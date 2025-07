Los tíos de Dani, el joven asesinado en Isla Mayor: «Era un chaval que nunca se había metido en nada. No sabía pelear»

Cuando todos los vecinos de La Puebla del Río está aún muy conmocionados por la noticia de la muerte de Dani, el menor de 17 años que fue asesinado tras recibir dos puñaladas en el poblado de Alfonso XIII, en Isla Mayor, en la madrugada del pasado miércoles, dos tíos del muchacho, Rocío y Miguel Ángel, han realizado declaraciones en directo en Canal Sur Televisión para aclarar muchos datos que han salido erróneos sobre este caso en distintos medios informativos.

Rocío ha comentado que «Dani venía de ver a sus abuelos cuando le arrebataron la vida». Además de pedir justicia, ha comentado que «queremos aclarar ciertas informaciones. Casi todo lo que se ha dicho no es verdad. Es mentira que estuviera de juerga y borracho. Él pasó el día en el campo conmigo. Fue a ver a sus abuelos. A la vuelta se paró en la parada del autobús. Él intentó huir y se desmayó».

Comenta también la tía del asesinado que «durante tres horas nadie se acercó a nosotros, ni un guardia civil, ni la Policía, ni nadie. Todo el pueblo sabía lo que le había pasado a mi sobrino salvo la Policía. La gente nos dijo toda la información que no está verificada. Él recibió una puñalada, pero no ha sido una pelea». Además, ha señalado que la víctima no tenía el móvil y que fue este el primero que llamó a los Servicios de Emergencia tras recibir las puñaladas, «pero no lo sabemos».

Rocío ha aclarado que Dani venía de El Puntal, en Isla Mayor, donde había pasado el día con sus tíos. «Quedó con un amigo en la parada del autobús, pero el amigo no estaba. Entonces él tiró para la Puebla, pero no sabemos bien qué pasó». Asimismo, ha aclarado que cuando fue encontrado tras recibir las puñaladas «aún conservaba un hilo de vida», y que lo único que llevaba consigo era «su riñonera y su teléfono, y nada más. No llevaba ni arma blanca ni arma de ningún tipo».

En similares términos se ha expresado en sus declaraciones a Canal Sur otro de los tíos de Dani, Miguel Ángel, quien ha aclarado que el menor «no venía de ninguna botellona, eso es mentira, venía de ver a sus abuelos. He hablado con la Policía Científica y ellos saben todo. Dónde está el móvil y todo. Lo que queremos es justicia.

Este ha señalado también que «no sabemos bien lo que pasó, todo está bajo secreto. Él se quedó en el lugar esperando a su amigo, le mandó la ubicación donde estaba. Dani no había tenido jamás problemas con nadie. Los que lo conocen saben cómo era el niño, era buenísimo, ayudaba a todo el mundo. Muchos amigos lo querían. No se tenía que haber parado en ese lugar. Dani era un niño feliz, no era de calle. Era un chaval que no hacía nada y nunca se había metido en nada. No sabía pelear. Era un chaval con mucha ilusión».

El tío de Dani ha arremetido contra aquellos medios de comunicación que «han dicho muchos bulos». «En un periódico se ha dicho que mi sobrino era un gamberro y eso es mentira, por eso tanto ayer como hoy he hablado con varios periódicos para desmentir esos bulos».

Miguel Ángel ha añadido que «aún no sabemos si están identificados los autores del crimen. Todo eso está bajo secreto, para eso está la Policía Científica trabajando. Lo que queremos es justicia de verdad. Si lo han matado como un hombre, que lo paguen como un hombre. Han roto a muchas familias, a unos abuelos, a sus padres, a sus tíos, a sus amigos», ha concluido.