Salvador Guijo Pérez presenta una obra dedicada a las Mínimas de Triana en la Real Maestranza de Caballería

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla acogió en la tarde de este jueves 27 de noviembre la presentación del nuevo libro del doctor en Historia Salvador Guijo Pérez, 'El Convento de Nuestra Señora de Consolación de Sevilla. Las Mínimas de Triana'. La obra, ... patrocinada por la propia Real Corporación, cuenta además con los trabajos gráficos de Daniel Salvador-Almeida González, fotógrafo especializado en arte.

Durante la presentación, la sala se llenó por completo, hasta el punto de que fue necesario habilitar más sillas para acoger al numeroso público que acudió al acto. La mesa estuvo presidida por Marcelo Maestre León, Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que subrayó que, a través de esta publicación, «el lector podrá contemplar la riqueza patrimonial que se esconde tras los muros de este monasterio».

Entre los asistentes destacaron Sor María Francisca Valdelomar, presidenta federal de las Monjas Mínimas de la Orden de San Francisco de Paula, e Iván de Lora y Márquez, clavero de la Real Maestranza.

Tras la introducción de Maestre León, el autor subió al atril para profundizar en la historia del Convento de Nuestra Señora de Consolación, situado en la calle Pagés del Corro, en Triana, hogar de las monjas Mínimas desde su fundación en 1565. Recordó que su trayectoria había estado marcada por traslados, desamortizaciones y restauraciones, pero que, pese a las vicisitudes sufridas a lo largo de los siglos, el convento había conservado un valioso patrimonio artístico, especialmente su iglesia barroca y el retablo mayor del siglo XVIII.

«Una deuda de gratitud»

«Es un recorrido intenso por casi cinco siglos de vida monástica femenina», afirmó Salvador, antes de señalar que la comunidad regresó al barrio 313 años después, tras haber pasado por distintos conventos. Subrayó también el estrecho vínculo con las hermandades sevillanas, pues el convento fue origen y sede de corporaciones que dejaron una profunda huella en la ciudad.

El proyecto del libro comenzó en 2022 con el objetivo de ayudar económicamente a las religiosas, al tiempo que se fomentaba la cultura y el interés por su patrimonio artístico. Salvador recordó que la totalidad de los beneficios obtenidos por la venta de la obra se destinaría íntegramente al mantenimiento del convento, un monasterio que, desde hace cinco siglos, funciona como un «foco de espiritualidad» al que acuden numerosos vecinos de Triana y Los Remedios para rezar. Reivindicó además que Sevilla tiene «una deuda de gratitud» con las Mínimas, y que «el esfuerzo silencioso y heroico de la comunidad por mantener vivo el convento merecía reconocimiento».

En la parte final de su intervención, el autor agradeció el apoyo de las múltiples hermandades —entre ellas, la Estrella, las Cigarreras, el Rocío de Triana, Madre de Dios del Rosario, el Carmen, la Esperanza de Triana o la Pastora de Triana— y recalcó que ese esfuerzo no debía cesar: «Os necesitan ahora más que nunca». Añadió que esta obra pretende «que se sientan importantes, porque su labor es esencial para la vida espiritual de Sevilla». Por ello, afirmó, el libro es ante todo «un homenaje a ellas, a su perseverancia, alegría e ilusión, a la luz que irradian desde el claustro».

Finalmente, tomó la palabra Sor María Francisca Valdelomar, quien defendió que «la clausura no encierra, consagra». Aprovechó su intervención para evocar el espíritu de San Francisco de Paula, cuyo ideal de vida se basaba en la conversión continua y en una exigencia nacida del amor a Dios y de la compasión hacia el mundo. «Estamos llamadas a ser antorchas para alumbrar a los penitentes», afirmó. Una llama que, más de 500 años después, sigue viva.