José Antonio Zarzalejos: «Nuestra Corona es la más avanzada de las monarquías de Occidente»

El exdirector de ABC ha subrayado el papel esencial de la Monarquía como elemento estructurador del Estado

Alberto García Reyes e Ignacio Camacho han destacado la gran labor del Rey Felipe VI

José Antonio Zarzalejos: «Sánchez pasará a la Historia como un caso de demolición implosiva de la democracia»

Alberto García Reyes, José Antonio Zarzalejos e Ignacio Camacho en el encuentro organizado por ABC
Andrés González-Barba

ABC ha organizado este lunes el acto central de las celebraciones del cincuenta aniversario de la restauración de la Monarquía española, y lo ha hecho «con dos grandes maestros», como ha comentado al principio de su intervención el director de ABC de Sevilla, Alberto ... García Reyes, en alusión a José Antonio Zarzalejos e Ignacio Camacho. Los tres han protagonizado el encuentro '50 años de restauración de la Monarquía en España', que contó con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

