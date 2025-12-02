Teodoro León: «El primer Belén quería expresar el amor de Dios y al prójimo»

La llegada del mes de diciembre, con la ciudad de Sevilla ya ambientada con las luces de Navidad, aquellos que quieran encontrar un sentido más profundo en estas fechas, pueden disfrutar con el ciclo de conferencias que han puesto en marcha dos instituciones señeras de ... la ciudad. Se presenta bajo el título de 'La Navidad en Sevilla' y está impulsado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

Todas las citas que pertenecen a esta iniciativa se celebran a las 20.00 horas, en el marco que proporciona el salón de carteles que se encuentra en la sede de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La cita inaugural ha estado protagonizada por Teodoro León Muñoz, obispo titular de Mentesa y auxiliar de Sevilla, y llevaba como título 'El Belén, signo de la ternura y el amor de Dios'.

El encargado de dar la bienvenida a los presentes e introducir la jornada fue Marcelo Maestre León, teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, quién explicó que «este ciclo supone la colaboración con la academia, que lleva una encomiable labor en nuestra ciudad en favor de la cultura. Estoy seguro de que este ciclo va a servir para conocer la Navidad y sus belenes desde muy diferentes perspectivas».

Maestre apuntó que «el montaje del belén es una tradición que está muy arraigada en nuestra tierra, Sevilla tiene una gran tradición en el montaje del belén, que debemos mantener, para ello lo primero es conocerla, algo que estoy seguro que vamos a conseguir con este ciclo».

Juan Miguel González, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría presentó a Teodoro León, repasando su extenso currículo académico y religioso, destacando que prácticamente «ha tocado todos los campos, teniendo también mucha importancia las publicaciones que ha protagonizado a lo largo de los últimos años, sobre todo un estudio muy profundo que ha elaborado sobre el perfil espiritual de San Fernando, que se puede decir que es prácticamente mi libro de cabecera».

San Francisco de Asís, el pionero

En su intervención, Teodoro León recorrió la apasionante figura de San Francisco de Asís, un religioso «que tenía una gran espiritualidad, que fue el que creó el primer Belén Viviente y que tenía como objetivo expresar el amor a Dios y al prójimo, para que quedara en todos los cristianos».

El ponente llevó a todos los ponentes a través de un viaje en la historia que los trasladó al siglo XIII en Italia, el momento en el que vivió San Francisco de Asís. Un hombre que en sus inicios no era especialmente religioso, pero que tuvo una revelación tras caer enfermo después de participar como soldado en una de las muchas guerras que eran frecuentes en su época. «Mientras él estaba enfermo, su madre rezaba para pedir su curación y se produjo en San Francisco un cambio radical de vida, decidió vivir una vida de una espiritualidad muy profunda, que le llevó a repartir todos sus bienes entre los pobres, creando una revolución entre los nobles de la época», apuntó Teodoro León.

En 1223, en una pequeña gruta que se situaba en la localidad italiana de Greccio, San Francisco de Asís crea el primer Belén viviente de la historia, «con un sentido teológico y espiritual». Comenzó en ese mismo instante una tradición que llega hasta nuestros días y que está plagado de símbolos que fueron creados por el propio San Francisco de Asís. Un Belén en el que el ponente precisó que se plasmaron conceptos como «el perdón, la marginalidad y la atención a los que sufren, un mensaje que siempre mantuvo y divulgó Jesucristo».

Una simbología que Teodoro León explicó que «ni mucho menos estuvo improvisada por San Francisco, quería también que tuviera un sentido para todos los que estaban viviendo ese acontecimiento. Quería poner de manifiesto que el fundamento en nuestra vida cristiana tiene que estar centrado en el amor por los pobres y por los enfermos».

Tras esta primera conferencia, la actividad seguirá el miércoles 3 de diciembre con la charla 'El natalicio divino en la pintura sevillana', que será pronunciada por Jesús Rojas-Marcos González, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. La clausura llegará el jueves 4 de diciembre con la conferencia 'El Belén en Sevilla: escultura, iconografía y devoción popular', de Juan Miguel González Gómez, presidente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.