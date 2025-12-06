Suscribete a
ABC Premium

Illa anuncia una auditoría de varios laboratorios por la posible fuga del virus de peste porcina

El gobierno catalán señala que estos centros «no son más de 5» y ha defendido auditar las instalaciones y revisar los protocolos de forma preventiva

Agricultura investiga si el brote de peste porcina de Barcelona salió de un laboratorio

Uno de los laboratorios donde se podría haber iniciado la peste porcina
Uno de los laboratorios donde se podría haber iniciado la peste porcina

Ep

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ... ha producido el brote.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app