento, al final el Papa no lo consideró necesario.

Las reformas en los últimos mil años

Efectivamente, todos los Papas de los últimos cien años han retocado las normas del cónclave, con la excepción de Benedicto XV, el papa de la Primera Guerra Mundial, Juan Pablo I, quien no tuvo tiempo pues gobernó la Iglesia sólo 33 días, y ahora Francisco.

Las normas del cónclave fueron fijadas hace casi mil años, aunque los papas las han matizado para garantizar que nadie se entrometa ni pueda presionar a los cardenales electores durante la votación, y para a proteger la libertad y legitimidad del elegido. Desde hace casi diez siglos, los cardenales son los únicos que pueden votar durante la elección de un nuevo Papa, quien ya desde el año 1179 necesita dos tercios de los votos del cónclave para ser elegido pontífice. Hasta entonces se requería la unanimidad.

En el año 1274. Gregorio X diseñó un cónclave muy parecido al actual. Estableció que habría que esperar diez días después del fallecimiento del pontífice para comenzarlo, que los electores deberían ser encerrados «con llave» y que verían reducida su ración de alimentos cada cuatro días hasta que nombrasen un nuevo pontífice.

En 1621, Gregorio XV delimitó los tres modos para designar al nuevo Papa, que serían «votación secreta», «por aclamación» y «acuerdo a través de compromisarios». En 1904, Pío X abolió el derecho de veto que tenían los monarcas católicos de España, Francia y del Imperio austrohúngaro; y en 1970, Pablo VI estableció que los cardenales perdieran su derecho de voto al cumplir los ochenta años y, más adelante, que el número de electores no superare los 120. El último gran reformador fue Juan Pablo II, quien en 1996 eliminó la posibilidad de elegir al papa por aclamación o por compromisarios y estableció que debían dormir en Casa Santa Marta.

Benedicto XVI retocó dos veces las normas del cónclave. En 2007 eliminó algunas excepciones para obligar a que en todo caso hicieran falta dos tercios de los votos para elegir al nuevo pontífice. Además, seis días antes de que entrara en vigor su renuncia, en 2013, autorizó a los cardenales a adelantar el inicio del cónclave en el caso de que todos hubieran llegado a Roma para votar y estuvieran de acuerdo.

La actual ley que regula el cónclave es la constitución apostólica 'Universi Dominici Gregis', «De todo el rebaño del Señor», publicada por Juan Pablo II el 22 de febrero de 1996. No sólo regula la elección papal sino todo lo que ocurre en la Santa Sede durante el periodo que comienza cuando un papa renuncia o fallece, y que termina al elegir a su sucesor. Allí detalla cómo deben ser los funerales de un pontífice o quién toma decisiones sobre cuestiones urgentes.

Lo cierto es que Francisco modificó algún punto secundario de esa ley con su constitución apostólica sobre el gobierno de la Curia, la 'Praedicate Evangelium' de 19 de marzo de 2022. Allí eliminó la Cámara Apostólica, que era un consejo de sacerdotes que ayudaba al cardenal camarlengo. Francisco estableció además que al camarlengo tome las decisiones junto con el cardenal coordinador del Consejo de Asuntos Económicos, pues quizá teme que las cuestiones más delicadas que deba afrontar sean las relativas al dinero.