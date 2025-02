Escucha activa y empatía: claves para una comunicación efectiva entre farmacéutico y paciente

La Galería de ABC acogió en la tarde del miércoles 24 de enero una nueva edición de Foro Salud, encuentro organizado con la colaboración de Bidafarma que también contó con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en la Oncología. La jornada, que tuvo por título 'El papel de la farmacia comunitaria en la comunicación con el paciente oncológico', forma parte de un ciclo de debates que nació con el objetivo de mejorar la información sobre el cáncer y sus factores de riesgo, así como su prevención.

El encargado de presentar el debate fue el doctor Juan Antonio Virizuela, jefe del servicio Oncológico Médico del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. En su presentación, Virizuela hizo hincapié en los «eslabones de atención al paciente oncológico, que pasa desde la administrativa que atiene al paciente en el hospital, hasta el médico. Dentro de esos eslabones, uno muy importante es la farmacia». El doctor pasó el turno a una mesa redonda moderada por Manuela Villena, gerente de la Fundación Bidafarma y en la que participaron Paola Luna, periodista y consultora de comunicación especializada en salud y directora Hablo de Ti Comunicación; Enrique Ojeda, farmacéutico titular en Farmacia Porvenir, y Elena Méndez, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Sevilla y expaciente de cáncer. «Este foro entronca en el papel fundamental que desempeña el farmacéutico en la atención a los pacientes, que a veces ven en la farmacia el punto de atención sanitaria más accesible», señaló Villena.

En la charla se debatió cómo se trata el cáncer desde el punto de vista del paciente, la farmacia y la comunicación

Elena Méndez abrió el debate desde la perspectiva del paciente. «Lo primero que pasó por mi mente fue que yo tenía que asumir la palabra cáncer, porque el hablar de eso que pasa permite a los pacientes objetivar una situación y hacerle frente», recordaba Méndez. «Los pacientes tenemos el temor a lo desconocido y eso nos lleva a intentar saber quién puede solucionar lo que me está pasando y recibí mucha ayuda de la farmacia», añadió. «Los farmacéuticos tienen que saber que las farmacias no son sólo negocios, sino que son un pilar fundamental entre la relación que se establece entre todos los profesionales de la sanidad, porque donde vamos a acudir en primer lugar es allí, y dispensar no es extender, sino atender con rigor y de manera personalizada», sostuvo Méndez.

Enrique Ojeda, farmacéutico titular de la Farmacia Porvenir, tomó la palabra comparando la profesión de farmacéutico y la de influencer, ya que tiene credibilidad sobre un tema determinado, en este caso, la salud: «No es más que tratar al paciente como un ser individual y único, y la farmacia comunitaria todavía tiene mucho recorrido para ayudar al paciente oncológico». Según Ojeda, la farmacia también puede aportar información sobre tratamiento, adherencia o cuidados específicos de diferentes patologías. «Esto puede ayudar a que el paciente oncológico descargue algunos mitos o creencias con escasa evidencia científica, y aquí la farmacia tiene un papel importante», sentenció. El farmacéutico también abordó la importancia de la prevención secundaria: «Hay iniciativas que están desarrollando el protocolo para que las farmacias se impliquen en la prevención del cáncer», añadió Ojeda.

Además, el farmacéutico recalcó que la simple entrega de la información es «ineficaz», y lo que se debería hacer es reforzar la alianza terapéutica, un vínculo emocional que se desarrolla entre el profesional sanitario y el paciente, «por lo que el farmacéutico debe tener una actitud de escucha activa y ser sensible a las necesidades emocionales del paciente y hacerle también participe de su proceso de salud, para lo que es fundamental la empatía», añadió Ojeda. «Si tenemos una visión más amplia y centrada en los pacientes, los farmacéuticos podemos ser influencers de la salud», resumió el boticario.

«El cómo nos comunicamos con los pacientes influye en cómo afronten la enfermedad», explicó Paola Luna

Para hablar de la importancia de la comunicación entre el paciente y el farmacéutico, Paola Luna, periodista y consultora de comunicación especializada en salud y directora de Hablo de Ti Comunicación, sostuvo que «la salud es el aspecto de nuestra vida al que damos más importancia, y es en ese trance en el que nos ponemos en manos de un profesional, tenemos unas necesidades muy concretas, especialmente los pacientes oncológicos». «El cómo nos comuniquemos con ellos va a influir en cómo afronten la enfermedad», añadió. La experta explicó que la comunicación ha variado mucho porque el paciente es más activo y llega con mucha más información.

Luna concluyó el debate afirmando que entre un 30% y un 50% de los pacientes no muestran adhesión al tratamiento a causa de una deficiente comunicación con los sanitarios, por lo que «los profesionales farmacéuticos tenéis mucho que ver en la evolución de la enfermedad, porque si bien el médico hace el diagnóstico, el farmacéutico tiene en sus manos la capacidad y la responsabilidad de mejorar su calidad de vida gracias a la escucha».

Más temas:

Farmacia

Cáncer