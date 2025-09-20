La Junta de Andalucía rehabilitará al completo San Isidoro del Campo a partir de 2026

Un proyecto largamente demandado en materia de patrimonio histórico y no exento de demoras está a punto de ver al fin la luz para resolver una asignatura pendiente con la historia desde hace años y años. Hablamos del monasterio fortificado de San Isidoro del ... Campo, fundado en 1301 en Santiponce y auténtica joya del gótico y el mudéjar, un monumento protegido como bien de interés cultural (BIC), cuya situación saltó a la palestra como consecuencia del robo de un paño de azulejos de su Claustro de los Muertos en agosto de 2016. A menos de un año del décimo aniversario de aquellos hechos, por cierto, no han trascendido detenciones de los autores de aquel sonado expolio.

Desde entonces, el devenir del monumento ha estado sobre el tapete y ya en 2021, la consejera Patricia del Pozo, en su primera etapa como titular de la cartera de Cultura, anunciaba un proyecto de 4,7 millones de euros financiados con fondos europeos, para la recuperación integral de la almazara, las naves del pósito y del almacén, las naves sur y este del claustro de los jerónimos y la torre del monasterio, desamortizado en 1835.

Se trata de espacios del conjunto monumental directamente pertenecientes a la Junta de Andalucía, porque el sector del recinto visitable en la actualidad pertenece a la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos, pero es gestionado por la Administración andaluza merced a un convenio entre ambas partes.

No fue hasta el pasado mes de junio, después de que en 2024 Del Pozo recuperase las competencias de Cultura, que entre 2022 y 2024 habían estado en manos de Arturo Bernal; cuando finalmente fue licitada por 3,1 millones de euros financiados al 85 por ciento por fondos europeos, la primera fase de la restauración integral del sector del monumento perteneciente a la la Junta.

Entretanto, no han sido pocas las reivindicaciones desde las asociaciones conservacionistas y el Ayuntamiento de Santiponce, en demanda de la materialización de este ansiado proyecto. Porque pese a todo, este enclave cosechó 43.396 visitas en 2024, alzándose como el segundo espacio cultural de la provincia de gestión autonómica en número de visitantes, sólo por detrás del conjunto arqueológico de Itálica, localizado también en Santiponce.

Esta primera fase del proyecto, dividida a su vez en dos lotes, está destinada en concreto a la rehabilitación de la almaraza, el pósito y el almacén del conjunto monumental, con un plazo máximo de ejecución de un año una vez comiencen las obras.

Ahora, y como refleja una resolución de fecha 12 de septiembre de la Consejería de Cultura, dicho departamento ha aceptado la propuesta de la mesa de contratación, para adjudicar ambos lotes a la empresa Hermanos Campano, por un importe global de 2,8 millones de euros impuestos incluidos.

La memoria técnica de esta primera fase de la actuación, ya con propuesta de adjudicación como ha sido señalado, detalla que la almazara del monasterio, conformada por una nave dividida en dos crujías por una arquería de arcos de medio punto, ha perdido ya tres pilastras de dicha arquería por derrumbe y con ellas sus cubiertas, «dejando sin contrarrestar los empujes, de manera que la siguiente pilastra se encuentra en un estado de fisuración que evidencia que puede estar próximo a su colapso».

La situación del monumento

Por eso, «urge su apuntalamiento inminente y la restauración de los elementos en estado de ruina», porque además, la cubierta de este espacio presenta «un gran hueco por derrumbe del forjado y los pavimentos están en muy malas condiciones o desaparecidos y en una superficie considerable bajo los escombros de los derrumbes».

En cuanto al edificio del pósito, el documento técnico del proyecto refleja que presenta parte de las cubiertas derrumbadas, lo que ha ocasionado la demolición de parte de las bóvedas de la planta baja, mientras en su nave lateral oeste «la cubierta también se ha derrumbado parcialmente en su extremo sur».

«La estructura de madera, por la humedad que le viene afectando, presenta muestras evidentes de pudrición que ha producido el colapso de las zonas especificadas y las solerías de la planta baja se encuentran totalmente descompuesta», advierten además los técnicos.

En cuanto al almacén, su cubierta sufre según la memoria del proyecto un gran deterioro, con zonas derrumbadas debido al fallo por pudrición de la madera e incluso tiene instaladas placas de fibrocemento como consecuencia de algunas reparaciones anteriores.

Es por ello que este fase del proyecto está destinada a acometer en la almazara, el pósito y el almacén del monasterio toda una serie de actuaciones de consolidación constructiva y estructural, «que paralicen el proceso de deterioro y ruina en el que se encuentra el monumento».

Esta contratación, la primera gran inversión de calado en el monasterio tras la restauración de la parte actualmente visitable allá en los años 90 del pasado siglo, contará según los planes de la Consejería de Cultura con nuevas licitaciones para acometer obras de restauración en la nave sur del Claustro de los Jerónimos con 1,1 millones de euros y la nave este de este mismo claustro y la torre, con 1,9 millones de euros.

Así, la inversión global en remozar el monumento podría rondar los seis millones de euros incluyendo las tareas de redacción de proyectos y demás aspectos colaterales a las obras; después de que ya en 2021 fuese contratada por 427.364 euros la recuperación de la cerca oriental del conjunto, entonces apuntalada por su notable deterioro, como botón de muestra del estado del enclave.