José Antonio Zarzalejos: «Nuestra Corona es la más avanzada de las monarquías de Occidente»

ABC ha organizado este lunes el acto central de las celebraciones del cincuenta aniversario de la restauración de la Monarquía española, y lo ha hecho «con dos grandes maestros», como ha comentado al principio de su intervención el director de ABC de Sevilla, Alberto ... García Reyes, en alusión a José Antonio Zarzalejos e Ignacio Camacho. Los tres han protagonizado el encuentro '50 años de restauración de la Monarquía en España', que contó con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Zarzalejos inició sus palabras agradeciendo a ABC y a la Maestranza. Igualmente ha destacado la figura del anterior director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, a quien ha calificado como «un maestro del periodismo de Andalucía y de España».

A partir de ahí, el exdirector de ABC comentó que «en 1975 hay una Monarquía distinta a la de 1978, que es cuando se sanciona la proclamación de la Constitución». En ese sentido, ha indicado que «Don Juan Carlos recibió poderes plenipotenciarios de Franco y él los utilizó para devolvérselos a la soberanía popular. Por primera vez en Europa se votó una Constitución como Monarquía parlamentaria, estando esta refrendada por la Constitución».

Ignacio Camacho se ha mostrado muy agradecido a la Monarquía española porque «me ha proporcionado los cincuenta mejores años de mi vida y de nuestras vidas». Asimismo, ha aseverado que «los que nos hemos hecho adultos hemos normalizado a la Corona, pero sí me preocupa un desanclaje generacional de esta y de la Constitución».

A este respecto, Zarzalejos ha señalado que, según las últimas encuestas que se han realizado sobre la Monarquía, «la adhesión a la Corona y al Rey está en torno al 70 o al 75 por ciento. El elemento que tenemos para anclar el poder constitucional es la Corona». El periodista de El Confidencial ha añadido que en la política actual «no tenemos Presupuestos del Estado desde hace tres años, se negocia con gente como Otegui y se gobierna con decretos ley. Por eso, de la Constitución queda el poder judicial y la Corona. En España debemos difundir el valor funcional de la Monarquía y promover la unidad nacional».

Acto seguido, Camacho ha dicho que «en la Monarquía sí se nota una brecha en Cataluña y el País Vasco», pero Zarzalejos ha aclarado que «en el nacionalismo vasco hay mucha hipocresía porque la foralidad se ampara en el Pacto de la Corona, y eso se ignora allí. La sociedad vasca en general es antirrepublicana. En 1938 le faltó poco para irse con Mola». En cuanto a Cataluña, el exdirector de ABC ha dicho que «la aristocracia tiene unas relaciones complicadas con la república». De ahí que sostuviera que la Corona «tiene un papel fundamental en las tres provincias forales vascas, en Navarra y Cataluña».

Alberto García Reyes ha analizado por su parte los escándalos políticos que se están dando en la España actual. «Estamos en una vorágine donde están pasando cosas que nadie esperaba que pasaran nunca». Asimismo, se ha planteado si puede haber «una intentona» para eliminar la figura del Rey.

«La Monarquía tiene un papel fundamental en las tres provincias forales vascas, en Navarra y Cataluña» José Antonio Zarzalejos

Respecto a esa última cuestión, Zarzalejos ha considerado que «en España, tocar la Jefatura del Estado no me parece verosímil. Podrá haber desplantes, pero España ha sido casi siempre monárquica. La Primera República acabó en los cantonalismos y no tuvo Constitución, y la Segunda República fue un auténtico desastre». Por todo ello, el periodista ha asegurado que «en estos momentos de inquietud nacional se ha recurrido a la Corona como elemento de integración. No sé si el nivel de críticas contra la monarquía en países como Dinamarca, Noruega, Suecia o Reino Unido es tan grande, pero son los países con un nivel económico más potente y los más libres».

García Reyes ha elogiado la figura de Felipe VI al subrayar que «está superando una prueba diabólica». Además, ha dicho que «tiene una gran envergadura como estadista y como Rey. Nada hay más progresista en este país que la Monarquía. El Rey garantiza las libertades de la Constitución de 1978».

Los tres participantes en este encuentro han elogiado también a Don Felipe por momentos decisivos que ha tenido en su Reinado, como cuando pronunció el discurso del 3 de octubre de 2017 tras la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña, donde condenó la «deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado».

Alberto García Reyes, Marcelo Maestre, José Luis Sanz, José Antonio Zarzalejos e Ignacio Camacho raúl doblado «El Rey es el elemento permanente de la estructura» Durante el encuentro celebrado este lunes en la Galería se hablado del nuevo libro que ha publicado José Antonio Zarzalejos, 'La huella de Sánchez' (La Esfera de los Libros). Sobre esta publicación, Alberto García Reyes ha planteado «a dónde nos puede llevar» el «régimen del muro» situado entre el Gobierno y la Corona. Respondiendo a esta cuestión, Zarzalejos ha dicho que «es más preocupante lo que pasa con Vox que con la extrema izquierda. En 2017, el Rey insta a los poderes a mantener la integridad del Estado, que es lo que comprende el artículo 56. El Rey es el elemento permanente de la estructura y lo demás son contingentes. El presidente del Gobierno se puede llevar mal con el Jefe del Estado, pero el Rey no se va a bajar hasta ese nivel».

Otra cuestión que se ha planteado es si se debe reformar el Título II de la Constitución, donde se habla de la sucesión de la Corona. Zarzalejos ha matizado que «el Título II habría que colocarlo con un bloque de reformas donde estuviera también el artículo 78».

Igualmente han abordado temas como la convivencia entre Don Juan Carlos y Don Felipe tras la abdicación del primero. A ese respecto, Zarzalejos ha señalado que «esa convivencia fue difícil porque Don Felipe se enteró de algunas cosas que no sabía, y eso no tenía precedentes. Tampoco tiene precedente en España que un Rey haya publicado unas memorias en vida. Luis María Ansón escribió unas memorias extraordinarias de Don Juan, pero este no autorizó su publicación hasta que después de su muerte».

«Nada hay más progresista en este país que la Monarquía. El Rey garantiza las libertades de la Constitución de 1978» Alberto García Reyes

Zarzalejos ha querido además resaltar la ejemplaridad de la Monarquía española. «Tenemos la Familia Real más reducida de Europa con sólo seis miembros. Este es el Rey que ha declarado su patrimonio, que ha puesto un código ético a sus empleados o que mandó una auditoría externa para controlar las cuentas de la Corona. La Casa del Rey tiene 8 millones de euros de presupuesto, un presupuesto ridículo. Otras monarquías de Europa tienen un gran patrimonio».

Este periodista ha finalizado sus palabras diciendo que «nuestra Corona es la más avanzada de todas las monarquías de Occidente» y recordó que «una de mis peleas que tuve cuando fui director de ABC y después a lo largo de mi carrera ha sido que todo lo que tiene que ver con el Rey y su Familia vaya siempre publicado en las páginas más nobles».

Por último, ha intervenido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha felicitado a ABC por este encuentro. El regidor ha recordado que cuando tenía 7 años vio por la televisión el acto de proclamación del Rey Juan Carlos. «Entonces me pareció un horror porque era muy pequeño, pero hoy ves que el consenso y la concordia son dos palabras que acuñó Don Juan Carlos en su discurso. La democracia no llegó sola ni por casualidad como dicen algunos, llegó gracias a la generosidad de un pueblo y de un de un grupo de personas lideradas por el Rey que tuvieron altura de miras para olvidar el pasado».