Pfizer, AstraZeneca, Moderna... ¿podré elegir vacuna? ¿sabré cuál me ponen?

Diez meses después de que comenzara la pandemia, la Ciencia ha desarrollado once vacunas que ya han alcanzado la última fase de investigación. Reino Unido y Estados Unidos confían en empezar a vacunar a su población el mes que viene mientras España y el resto de Europa con el comienzo del año. Por primera vez, empiezan a llegar buenas noticias en una pandemia que no ha dado tregua desde que el nuevo virus comenzó a circular. Pero aún hay mucha información y muchas dudas en el aire. He aquí un manual rápido para no perderse:

¿Cuántas vacunas tiene ya España?

Físicamente, ninguna. Aún no ha llegado ninguna vacuna contra el Covid a España , salvo las que se utilizan para investigación en el ensayo clínico de la compañía Janssen (Johnson&Johnson). Lo que tiene España, como el resto de Europa es un contrato de seis compañías farmacéuticas que se comprometen a suministrar a la UE cuando tengan sus fármacos a punto. Estas son las de Moderna, CureVac, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV y BioNtech-Pfizer, pero se quiere llegar a tener un portfolio de siete vacunas.

¿Cuántas dosis nos corresponden?

La Comisión Europea ha reservado 1.400 millones de dosis, unas 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis. Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis. De esas 800 millones de inmunizaciones, a España le correspondería por un criterio de reparto de población el 10 por ciento: 80 millones . Todos los estados miembros de Europa tendrán acceso a las vacunas contra el covid al mismo tiempo y en función del tamaño de su población. En caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios.

¿Por qué se compra a varios laboratorios y no se elige simplemente la mejor?

Porque aún no se sabe cuál es la mejor , es decir la más eficaz y segura. Los resultados que han trascendido hasta la fecha son comunicados de prensa de los laboratorios, pero todavía no se han sometido los hallazgos a la revisión de la comunidad científica. El objetivo de todos los gobiernos es asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por las agencias de reguladoras de los medicamentos, ya sea la FDA de Estados Unidos o la EMEA, de Europa. Y no terminará aún. Aunque se autoricen, no termina aún la vigilancia de eficacia y seguridad de la vacuna. Todos los que se vacunen en el mundo serán monitorizados para poder afinar mejor el proceso de farmacovigilancia del medicamento.

La vacuna ya está aquí, ¿podré elegir cuál ponerme?

¿La alemana de Pfizer?, ¿la de la Universidad de Oxford con AstraZeneca?, ¿la estadounidense de Moderna? Puede que algunas de estas vacunas se autoricen de forma simultánea y convivan al mismo tiempo. Cuando lleguemos aun puesto de vacunación no podremos elegir cuál preferimos , al igual que ocurre con otros tipos de vacunas. Ahora nadie pregunta en el centro de salud el origen farmacéutico de la vacuna que le inoculan. Ni siquiera, a pesar de que algunas, como en el caso del papilomavirus o HPV que se pone a los adolescentes, algunas protegen frente más cepas del virus del papiloma que otras. Eso sí, cada persona vacunada recibirá información sobre la vacuna administrada y una tarjeta de vacunación o similar en la que conste el tipo de fármaco, la fecha y los datos de la vacuna recibida.

¿Será gratis? ¿Y voluntaria?

Aunque no esté en el calendario vacunal, la vacuna será gratis y, en principio, voluntaria . Ninguna vacuna es obligatoria en España, a diferencia de otros países vecinos como Francia. No se forzará a nadie a inmunizarse, al menos de momento. El Ministerio de Sanidad tiene claro que «se hará lo que se tenga que hacer para controlar la pandemia». Fuentes ministeriales aseguran que si fuera necesario y la epidemia lo exigiera «habría herramientas para obligar a la población a vacunarse» .

¿Dónde me pincharán?

En los 13.ooo centros de salud de la red sanitaria . Será la saturada atención primaria quien se encargue del proceso. La administración de vacunas se realizará con cita confirmada para evitar el desperdicio de dosis y siguiendo los protocolos de seguridad. Las dosis administradas se incluirán en los sistemas de registro y en la historia clínica de la persona vacunada se incluirán la fecha y los datos de la vacuna recibida. también se ofrecerá información de cómo proceder en caso de reacción adversa.

Y si me vacuno, ¿tendré que llevar mascarilla?

El año que viene una parte de la población vacunada convivirá con otra que no lo está, por lo que es necesario mantener las mismas medidas de seguridad : la distancia social, el lavado de manos y, por supuesto, las mascarillas. Esta protección de barrera seguirá a lo largo de 2021, aunque haya personas inmunizadas. Por otro lado, las vacunas no tienen un efecto inmediato , con lo que nada más recibir el pinchazo no funciona la protección. La vacuna puede tardar hasta 28 días en hacer efecto.