Un nuevo tiempo en la Maestranza: el fin de una era y el comienzo de una gestión a la vanguardia

El relevo de Pagés por Lances de Futuro abre un ciclo inédito en la plaza más simbólica del toreo

Plaza de toros de la Maestranza de Sevilla
Plaza de toros de la Maestranza de Sevilla
José Manuel Peña

José Manuel Peña

Sevilla

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla vive un cambio que puede definirse sin exageración como histórico. Tras casi cien años de gestión ininterrumpida por parte de la empresa Pagés, la plaza inicia un ciclo completamente nuevo con la llegada de Lances de ... Futuro y de su gerente, José María Garzón. No se trata únicamente del relevo de un empresario; se trata del cierre de un modelo de gestión profundamente arraigado y la apertura de otro que, por naturaleza, apuesta por una estructura más abierta, dinámica y dialogante.

