Suscribete a
ABC Premium

Portugal promete ayudas exprés a agricultores y descarta el estado de calamidad

El primer ministro luso, Luis Montenegro, argumentó que las 45 medidas aprobadas por el Consejo de Ministros extraordinário celebrado en Viseu ya cubren el mismo ámbito de actuación, garantizando apoyo a familias, empresas y agricultores de las zonas más afectadas

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, al depositar su voto
El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, al depositar su voto afp
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, descartó este jueves decretar el estado de calamidad pese a la oleada de incendios que azota el país. Argumentó que las 45 medidas aprobadas por el Consejo de Ministros extraordinário celebrado este jueves en Viseu ya cubren el ... mismo ámbito de actuación, garantizando apoyo a familias, empresas y agricultores de las zonas más afectadas. «No hay ninguna necesidad de decretar el estado de calamidad porque el efecto útil que tendría es precisamente el de la ley que acabamos de aprobar», defendió.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app