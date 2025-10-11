Juan José, mecánico, explica el motivo por el que tarda tanto en enfriar el aire acondicionado del coche: «Si el coche ha estado cerrado...»

En verano, meterse en el coche después de que haya estado al sol es casi insoportable. El aire dentro está tan caliente que cuesta respirar, y lo primero que hacemos al arrancar es encender el aire acondicionado al máximo para que se enfríe ... cuanto antes.

Aun así, el coche tarda un buen rato en enfriarse. Muchos se preguntan por qué pasa eso, y Juan José, mecánico en Talleres Ebenezer, en Sevilla Este, lo explica en un vídeo de TikTok, publicado en su cuenta (@talleresebenezer) donde aclara el motivo por el que el aire acondicionado no enfría tan rápido como quisiéramos.

Este es el motivo por el que tarda tanto en enfriar el aire acondicionado del coche

Al comenzar su explicación, este mecánico dice que «el aire acondicionado tiene un compresor que tiene que mover un refrigerante en un circuito, y que pasa en dos estados diferentes por un condensador y un evaporador de dentro para que a ti te refrigere«. Además, aparte de eso, »tiene que vaciar todo el aire caliente que hay dentro de la caja climática, que es un bicharraco muy grande, que está dentro del salpicadero, aunque no lo veas, y por ahí pasa el aire«.

Con lo cual, Juan José afirma que, «si el coche ha estado cerrado y eso tiene mucha cantidad de aire caliente acumulado, cuando pones el aire frío te pase una primera bocanada de aire muy caliente, porque normalmente está ahí concentrado«. Así que el proceso consiste exactamente en que »sale, se refrigera ese aire y ya empieza a funcionar ese compresor. Y en carretera te va a facilitar ese proceso porque el compresor se va a mover a más revoluciones«.

Asimismo, este trabajador de Talleres Ebenezer explica que con la calefacción pasa algo muy similar: «Tenemos un radiador dentro que se calienta con el refrigerante del motor. Eso es muy importante que te quede claro porque. Cuando tengas el coche a temperatura de trabajo, a temperatura caliente, es cuando realmente a ti te va a calentar esa calefacción. Aunque hay coches que tiene una resistencia adicional, que se encarga mediante corriente eléctrica de calentarlo de forma más rápida, pero por norma general el 90% de los coches funciona de la forma en que, hasta que no se calienta el agua del motor, a ti no te va a salir aire calentito porque tiene que pasar esa temperatura del agua al radiador, y del radiador, el ventilador va a hacer que pase aire por ahí y te llegue calentito dentro«, concluye.