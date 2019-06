Estas son las universidades más antiguas de cada continente

América del Norte

La «Widener Library», en la Universidad de Harvard - ABC

Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo, es además la más antigua de Estados Unidos. Fue fundada en 1636 bajo el nombre de «New College» o «The College at New Town». Tres años después pasó a llamarse «Harvard College» en recuerdo a su benefactor John Harvard, un clérigo inglés que a su muerte dejó su biblioteca personal y la mitad de su patrimonio a esta institución universitaria. Por las aulas de Harvard han pasado incontables personalidades. Algunos de los más influyentes hoy son Mark Zuckerberg -que creó Facebook en sus años de estudiante- Bill Gates o Barack Obama. Tan solo tres años después de la fundación de esta universidad se creó el College of William and Mary, que ocupa el segundo puesto en el ranking de las universidades más longevas de Norteamérica. Las siguientes son la Universidad de Yale, fundada en 1701 y la Universidad de Princeton, de 1746.