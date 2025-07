Juan José, mecánico: «Para que el aire del coche no huela a pies tienes que...»

Juan José, mecánico, da las claves para que el aire del coche no huela a pies

En verano, el aire acondicionado del coche se vuelve imprescindible. Da igual si se trata de un viaje largo por carretera o de moverse por la ciudad; durante los meses estivales no se puede estar sin aire debido, pues ese calor puede hacer que cualquier trayecto sea una tortura.

El problema es que, a veces, al encenderlo, el sistema empieza a soltar un mal olor. Es algo bastante común y tiene una explicación lógica, al igual que también tiene una solución. Juan José, mecánico en Talleres Ebenezer, en Sevilla Este, ha publicado un vídeo en TikTok donde cuenta por qué ocurre y cómo solucionarlo.

¿Cuál es la solución para que el aire acondicionado no huela a pies?

La clave está en cómo se apaga el aire acondicionado. En lugar de cortar directamente el contacto del coche, lo recomendable es apagar primero el compresor y dejar el ventilador encendido unos minutos. Esto ayuda a secar el circuito y evita que la humedad se quede dentro, reduciendo así el riesgo de que aparezcan bacterias y hongos: «¿Quieres evitar que tu aire acondicionado huela a pies dentro del coche? Pues lo que tienes que hacer es apagar el compresor, dejando el ventilador funcionando un rato«, explica de primeras este mecánico sevillano.

De esta forma tan simple se puede evitar ese olor desagradable y mejorar la calidad del aire en el interior del coche.

¿Por qué huele mal el aire acondicionado del coche?

Asimismo, Juan José comenta que el mal olor está relacionado con la humedad que queda dentro del sistema del aire acondicionado del coche si no se apaga de forma correcta. Con lo cual, matiza que no hay que apagar directamente la llave porque, si no, «toda esa humedad, toda esa condensación de agua que genera el aire acondicionado, que es lo típico que vemos en las calles cuando vamos andando, se acaba quedado ahí. Y esa humedad va creado ciertas bacterias y ciertos hongos, los cuales después proliferan y, cuando ponemos el aire acondicionado, es lo que nos da ese olor tan desagradable. Y tenemos que usar bactericidas para corregir ese mal olor que tenemos dentro, producido por esas bacterias que, al final, acabamos respirando«.

