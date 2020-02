El Parlamento de Portugal aprueba la ley de eutanasia Votaron a favor 127 diputados y 86 en contra, mientras miles de personas se manifestaban a las puertas en contra de la medida

El Parlamento de Portugal aprobó la ley de la eutanasia, después de votar por mayoría y de forma simultánea los cinco proyectos presentados (del Bloco de Esquerda, Los Verdes, Partido Animalista, Iniciativa Liberal y Partido Socialista).

La emisión de los sufragios se realizó de manera nominal y todas las propuestas consiguieron más de 111 adhesiones, umbral en el que quedó fijada la mayoría absoluta toda vez que acudieron al hemiciclo 222 de los 230 diputados. Fueron 127 a favor, 86 en contra y 10 abstenciones.

El hecho de que hayan salido adelante cinco iniciativas distintas, aunque con el mismo denominador común, implica que habrá de consens uarse una redacción única.

Con todo, aún no está cerrado el trámite de la aprobación porque la Federación Portuguesa por la Vida pretende recoger 60.000 firmas para entregarlas en la Asamblea de la República y que se convoque un referéndum. Ya van recopiladas más de 40.000 y los resultados se darán a conocer el 3 de marzo.

Otras dos cartas de los opositores son apelar al derecho de veto del presidente Marcelo Rebelo de Sousa y lograr que se reconozca la inconstitucionalidad de la medida.

«Vida sí, muerte no»

Miles de personas se manifestaron a la entrada del Parlamento en contra de la eutanasia, con pancartas en las que podían leerse mensajes como «Vida sí, muerte no».

Durante el debate pudieron escucharse frases de impacto. Por ejemplo, André Coelho Lima, de los conservadores del PSD, dijo: «La muerte es un sufrimiento, mucho más para quien se queda que para quien parte. Por eso pregunto ¿debemos nosotros, para evitar nuestro sufrimiento psicológico, imponer un sufrimiento físico a quien no quería padecerlo? Pienso claramente que no». Su partido se mostraba dividido con respecto al asunto, con diputados a favor (incluido su presidente, Rui Río) y otros en contra.

De hecho, su colega Claudia Bento señaló: «No es aceptable colocar la eutanasia cuando el Sistema Nacional de Salud está tan frágil», mientras que Sofía Matos pronunció estas palabras: «No puedo dejar de reclamar para estas personas aquello que reclamo para mí, que es poder escoger».

Por su parte, el comunista Antonio Filipe expresó con rotundidad: «La muerte es inevitable, no un derecho fundamental. Si fuese un derecho, no sería lícito hacer depender la anticipación de la muerte de la decisión de terceros». Todo lo contrario que Moisés Ferreira, del Bloco de Esquerda: «Se trata de la libertad de la persona para decidir cómo va a pasar los últimos momentos de su vida. La vida es un derecho, pero no una obligación más allá del sufrimiento».

«En este país es particularmente chocante instituir la eutanasia. Más vale ser un emisario de la cautela y del miedo que un emisario de la muerte», manifestó el líder parlamentario del CDS (Centro Democrático y Social).

En cuanto al flanco socialista, Porfirio Silva explicó: «Nadie decide morir porque sí ni a la ligera», mientras que su compañero Pedro Delgado recalcó: «El juicio no debe ser mío ni suyo, debe ser de cada persona, igual que ahora es cada diputado de la Asamblea de la República».