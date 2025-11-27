Suscríbete a
ABC Premium

Salvador Guijo Pérez presenta una obra dedicada a las Mínimas de Triana en la Real Maestranza de Caballería

La publicación 'El Convento de Nuestra Señora de Consolación de Sevilla. Las Mínimas de Triana' destinará íntegramente sus beneficios a la orden religiosa para apoyar su labor y el mantenimiento del centro

Tras 200 años, vuelve a Sevilla la música perdida del convento de Santa Clara

Foto de grupo junto a la obra presentada
Foto de grupo junto a la obra presentada raúl doblado
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla acogió en la tarde de este jueves 27 de noviembre la presentación del nuevo libro del doctor en Historia Salvador Guijo Pérez, 'El Convento de Nuestra Señora de Consolación de Sevilla. Las Mínimas de Triana'. La obra, ... patrocinada por la propia Real Corporación, cuenta además con los trabajos gráficos de Daniel Salvador-Almeida González, fotógrafo especializado en arte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app