Un nuevo tiempo en la Maestranza: el fin de una era y el comienzo de una gestión a la vanguardia

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla vive un cambio que puede definirse sin exageración como histórico. Tras casi cien años de gestión ininterrumpida por parte de la empresa Pagés, la plaza inicia un ciclo completamente nuevo con la llegada de Lances de ... Futuro y de su gerente, José María Garzón. No se trata únicamente del relevo de un empresario; se trata del cierre de un modelo de gestión profundamente arraigado y la apertura de otro que, por naturaleza, apuesta por una estructura más abierta, dinámica y dialogante.

La empresa Pagés ha sido durante décadas un símbolo de continuidad. Su impronta configuró la personalidad de la plaza y moldeó la Feria de Abril tal y como la ha conocido la afición contemporánea. La fortaleza de aquel proyecto estuvo siempre en la estabilidad: una línea clara, una relación sostenida con las figuras, y una concepción muy definida de lo que debía ser Sevilla en el universo taurino. Esa continuidad generó seguridad para muchos y, con el paso del tiempo, también algunas inercias difíciles de mover.

El relevo abre ahora un horizonte distinto. Lances de Futuro desembarca en Sevilla con un concepto empresarial que, sin romper con la tradición, entiende que la Fiesta necesita respirar en otros ritmos y atender a otras sensibilidades. Su trayectoria en otras plazas muestra una inclinación por incorporar frescura en la confección de carteles, trabajar cerca del abonado y dar un espacio mayor a toreros jóvenes y emergentes. En Sevilla, estos factores pueden adquirir una fuerza decisiva.

El nuevo empresario ha dejado clara una idea central: la necesidad de recuperar ilusión. En la Maestranza esta palabra no es menor. Tras años en los que el abono experimentó un importante retroceso y en los que parte del público joven se alejaba de la plaza, la regeneración de la base social de la afición se presenta como uno de los grandes retos de este ciclo. Trabajar en políticas de precios más flexibles, diseñar ventajas específicas para abonados, abrir canales de comunicación directos y hacer sentir al aficionado más partícipe de la vida de la plaza son herramientas que pueden marcar un punto de inflexión.

Otro de los elementos relevantes del nuevo modelo es el enfoque hacia la novillería y los toreros emergentes. Si algo ha caracterizado a Lances de Futuro en otras plazas es su convicción de que el futuro de la Fiesta depende de crear oportunidades reales para quienes llegan. Dejar huecos para triunfadores, ofrecer continuidad, cuidar los ciclos de novilladas y reactivar fechas como el Corpus, la Virgen de los Reyes o ampliar la Feria de San Miguel no son solo gestos simbólicos: son movimientos estratégicos que pueden revitalizar el tejido taurino sevillano y reforzar la identidad del coso del Baratillo como referencia formativa del toreo.

El cambio empresarial también introduce una nueva forma de relacionarse con el entorno institucional y social. La Real Maestranza ha demostrado, al elegir este nuevo proyecto, una voluntad clara de renovación. La transición se ha llevado con elegancia, y la apuesta por un empresario que subraya permanentemente la cercanía, la escucha y la vocación de servicio habla de una sintonía que puede beneficiar al conjunto de la plaza. En una ciudad tan simbólica como Sevilla, donde las tradiciones son profundas pero la sensibilidad social evoluciona, la figura del empresario debe ser capaz de tejer puentes entre el legado y el presente.

Otro desafío, quizás el más exigente, será mantener el equilibrio entre tradición y evolución. Sevilla es una plaza que exige respeto absoluto a su liturgia, a su estética y a su categoría. Pero también es una plaza que demanda decisiones valientes cuando el contexto cambia. La estructura de la Feria de Abril, San Miguel, la elección del toro, la selección de ganaderías y la articulación de carteles son ámbitos donde no caben experimentos bruscos, pero sí ajustes inteligentes. La clave será introducir mejoras sin alterar la esencia. Cambiar sin desfigurar.

El final del ciclo de Ramón Valencia y el inicio del ciclo Garzón marcan, en definitiva, un nuevo capítulo para la tauromaquia sevillana. No es un cambio solo empresarial, sino cultural y emocional. La Maestranza, que durante décadas fue estandarte de estabilidad, se mira ahora en un futuro abierto, en construcción. Lances de Futuro tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de consolidar una etapa que refresque la relación con el público, revitalice la cantera y preserve el prestigio de una plaza que marca el compás del toreo.

Sevilla, siempre exigente, será juez. Pero lo cierto es que, por primera vez en casi cien años, la Maestranza vuelve a escribir desde una página en blanco. Ese gesto, por sí solo, ya anuncia un nuevo tiempo.