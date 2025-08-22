La Xunta pide al Gobierno que retrase la retirada de medios de Galicia Ante la mejora de la situación de los incendios, el presidente gallego le pide al Ejecutivo central que no se apresure en sacar recursos de la Comunidad

La cosa va mejorando en lo que se refiere a los incendios de Orense. Según Alfonso Rueda, la previsión es que algunos de los focos activos en la provincia se puedan dar por estabilizados a lo largo del día. Así lo ha expresado tras una visita a la bodega Tapias Mariñán de Verín, uno de los municipios afectados por el incendio iniciado en los concellos orensanos de Oímbra y Xinzo de Limia que, con 17.000 hectáreas calcinadas, es el tercero más extenso de los ocho activos en estos momentos en la Comunidad.

Sin embargo, el presidente de la Xunta apela a la prudencia y le reclama al Gobierno central que no se apresure a retirar efectivos de Galicia ante la evolución positiva de la situación. «Seguimos necesitando ayuda. Hoy mismo nos vamos a dirigir al ministro del Interior para pedirle que, entendiendo que se tiene que ir produciendo una desescalada de la UME, es conveniente que se atrase un par de días más para hacer frente al fin de semana y que la buena evolución no se tuerza», ha explicado.

