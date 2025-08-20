Incendios en Castilla y León, Galicia y Extremadura hoy, en directo: fuegos activos y noticias de última hora del resto de España

Sigue en directo la última hora de los incendios y fuegos activos en Castellón, León, Toledo y resto de comunidades en España.

10:14 Trenes a Galicia cancelados y retrasos en los viajes al norte Los incendios que se ceban con el territorio español han provocado al cancelación de numerosos trenes con destino a Galicia, comunidad autónoma que lleva ya una semana incomunicada por este medio. Desde la Estación de Chamartín es posible ver como esta misma mañana los trayectos a Orense y Vigo, previstos para las 10.04 y 11.17 respectivamente, ya han sido suspendidos. Otros trenes en dirección al norte de la península, como a Asturias, están siendo retrasados. uno de los ejemplo, el AVE dirección a Avilés, que tenía prevista su salida a las 9.15, todavía sigue esperando su salida.

10:08 Desalojan por segunda vez en tres días Cardaño de Arriba El fuego en la Montaña Palentina obliga a desalojar un pueblo por segunda vez en tres días. La proximidad del fuego ha obligado a evacuar la localidad palentina de Cardaño de Arriba por segunda vez en tres días. El fuego originado en Barniedo de la Reina (León) ha entrado por el valle de Mazobre y amenaza la zona del Alto Carrión en la Montaña Palentina. La Junta ha declarado Índice de Gravedad Potencial 2 para este incendio que afecta al término municipal de Velilla del Río Carrión (Palencia) al existir «situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales». Informa: Miriam Antolín

10:05 Siete incendios continúan activos en Asturias En Asturias se contabilizan 15 incendios forestales, de los cuales 7 permanecen activos, 6 se encuentran controlados y 2 estabilizados. El más complejo sigue siendo el de Degaña, procedente de Anllares del Sil (León), donde durante la jornada se ha trabajado con maquinaria pesada para crear una línea de defensa entre comunidades, apoyados por cuatro aviones anfibios FOCA del MITECO y varios helicópteros. En este punto se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado y se mantiene un dispositivo sanitario de refuerzo del SAMU. También continúan activos los fuegos de Somiedo, Ponga y Cabrales, con intervenciones tanto aéreas como terrestres, en las que participan Bomberos del SEPA, brigadas forestales, empresas especializadas y medios llegados de otras comunidades autónomas. Aunque la situación sigue siendo complicada, los equipos mantienen los trabajos de extinción en los principales frentes para evitar nuevas reactivaciones. Informa: Diego Jimenez Gallego

09:51 Bomberos enviados por Alemania llegan a España para participar en la extinción de incendios Bomberos enviados por Alemania a su paso por Salamanca para participar en la extinción de incendios. En total, Países Bajos, Francia, Italia, República Checa, Finlandia y Eslovaquia se han sumado a los operativos para ayudar a sofocar los fuegos que asolan España estos días. Video.

09:48 Detenido el presunto autor de los tres conatos de incendio sofocados este martes en Arganda (Madrid) La Policía Local de Arganda (Madrid) ha detenido al presunto autor de los tres incendios sofocados este martes en el municipio, conatos que tuvieron lugar en diferentes puntos de la ciudad como la Dehesa del Carrascal, el barrio de Parque Europa y La Perlita. Agentes de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Agentes Forestales extremarán la vigilancia durante las próximas horas ante la posibilidad de que el detenido no haya actuado solo. La detención se produjo en la noche de este martes, ha informado el Ayuntamiento de Arganda en un comunicado. Al detenido se le acusa de ser el presunto autor de tres fuegos simultáneos sufridos esa tarde en el municipio madrileño.

09:45 Imágenes satelitales del humo de los incendios en España y Portugal Timelapse proporcionado por el satélite europeo EUMETSAT que muestra el humo de los incendios forestales que se eleva desde el norte de Portugal y el noroeste de España del 15 al 17 de agosto. Miles de bomberos, respaldados por el ejército y aviones cisterna, continúan luchando contra decenas de incendios forestales en España y Portugal, mientras que el número de víctimas mortales ha aumentado a seis desde que comenzaron los incendios. Video.

09:30 España sólo ha activado el nivel 3 de emergencia una vez en su historia con el apagón nacional Al igual que con la crisis de los incendios, ni Gobierno ni regiones utilizaron tampoco su potestad para decretar o solicitar la emergencia nacional en la dana. Informa: Patricia Romero

09:26 Ocho carreteras permanecen cortadas por los incendios A esta hora son ocho las carreteras cortadas por los incendios forestales, todas ellas de carácter secundario. Cinco se encuentran en la provincia de León, en Portilla de la Reina, Yebra, Cariseda, Salas de los Barrios y Nogar; dos en Zamora, en la zona de Vigo de Sanabria; y una en Asturias, el acceso a Covadonga por la CO-4. No hay constancia de que ninguna vía nacional esté afectada. Informa: Diego Jimenez Gallego

09:04 El fuego en Jarilla ha devorado 16.000 hectáreas En Jarilla, Cáceres, el incendio continúa activo tras siete días y ha arrasado alrededor de 16.000 hectáreas, con la amenaza de que el fuego pueda alcanzar el valle del Jerte y Tornavacas. Aunque la situación más grave ya se ha superado y no queda ningún municipio extremeño desalojado ni confinado, el incendio todavía no está bajo control. Las condiciones meteorológicas, con temperaturas más suaves y una mayor humedad, podrían facilitar avances importantes en las próximas horas. Informa: Adrián García

09:00 Convocada una concentración este miércoles en Valladolid para pedir más medios contra incendios Ciudadanos vallisoletanos han convocado para este miércoles, 20 de agosto, a las 20.00 horas, una concentración en Fuente Dorada con el objetivo de reclamar más prevención y sobre todo, ante la situación actual, más medios para atajar los incendios que asolan la Comunidad y pedir además que se asuman responsabilidades políticas. Bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!', los convocantes critican la falta de medios para hacer frente a la ola de incendios que afecta a la provincia y a amplias zonas de la Comunidad, donde la magnitud de la situación «supera la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, lo que compromete la seguridad de la población y la protección del medio ambiente».

08:51 Adif confirma que la infraestructura ferroviaria del AVE de Madrid-Galicia no ha sufrido daños por los incendios Salvador Almenar, portavoz de Adif, ha confirmado a TVE que la infraestructura ferroviaria no ha sufrido daños por los incendios. Adif está pendiente de la reunión del Cecopi para evaluar la situación porque preocupan los fuegos en Orense, ya que es la «puerta de entrada de los trenes a Galicia». «La premisa que hemos seguido y seguiremos es la seguridad como eje primordial en la recuperación del servicio ferroviario», ha contado Almenar. Los equipos de mantenimiento están reconociendo con una locomotora todo el tramo afectado, de 30 kilómetros.

08:05 Continúa suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este miércoles, 20 de agosto, al menos hasta mediodía, acumulando ya siete días consecutivos sin servicio. «Por los incendios que afectan a Ourense, el miércoles 20/08 no se podrá recuperar el servicio entre Madrid y Galicia, al menos hasta mediodía175 ha informado Adif a través de un mensaje en la red social X. Ante ello, Renfe ha confirmado varios trenes especiales para este miércoles entre Madrid y Zamora, con salidas desde la capital a las 7.14 horas y a las 13.20 horas; y desde Zamora a las 8.40 horas y a las 14.36 horas.

08:00 ¿Por qué la UME no pidió ayuda al Ejército? La ministra de Defensa debería ser la principal embajadora de las capacidades del Ejército, y la figura más interesada en demostrar su utilidad a la sociedad. La crisis de los incendios alcanzó hace muchos días el nivel de emergencia necesario para desplegar a las Fuerzas Armadas. Primero porque tienen las capacidades para hacerlo. Segundo porque entra en sus funciones. Tercero porque demuestran su utilidad a la sociedad. Sin embargo, no han estado ni están en esta crisis y la ministra de Defensa no solo está conforme sino que defiende que así sea. En realidad, para ser estrictamente correctos, están 500 efectivos cuando podrían estar 70.000 o 80.000. Juzguen ustedes mismos. Lee el análisis completo de Ana Sánchez pinchando en el titular.

07:23 Llegan a Salamanca dos helicópteros Black Hawk para ayudar en la extinción de los incendios Eslovaquia y República Checa han aportado dos dos helicópteros Black Hawk que ya han llegado a la base aérea de Matacán (Salamanca) este miércoles para participar en los dispositivos de extinción de los incendios.

07:00 Gobierno y PP se encaran por la falta de medios, pero desechan el nivel 3 Ante la oleada de incendios que lleva ya dos semanas asolando el país de norte a sur, las principales comunidades afectadas –Castilla y León, Extremadura y Galicia, en manos del Partido Popular– volvieron ayer a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez más recursos y mayor actuación por parte de las Fuerzas Armadas para afrontar las llamas de un fuego que ya ha arrasado cerca de 340.000 hectáreas desde el pasado día 7 de agosto, según datos de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. Informa Patricia Romero.

06:00 «¡Que arda ya todo para volver a vivir tranquilos!» A Vilar de Cervos ha vuelto hoy la furgoneta del pescadero, que es lo más parecido al regreso a la normalidad tras la última semana. Está de oferta la sardina, muy fresca. El comentario del vendedor con las vecinas es que hoy ya no hay niebla, que en realidad no era tal, sino el humo que espesaba las calles de este pequeño pueblo del municipio de Vilardevós, al sur de la provincia de Orense. «¿Y esto a quién le interesa? ¿Quién gana con todo esto?», son las preguntas sin respuesta. Aquí saben bien qué es el fuego. Lo cuenta desde Vilar de Cervos (Orense) José Luis Jiménez.

05:01 El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este miércoles, al menos hasta mediodía El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este miércoles al menos hasta mediodía, acumulando ya siete días consecutivos sin servicio. Según Adif, su personal está revisando la infraestructura para que la puesta en servicio sea «lo más rápida posible».

01:31 El fuego convierte el entorno del lago de Sanabria en una «ratonera» Un incendio declarado el pasado jueves en Porto (Zamora) mantenía este martes evacuadas a diez pueblos de la comarca de Sanabria, donde la vida trataba de continuar ayer dividida entre no perder de vista al humo y el verano en esta turística zona. E intentar continuar con la labor diaria. Como Eva, ganadera de una de las localidades que debían haber dejado el lunes sus casas por la amenaza del fuego, pero como otros vecinos se negaron a salir del entorno de un lago de Sanabria salpicado de controles de la Guardia Civil para impedir el acceso a una sierra donde un desalojo a la carrera puede convertirse «en una ratonera». Informa Isabel Jimeno.

00:30 La tercera ola de calor más larga de la historia deja 1.149 muertes Las defunciones por exceso de temperatura superan en lo que va de verano las del pasado Informa Elena Calvo.

23:30 Medio millar de personas protestan por la gestión de los incendios en La Bañeza y piden declarar el nivel 3 La plaza mayor de La Bañeza ha acogido este martes una concentración en la que han participado medio millar de personas para protestar por la situación y la gestión de los incendios forestales que sufre la provincia de León. La movilización ciudadana se suma a la celebrada ayer en la capital y en días previos en Astorga y Ponferrada. Los asistentes reclaman la declaración del nivel 3 de emergencia así como la dimisión del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!', se enmarca esta protesta con la que se «visibiliza» la falta de medios para hacer frente a la ola de incendios que afecta a la provincia y a amplias zonas de la Comunidad, donde la magnitud de la situación «supera la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, lo que compromete la seguridad de la población y la protección del medio ambiente». Informa Montse Serrador.

23:05 Javier Madrigal, experto en incendios forestales: «Lo que estamos viendo hoy son sesenta años de abandono rural» Ingeniero de Montes e investigador del Instituto de Ciencias Forestales del INIA-CSIC, lleva 25 años investigando cómo domar el fuego y reducir los daños en el monte Una entrevista de Nuria Ramírez de Castro.

22:45 Restablecida la circulación entre Madrid y Andalucía tras controlar el incendio en una fábrica en Toledo Renfe ha restablecido la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra AV, en Toledo, tras la intervención de los equipos de emergencia y la revisión de la infraestructura, según ha informado a través de su perfil en X, por lo que la circulación entre Madrid y Andalucía vuelve a funcionar. Había una docena de trenes detenidos en estaciones del recorrido y Renfe había cancelado la salida de siete más.

22:30 ¿Qué significa que se declare zona afectada por emergencia?: Ayudas económicas y fiscales a población y empresas afectadas La declaración de zonas catastróficas servirá para apoyar a los ciudadanos, autónomos y empresas de los territorios Informa Carlos Mullor.