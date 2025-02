Coronavirus España en directo: Merkel pide la cooperación internacional para una vacuna para todos

4.55

China registró el sábado dos nuevos casos de coronavirus, uno correspondiente a un viajero procedente del exterior y otro a nivel local, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Ayer se había registrado un solo nuevo caso y el jueves doce nuevos contagios, seis procedentes del exterior y otros seis a nivel local. El contagiado llegado del exterior lo hizo a la ciudad oriental de Shanghái mientras que el nuevo caso a nivel local fue en la provincia septentrional de Shanxi.

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, el republicano Mitch McConnel, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han rechazado este sábado en un comunicado conjunto la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer pruebas de coronavirus a los congresistas estadounidenses. Ambos líderes han declinado esta opción al asegurar que se tienen que dirigir los recursos donde más se necesiten. «El Congreso agradece la generosa oferta de la Administración de ofrecer pruebas rápidas de Covid-19 en el Capitolio, pero respetuosamente en este momento rechazamos la oferta», han señalado.

Honduras superó este sábado los 1.000 casos de contagios con coronavirus, mientras que los muertos suman 76, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El informe oficial señala que de 315 pruebas de laboratorio practicadas hoy, 111 dieron positivo, con las que los contagiados aumentaron a 1.010, a los que se añade un fallecido, para sumar 76 desde que se confirmaron los primeros tres casos en el país, en la segunda semana de marzo.

El Salvador registró este sábado su undécima persona fallecida a causa del Covid-19, con lo que la cifra de muertes representa el 2,46 % de los casos computados desde el 18 de marzo pasado, informó el Ministerio de Salud. Se trata de una mujer de 55 años de edad, quien se contagió en El Salvador y sufrió un «deterioro súbito», según el ministro del Salud, Francisco Alabí.

Con la muerte hoy de un hombre de 39 años se elevaron a 17 los fallecido por el Covid-19 en Guatemala, país que contabiliza 688 contagios desde que se detectó el primer caso el 13 de marzo. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, dio a conocer en cadena nacional el fallecimiento del hombre y confirmó además 44 casos nuevos del coronavirus detectados en las últimas 24 horas.

México alcanzó los 22.088 contagios y las 2.061 muertes por Covid-19 con los 1.349 nuevos casos y las 89 defunciones que fueron notificados este sábado, informó el Subsecretario de Promoción de Salud, Hugo López-Gatell. Los casos de esta jornada representaron un incremento de 6,5 % en relación con los 20.739 notificados el día anterior, según los datos del informe técnico presentados pro López-Gatell en una rueda de prensa en Palacio Nacional.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha anunciado este sábado la reapertura de actividades económicas en el país en cuatro fases, tras la paralización sufrida por el estado de emergencia nacional declarado para contener el avance del coronavirus. «Hemos aprobado un decreto supremo bastante importante. Este se refiere a la reanudación de algunas actividades económicas en este mes de mayo que hemos iniciado», ha afirmado Vizcarra en rueda de prensa.

Panamá sumó 5 muertes más por Covid-19 para llegar a 197 defunciones, y registró 370 nuevos casos que hacen un total de 7.090 contagios confirmados, dijeron este sábado las autoridades, que advirtieron que el incumplimiento del confinamiento para contener el virus puede retrasar la normalización del país. En aislamiento domiciliario se encuentran 3.375 personas, de las que 1.067 han sido trasladadas a hoteles que funcionan temporalmente como hospitales.

Argentina confirmó este sábado 149 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios se incrementó a 4.681, mientras que los muertos suman 237, tras registrarse hoy ocho nuevos decesos por coronavirus. El informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a cinco mujeres, una de 93 años, residente en la provincia de Buenos Aires, tres en la capital, de 83, 84 y 91 años; y otra de 55 años, en la provincia de Chaco (norte); y tres hombres, dos en la capital, de 87 y 83 años, y otro de 79 años, en la provincia de Córdoba (centro).

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este sábado 279 contagios nuevos de coronavirus y 10 fallecidos, con lo que el número total de infectados ascendió a 7.285 y el de víctimas mortales a 324. Las cifras de hoy son mejores que las de la víspera cuando el país alcanzó un récord de 499 contagios confirmados y 21 muertes.

Brasil registró hasta este sábado un total de 6.750 muertes por coronavirus, con 421 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, mientras el presidente Jair Bolsonaro salió de nuevo de paseo en contra de las recomendaciones sanitarias. El Ministerio de Salud informó en su balance diario de que el número de casos confirmados por Covid-19 aumentó en 4.970 el último día, lo que elevó el total de contagios en el país hasta los 96.559.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este sábado que el coronavirus está «circulando activamente» por el Yemen, el último país árabe en confirmar contagios y que, hasta el momento, ha registrado siete casos y dos muertes. «Anticipamos que el virus está circulando activamente por el país, dijo hoy la oficina regional de la OMS en un comunicado. La agencia de Naciones Unidas aseguró que «está movilizando recursos adicionales» para hacer frente a la pandemia en el Yemen, devastado por más de un lustro de guerra y con un sistema sanitario «frágil y que se enfrenta a una escasez catastrófica».

La Dirección General de Salud francesa ha informado este sábado de 166 fallecidos en las últimas 24 horas y son ya un total de 24.760 las muertes relacionadas con Covid-19 desde el comienzo de la pandemia. El viernes las autoridades galas informaron de 218 fallecidos. En concreto hay 15.487 pacientes muertos en el hospital y 9.273 en instituciones sociales y socio-sanitarias como residencias de mayores. En cuanto a las hospitalizaciones, la cifra ha bajado nuevamente con 25.827 ingresados, 453 nuevos pacientes este último día. En total se han reducido en 60 el número de pacientes hospitalizados.

Cataluña ha alcanzado la cifra de 10.452 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, al haber sumado 52 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.044 han muerto en una residencia de mayores, 130 en un centro sociosanitario y 582 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

La pandemia mundial de coronavirus ha dejado ya un total aproximado de 3.402.409 contagios y el número de fallecidos es de 242.010, según el balance actualizado a este sábado a las 21.30 por la universidad estadounidense Johns Hopkins. Un día más, Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia, con un ritmo de crecimiento situado de nuevo en los 30.000 casos diarios y ya por encima de los 1.122.000 positivos. El número de fallecidos es de 65.908, mientras que solo en la ciudad de Nueva York las víctimas mortales se cuentan en 18.491.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho este sábado que es urgente e imprescindible «un Pacto catalán para la reconstrucción social y económica ante la crisis por el coronavirus». Así lo ha hecho público a través de las redes sociales.

El coronavirus se ceba con los más mayores y en Nueva York, el epicentro de la epidemia en EE.UU., está siendo especialmente en los geriátricos y residencias de ancianos. Esta semana se ha conocido que en uno de estos centros en Manhattan , el Isabella Geriatric Center , la enfermedad se ha cobrado la vida de al menos 98 personas, en el que podría ser uno de los peores focos del país. Lea esta noticia en el siguiente enlace .

El Salvador ha llegado a 446 casos de COVID-19 tras registrar un alza de 22 contagios, mientras que la cifra de recuperados ha alcanzado los 141, de acuerdo con datos oficiales consultados este sábado. En el país se han realizado 1.406 pruebas del coronavirus SARS-CoV-2, con las que detectaron los 22 contagios, que representa un alza de aproximadamente el 5,2 %, respecto a los 424 casos del anterior recuento. La cifra de fallecidos se mantiene en 10, y los casos "activos" suman 295.

El Centro de Servicios Sociales 'La Fuencisla', de Segovia, ha celebrado este sábado el alta de 20 residentes que han conseguido vencer al coronavirus durante las últimas semanas. Después de estar aislados para evitar la propagación del Covid-19, se han reencontrado con el resto de personas mayores de la residenica. Vea sus sonrisas y aplausos en este enlace .

La actualidad, una jornada más, ha sido acaparada por la pandemia del coronavirus Covid-19. En las últimas horas, España ha sumado 276 muertos y 1.147 casos nuevos, un aumento que hace que el total de fallecidos ascienda a 25.100 y el de contagiados, a 216.582. Resumimos esta y otras noticias aquí .

El Gobierno ha decidido ampliar al 50 por ciento el aforo permitido en las terrazas de establecimientos hosteleros a partir de la fase 1 de la desescalada, que en un principio había planteado de solo un 30 por ciento .

Julio Ignacio Iglesias Redondo, alcalde socialista de Ares (A Coruña), se ha desahogado en sus redes sociales contra el Gobierno, por su gestión de la crisis del coronavirus «Empiezo a estar hasta el gorro de normas y más normas gubernamentales, siempre dictadas en el último momento, el último día, que no sólo están mal escritas, con total ausencia de la más mínima técnica legislativa, sino que, aún encima, no dicen por ningún lado lo que luego, una vez ya creado el zipizape y con la intención de mal solucionarlo, dice el ministro de turno que dicen, pasándose por el forro principios jurídicos que conoce cualquier estudiante de primero de derecho», carga el regidor en su perfil de Facebook.

El Gobierno permitirá reuniones de un máximo de 10 personas al aire libre o en domicilios, sin importar si son del mismo núcleo familiar o no, durante la fase 1 de la desescalada en , a la que accederán ya este lunes 4 de mayo las islas canarias de El Hierro, La Graciosa y La Gomera, así como Formentera, en Baleares. A través de una orden ministerial, que se publicará este domingo, el Ejecutivo fijará el número máximo de personas que se podrán reunir en todos aquellos territorios que accedan a la fase 1 del plan de desescalada, según fuentes del Ejecutivo. Lea la información completa aquí .

El presidente catalán, Quim Torra, ha denunciado que hasta ahora se ha sentido como un «invitado de piedra» en las reuniones con el Gobierno y ha advertido de que es partidario de que JxCat rechace de nuevo la prórroga del estado de alarma si la Generalitat no recupera competencias. Ya lo hizo el pasado 26 de abril. Torra, ha denunciado que ya propuso sin éxito a Sánchez tres opciones: derogar el estado de alarma, aplicarlo solo a algunas autonomías pero no en Cataluña o prorrogarlo con una modificación para devolver a la Generalitat sus competencias en Salud e Interior. «Ojalá que en esta ocasión Sánchez cambie, porque no se puede continuar sólo centralizando decisiones. Esta fórmula no funciona», subraya sobre la conferencia de presidentes autonómicos de mañana.

El Tribunal Supremo de Filipinas ha informado este sábado de la excarcelación de 9.731 presos entre el 15 de marzo y el 29 de abril para evitar contagios del nuevo coronavirus en las abarrotadas prisiones del país. El presidente del Supremo, Mario Víctor Leonen, ha explicado que «el tribunal está muy al tanto de la situación de congestión en nuestras prisiones». Hasta ahora se ha confirmado la muerte de dos internos por coronavirus y más de 350 han dado positivo por la nueva enfermedad. El país ha informado de 603 fallecidos y casi 9.000 positivos de la nueva enfermedad.

Test masivos, rastreo y aislamiento han permitido contener la Covid-19 como pocos países en Europa a Islandia, que la próxima semana empezará a levantar las medidas restrictivas implantadas en marzo. Más del 90 % de los 1.797 infectados se han recuperado en este país nórdico, donde durante tres semanas seguidas el número de curados supera al de contagiados, la tasa de mortalidad es una de las más bajas de Europa (2,83 por 100.000 personas) y ha habido diez muertos, el último el día 19.

La canciller alemana, Angela Merkel, instó este sábado a cooperar en la lucha contra la propagación de la COVID-19 y trabajar conjuntamente por la elaboración de tests, medicamentos y una vacuna «para todas las personas». La canciller dedicó su habitual videomensaje de los sábados a la conferencia de donantes organizada para este lunes por la UE con el objetivo de buscar financiación para combatir la pandemia del coronavirus.

Italia tiene ya 28.710 muertos con coronavirus, tras registrarse un fuerte repunte en las últimas 24 horas de 474 más, la cifra más alta desde el pasado 21 de abril, y después de dos días con menos de 300 fallecimientos. El número de contagios totales desde que se detectó el primer caso autóctono el 21 de febrero asciende a 29.328, con 1.900 nuevos casos desde el viernes, una cifra en la línea de los últimos días, según los datos de hoy de Protección Civil. Las personas positivas son 100.704, lo que supone una reducción de 239 en las últimas 24 horas. Mientras, el lunes el país inicia el desbloqueo con cautela y la exigencia a los sectores descontentos.

Las autoridades españolas recibieron este fin de semana material sanitario procedente de la reserva de suministros médicos creada por la Unión Europea para ayudar a los estados frente al Covid-19. Tras el envío de la semana pasada a Italia, este fin de semana se están distribuyendo más lotes de mascarillas protectoras FFP2 en España, Italia y Croacia. La iniciativa 'rescEU' es la primera reserva común europea de material médico, creada el mes pasado para ayudar a los países más afectados por la pandemia de coronavirus.

Francia se prepara para una desescalada muy progresiva a partir del 11 de mayo, con ficheros de enfermos, una brigada para identificar contagios entre sus contactos y una cuarentena para todos los que lleguen desde el extranjero que desincentivará los viajes. El Gobierno presentó este sábado un proyecto de ley, que prolongará la alerta sanitaria hasta el 24 de julio. «Tendremos que vivir mucho tiempo con el virus», explicó en conferencia de prensa el ministro de Sanidad, Olivier Véran, para justificar esa prolongación y las reglas que entrarán en vigor al inicio de la desescalada .

Las autoridades estadounidenses han informado de un total d e 65.069 casos de muertes confirmadas por el nuevo coronavirus, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. La institución con sede en Baltimore ha contabilizado además 1.104.345 positivos de coronavirus en todo el país, aproximadamente un tercio de todos los detectados a nivel mundial. Además ha dado cuenta de 164.015 pacientes que han recibido el alta tras confirmarse que estaban contagiados con el coronavirus originado en la ciudad de Wuhan, en China.

El presidente del Gobierno ha anunciado que mañana presentará a los presidentes autonómicos un Fondo de Reconstrucción para las regiones de 16.000 millones de euros. «Estará destinado a cubrir un impacto de 10.000 millones de euros en gasto sanitario» en las regiones, entre otros aspectos derivados del Covid-19, ha expresado.

Diálogo como bandera, ninguneo como realidad. PP y Ciudadanos han asegurado que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no contacta con la oposición para comunicarles cada lunes las medidas de contención del nuevo coronavirus Covid-19 y se enteran por los medios de comunicación. Una denuncia que contradice a lo afirmado por Sánchez, que ha querido acercar posturas sobre un pacto de Estado, en su última comparecencia pública celebrada este sábado en la que avanzó el plan de desescalada y la petición de una nueva prórroga del Estado de alarma. Lea toda la información aquí.

El Reino Unido anuncia 621 muertes más por coronavirus, alcanzando un total de 28,131 y acercándose cada vez más al segundo país más afectado del mundo, Italia, a medida que los casos aumentan en otros 4.806 infectaods en 24 horas, según avanza «The Daily Mail» . Inglaterra tiene 370 víctimas, Gales 44, Escocia 44 e Irlanda del Norte unas 11 personas. Además, se ncluyen los fallecimientos en centros de cuidados de ancianos, aunque no en Inglaterra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha anunciado que pedirá el miércoles al Congreso la aprobación de una nueva prórroga del Estado de alarma, la cuarta, de otros 15 días. «Sabemos ahora que el estado de alarma ha funcionado y sabemos que sigue siendo necesario», ha afirmado Sánchez, en una comparecencia en Moncloa. La actual prórroga, la tercera, entró en vigor el domingo 26 de abril, y se prolongará hasta la medianoche del 9 al 10 de mayo. También ha dicho que las mascarillas serán obligatorias desde el 4 de mayo en el transporte público. Informa Gregoria Caro .

El secretario de comunicación ha anunciado la comparencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a partir de las 14.30 horas. Todo apunta a que pedirá responsabilidad ante las avalanchas por el inicio del desconfinamiento y el anuncio de la petición de una nueva prórrroga del estado de alerta.

La rueda de prensa acaba con la emisión de un video recordando las franjas horarias en las que se puede salir según el tipo de población y actividad, así como las medidas de seguridad.

Respecto a las franjas horarias en municipios de menos de 5.000 habitantes, el 12% de la población y el 80% de municipios, y la salida de los menores, Simón dice que el riesgo de aglomeración es menor que en las grandes ciudades. «El objetivo es mantener la seguridad de los mayores y personas de riesgo también en dichos municipios. Espero que lo hayamos conseguido y que sea entendible en dichas localidadess».

Sobre el desfase en los datos, Simón reitera lo dicho: «A la notificación de casos antiguos. Será corregida la serie en breve»

Sobre las imágenes de aglomeraciones y el riesgo de repunte: «S e deben de mantener las medidas de seguridad y cumplir con las indicaciones sanitarias».

Sobre los criterios objetivos para que una provincia o zona avance en la desescalada del 11 de mayo. «Hay varios indicadores cualitativos y cuantitativos. Hay algunos obvios y claros. Si hay 28 días sin contagios , por ejemplo, si funcionan los sistemas de control y de los contactos se puede cambiar de fase. No se puede valorar dos o tres parámetros cuantitativos».

Sobre el uso de retrovirales , Simón dice que no se ha podido demostrar la eficacia suficiente en ellos. Recalca que sí se han utilizado como uso compasivo, pero eso no permite valorar su eficacia contra el virus.

Turno de preguntas con Simón restablecido. Responde sobre la falta de espacio y la necesidad de apertura de parques, como Barcelona, por ejemplo. Se toma un caramelo de menta que le dan. «Indica que esas medidas de apertura de la movilidad en implica no pararse ni hacer corrillos. El objetivo es pasear hacer deporte, no charlar. Por eso será complicado que se abran los jardines porque el control será menor»

Incide en que ahora se están recibiendo más casos diagnosticados porque antes había sobrecarga en los laboratorios. «Un hehco que complica la interpretación de datos y su incremento, ya que no se correlaciona con la evolución actual»

«Con precaución, cuidado y el esfuerzo estamos consiguiendo los objetivos». Echa mano de una tabla. Tose y dice que se acaba de comer una almendra

Fernando Simón alude a la bajada de los datos de fallecidos y de contagios pero alerta de los riesgos del repunte. Dice que en los últimos 15 días hay 57 casos por cada 100.000 habitantes.

Investigadores del CSIC proponen un método de detección del coronavirus SARS-CoV-2 alternativo a las PCR basado en balizas moleculare s, más rápido, menos costoso y a gran escala. La técnica emplearía “sensores” de ADN que emiten fluorescencia en presencia del ARN diana (el ARN del coronavirus). El objetivo es detectar la presencia de ARN viral en la muestra de una manera directa y sin necesidad de los costosos pasos intermedios de amplificación de ácidos nucleicos que requieren las PCR El nuevo método podría reducir los costes de procesamiento por muestra entre un 50 y un 70%.

«Estoy como un niño la noche de Reyes; se agradece poder ver el sol». Es la frase de un madrileño que ha salido a pasear después de 50 días encerrado. La gente se ha echado a las calles. Hoy es un sábado diferente. Empieza el permiso entre las 6 y las 10 de la mañana (y de las 20 a las 23) de los paseos con el conviviente o las salidas en bici o el running para las personas de entre 14 y 70 años, y Madrid h a decidido madrugar, al igual que el resto de España . A ellos se sumaban los que paseaban con los perros y algunos hacían deporte con ellos. En otros puntos de España, como Barcelona, la gente se sentía "agobiada" por la cantidad de gente y enfadados porque muchos no llevaban mascarilla. Lea la información completa aquí.

La Policía Municipal de Madrid ha interpuesto este viernes 1.192 propuestas de sanción por el estado de alarma, cifra muy superior a las 647 del día anterior , debido a los controles instalados para vigilar los desplazamientos del Puente de Mayo, según informan fuentes municipales a Efe. Una vez más fue Puente de Vallecas el distrito con más multas, seguido de Carabanchel y de Salamanca. Los agentes municipales detuvieron a tres personas e interceptaron a 132 vehículos sin autorización para circular. Este aumento de las sanciones se debe al centenar de controles que ha instalado el cuerpo para vigilar las salidas por el Puente de Mayo donde están trabajando más de un millar de policías.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido que el acto de cierre del hospital provisional de Ifema, en el que se juntó mucha gente y hubo aglomeraciones, no es la imagen que se debe ofrecer. «A mí no me gustó, no me gustó nada. No puede volver a ocurrir. Es verdad que todos llevábamos mascarillas y esa es la garantía de que no haya contagios pero a todos nos pudo la emoción del momento y las ganas de estar juntos con los sanitarios», ha señalado en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido disculpas por si durante el acto del cierre de Ifema incurrió «en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad» y ha reconocido que se produjeron escenas que no se deberían haber producido. En declaraciones a Telemadrid, en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol, el regidor ha hecho hincapié en que este viernes Ifema fue «un símbolo no de alegría porque no puede haber alegría mientras no se haya superado la pandemia» pero sí «un símbolo de esperanza».

Después de que el jueves el jefe del Gobierno ruso, Mijaíl Mishustin, anunciara en una videoconferencia con el presidente Vladímir Putin que padece coronavirus, este viernes se supo que uno de sus ministros, el de la Vivienda, Vladímir Yákushev, también se ha contagiado de Covid-19 y, al igual que Mishustin, ha tenido que ser hospitalizado. El adjunto de Yákushev, Dmitri Vólkov, se encuentra en la misma situación, con lo que ya son tres los miembros del Ejecutivo infectados. Lea toda la información aquí.

El actor Antonio Banderas ha asegurado que seguirá confinado en su casa después de quehoy, en su primera salida a la calle para correr, «paparazzis sin mascarilla» le hayan puesto «cámaras en la cara». Así lo ha asegurado el actor malagueño en su cuenta de Twitter en la primera jornada en la que está permitido salir a practicar deporte o a pasear a los mayores de 14 años entre las 6.00 y las 10.00 horas y las 20.00 y las 23.00 horas, según las indicaciones del Ministerio de Sanidad

El Gobierno indio ha confirmado este sábado el mayor número de contagios diarios de coronavirus desde la declaración de la pandemia en el país, un total de 2.293 infecciones, que elevan el total de contagios a más de 37.000, mientras ya se tiene constancia de más de 1.200 fallecidos. Concretamente, en India hay ya un total de 37.366 casos y 1.218 muertos, en un momento donde el país entero se encuentra bajo confinamiento total y la preocupación de que el virus haya arraigado en las inmensas barriadas del país. Todo ello coincide con la prórroga ayer de otras dos semanas del aislamiento.

Merkel, Macron y Von der Leyen urgen a recaudar 7.500 millones para desarrollar vacunas contra el coronavirus. La canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de Francia, el primer ministro de Italia, Guiseppe Conte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para destinar 7.500 millones de euros al desarrollo de medicinas y vacunas para luchar contra el coronavirus.

Un primer caso documentado en Francia de un gato contaminado por la COVID-19, probablemente por sus propietarios, ha llevado a los investigadores que lo han estudiado a pedir a los enfermos que limiten los contactos con esas mascotas para protegerlas. La Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort (EnvA) aconseja este sábado en un comunicado que los dueños de gatos cuando se hayan contaminado con el coronavirus, además de limitar esos contactos, se pongan mascarilla cuando estén con ellos y se laven las manos antes de acariciarlos.

El número total de contagios asciende a 216.582, con 1.147 nuevos detectados por PCR en las últimas 24 horas. El número de recuperados de sitúa en 117.248, con 2.572 curados más.

España registr a 276 fallecimientos en las últimas 24 horas, que elevan el total hasta los 25.100.

Las autoridades rusas han confirmado un total de 9.623 nuevos contagios con el coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta registrada hasta ahora, hasta constatar un total aproximado de 124.000 contagios y más de 1.200 muertos desde la declaracion de la enfermedad. El total exacto de casos, según el balance del centro de control de la enfermedad publicado por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik, es de 124.054 casos. En lo que se refiere a fallecidos, en las últimas horas se han registrado 57 muertos adicinales hasta un total de 1.222.

El estado de alarma por coronavirus ya ha afectado a más de 16.000 bodas en España (10% del total anual), según el portal del sector Bodas.net, que advierte de que alargar el confinamiento hasta finales de junio podría perjudicar a hasta 60.000 enlaces. «Estaríamos hablando ya de temporada alta de bodas, y por tanto el número de bodas afectadas se elevaría al 20% hasta finales de mayo, o hasta el 36% en caso de llegar a finales de junio», han concretado a Europa Press fuentes del portal, que reúne a más de 45.000 empresas y 180.000 parejas.

La empresa murciana New System (Torres de Cotillas) dedicada a la fabricación de aparatología con fines médico-estéticos ha decidido reconvertir parte de su equipo e inversiones en la fabricación y venta de dispositivos de ozono para la depuración y desinfección del aire. Pedro Fenández Belmonte es responsable de esta compañía que se reconvierte para apoyar la nueva realidad que se presenta fruto de la pandemia del coronavirus. New System ha creado Ozoneplus.

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado que, como medida preventiva «para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos», los parques urbanos de la localidad se mantendrán cerrados al público. Pese a que otras localidades del sur, como Alcorcón o Fuenlabrada, sí que han procedido a reabrir los parques de sus ciudades desde este sábado, el Consistorio mostoleño ha decidido seguir los pasos de Madrid capital, que tampoco ha reabierto los grandes parques urbanos.

Más de 160.000 personas se han infectado de coronavirus en Alemania, según un nuevo balance que eleva a casi 6.500 la cifra provisional de fallecidos por esta pandemia, que supera ya los tres millones de contagio a nivel mundial. En concreto, según el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas en Alemania, unas 161.703 personas han dado positivo, 945 más desde el viernes pero sustancialmente por debajo de los 1.639 contagios diarios registrados en el balance previo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido prudencia ante las salidas permitidas a partir de este sábado para pasear y hacer deporte, que ya han dejado algunas imágenes de aglomeraciones. «Hoy damos un nuevo paso en las medidas de alivio del confinamiento pero debemos hacerlo con prudencia y responsabilidad. El virus sigue estando ahí. Respetemos las indicaciones, sigamos las pautas de higiene y de distanciamiento», ha publicado en Twitter. Vea aquí más imágenes sobre la desescalada

Las autoridades de Singapur se están preparando para levantar algunas «medidas de cortocircuito», como las describen, contra la propagación del coronavirus tras constatar cierto descenso en la todavía intensa nueva ola de contagios entre los trabajadores extranjeros que viven en el extrarradio de los grandes núcleos urbanos. De hecho, las restricciones para este sector de la población siguen en vigor hasta el 1 de junio, después de que este viernes se confirmaran 932 infecciones adicionales. De ellos, 905 estaban registrados como empleados extranjeros con permiso de trabajo.

El Gobierno japonés dedicará este fin de semana a finiquitar los últimos aspectos de la ampliación del estado de emergencia que adoptará este lunes, y que se extenderá un mes entero, aproximadamente. El primer ministro Abe Shinzo avanzó el viernes que su Gobierno tiene previsto prolongar la medida, cuyo plazo inicial vence el miércoles, 6 de mayo, aunque los expertos del Gobierno consideran que el número de nuevos contagios va en descenso, si bien ha matizado que el objetivo de reducir el contacto interpersonal un 80 por ciento está teniendo resultados contradictorios entre los diferentes grupos de edad y las distintas regiones.

La pandemia mundial de coronavirus ha dejado ya un total aproximado de 3.344.402 contagios y el número de fallecidos, según el balance actualizado a este sábado por la universidad estadounidense Johns Hopkins, es ya de 238.787. Un día más, Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial de la pandemia, con un ritmo de crecimiento situado de nuevo en los 30.000 casos diarios y ya por encima de los 1.100.000 positivos. El número de fallecidos es de 65.068, mientras que solo en la ciudad de Nueva York las víctimas mortales se cuentan en 18.399.

La Comunidad de Madrid cambia este año su tradicional celebración del Dos de Mayo debido a la crisis sanitaria del coronavirus y realizará un gran homenaje en la Puerta del Sol a los héroes madrileños que han luchado contra la pandemia. En su primer Día de la Comunidad como presidenta, Isabel Díaz Ayuso comandará un gran acto institucional, «con un marcado acento emotivo», que se ha decidido trasladar a la calle, según han informado desde el Ejecutivo. En años anteriores el emblemático edificio de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, ha acogido una multitudinaria recepción en la que además se otorgaban distinciones a personalidades. En esta ocasión, la representación institucional se reducirá con respecto a otras ediciones para respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El Gobierno de Buenos Aires, la capital de Argentina, ha declarado como obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos a partir del lunes para prevenir nuevos contagios por el coronavirus. Debido al aumento de casos y la circulación de personas en la ciudad, el Gobierno local ha decidido extender el uso de las mascarillas. «Se debe a que dos de cada tres personas no presentan síntomas o tienen síntomas leves y el tapabocas disminuye la posibilidad de contagio», han explicado en un comunicado.

Los casos de coronavirus en Honduras subieron este viernes a 899, al confirmar las autoridades 95 nuevos infectados, mientras las víctimas mortales por dicha enfermedad en el país se mantienen en 75 casos. Este día se realizaron 216 pruebas, de las cuales 95 resultaron positivas en coronavirus, lo que eleva a 899 el número total de contagios, dijo el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras, en una cadena de radio y televisión.

Amnistía Internacional ha criticado la «represión» que sufren los periodistas en el ejercicio de su profesión en plena pandemia del coronavirus por criticar la forma en la que los gobiernos gestionan la crisis, algo que han asegurado que dificulta la lucha contra el virus. «No cabe esperar que se contenga este virus si la gente no puede acceder a información exacta. Resulta realmente alarmante ver que muchos gobiernos están más interesados en proteger su reputación que en salvar vidas», ha afirmado Ashfaq Khalfan, director del Programa de Derecho y Política de Amnistía Internacional, en un comunicado.

Reino Unido cuenta ya con más de 177.000 casos confirmados y 27.000 fallecidos por Covid-19, según el último balance ofrecido este viernes por el ministro de Salud, Matt Hancock, quien ha resaltado que se ha cumplido con el objetivo de realizar 100.000 test en el mes de abril. Según el último balance, en el último día ha habido 6.201 casos más y 739 fallecidos, lo que sitúa el balance en 177.454 casos confirmados y 27.510 fallecidos. Además, hay actualmente más de 15.000 pacientes hospitalizados.

China registró el viernes un solo nuevo caso de contagio por coronavirus en todo el país correspondiente a un viajero procedente del exterior, lo que supone el menor crecimiento registrado en el país asiático desde que comenzó la pandemia, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Ayer se habían registrado doce nuevos contagios, seis procedentes del exterior y otros seis a nivel local, frente a cuatro que se detectaron el jueves y 22 el miércoles.

La Fiscalía de Ecuador ha anunciado este viernes que está investigando los errores en la identificación de personas fallecidas a causa de la pandemia del coronavirus en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. «Investigamos el incumplimiento de protocolos en la identificación de personas fallecidas, en el contexto de la pandemia por Covid-19. Hubo una supuesta negligencia por parte de funcionarios de hospitales públicos en el manejo de los cadáveres», ha trasladado la fiscal de Guayas encargada, Yanina Villagómez, en un comunicado.

México superó este sábado los 20.000 contagios por Covid-19 y se acercó a las 2.000 muertes tras una jornada con 1.515 casos, el mayor número para un sólo día, informaron este sábado las autoridades sanitarias del país. Al cumplirse los 40 días de las medidas declaradas para frenar el avance de la pandemia, el país alcanzó los 20.739 contagios confirmados por laboratorio y los 1.972 decesos por el coronavirus, dijo el director de Epidemiología, José Luis Alomia.

Argentina confirmó este viernes 105 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios se incrementó a 4.532, mientras que los muertos suman 225, tras registrarse hoy cinco nuevos decesos por coronavirus. El informe diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a cuatro mujeres, dos en la provincia de Buenos Aires, de 77 y 82 años, y otras dos en la capital, de 79 y 74 años; y un hombre de 72 años, también residente en la capital.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Francia un total de 218 muertos en las últimas 24 horas, frente a los 289 decesos del día anterior, lo que supone una de las cifras más bajas de las últimas fechas, y ha superado el umbral de las 130.000 personas contagiadas, según informa la cadena de televisión BFM. En rueda de prensa, el director general de Sanidad del Gobierno francés, Jérôme Salomon, ha señalado que el balance asciende a 24.594 fallecidas por Covid-19, la enfermedad provocada por el coronavirus. Del total de víctimas mortales, 15.369 pacientes fallecieron en hospitales y 9.225 en residencias.

La Unión Europea (UE) donará a Guatemala 70.000 test para detectar «en tiempo real» el coronavirus, que ya ha provocado la muerte de 16 personas en el país centroamericano. La donación de las pruebas es un «esfuerzo conjunto» de «diversas entidades públicas y organismos internacionales», confirmó el Gobierno de Guatemala en sus canales de comunicación y la misma Unión Europea. Las 70.000 pruebas, de «RT-PCR», son «el resultado de un apoyo de la Unión Europea» mediante el Archivo Europeo de Virus, un «consorcio de 25 laboratorios» incluyendo el «Instituto de Inmunología Médica de la Universidad de Charité de Berlín», puntualizó la UE en una nota de prensa.

Las funerarias han registrado hasta ayer viernes 10.401 muertes en Cataluña con coronavirus (90 más que el día anterior): 3.022 en residencia, 129 en centros sociosanitarios, 579 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.

La Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en sus siglas en inglés) ha ha aprobado una autorización para el uso de emergencia de un fármaco antiviral, remdesivir, contra el coronavirus. Se podrá usar para pacientes hospitalizados con casos agudos de la enfermedad. La aprobación se daba por hecha después de que el director del Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID), Anthony Fauci, asegurara esta misma semana que un estudio, desarrollado por el propio NIAID, había obtenido resultados «muy optimistas» sobre el fármaco. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York. [Lee aquí la noticia completa]

La Región de Murcia registró ayer seis nuevos casos de coronavirus y ningún fallecido por este motivo, según el balance correspondiente a las 21.00 horas publicado ayer viernes por la Consejería de Salud. Desde las 21.00 horas del jueves la Región de Murcia no ha registrado fallecimientos por coronavirus; mientras que el número de curados aumenta de 1.229 a 1.251. Los casos de personas afectadas actualmente son 583, 16 menos que en el último balance publicado el jueves (la cifra total de afectados desde que comenzó la crisis es de 1.966 -seis más que el día anterior-). De ellos, 20 se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (+1).