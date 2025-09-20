La Junta de Andalucía rehabilitará al completo San Isidoro del Campo a partir de 2026

Suscríbete a
Monasterio de San Isidoro del Campo
Fernando Barroso Vargas

Un proyecto largamente demandado en materia de patrimonio histórico y no exento de demoras está a punto de ver al fin la luz para resolver una asignatura pendiente con la historia desde hace años y años. Hablamos del monasterio fortificado de San Isidoro del ... Campo, fundado en 1301 en Santiponce y auténtica joya del gótico y el mudéjar, un monumento protegido como bien de interés cultural (BIC), cuya situación saltó a la palestra como consecuencia del robo de un paño de azulejos de su Claustro de los Muertos en agosto de 2016. A menos de un año del décimo aniversario de aquellos hechos, por cierto, no han trascendido detenciones de los autores de aquel sonado expolio.

