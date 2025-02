El 55% de las empresas de Sevilla no conoce los fondos Next Generation

Un barómetro realizado entre más de 100 empresas sevillanas por la patronal andaluza (CEA) y la Junta de Andalucía concluye que más del 55% de los encuestados no conoce las ayudas de los fondos Next Generation de la UE para impulsar la inversión y ... la actividad empresarial tras la pandemia. Y lo que es peor, casi otro 30% conoce esas ayudas pero la información que tiene es muy general. Sólo un 10% de las empresas tiene información detallada y actualizada de esos fondos.

Partiendo de esa situación, no es de extrañar que el 56,4% de las empresas encuestadas no haya decidido si pedirá los fondos Next Generation porque está a la espera de conocer las condiciones. Un 20,7% tiene claro que no lo hará y un 22,77% dice que sí solicitará esos fondos.

Empresas con más de diez años de antigüedad

Para realizar este barómetro se han encuestado a empresas de distinta actividad productiva, el 70% de ellas con más de diez años de antigüedad . Un 22% se dedican a actividades profesionales, científicas y técnicas, mientras que un 9% pertenece al sector manufacturero y un 7% al comercio al por mayor y al por menor, reparación, ectetera. El 34,5% de esas empresas tienen entre uno y diez empleados; el 23,3% cuenta con una plantilla de entre 11 y 49 trabajadores; el 15,8% tiene entre 50 y 249 empleados; y el 14% tiene contratados a más de 250 empleados.

El 57% de las empresas sevillanas valora la situación económica de su empresa como 'buena' o 'muy buena' , mientras que un 31% indica que es ‘regular’, un 9% ‘mala’ y un 11% ‘muy mala'. Esta encuesta, que fue realizada antes de que se conociera la aparición de la variante ómicron, revela que el 59% de las empresas sevillanas preveía entonces que su empresa evolucionaría en los próximos meses 'bien', un 23% ‘regular’, y el resto 'mal' o 'muy ma'l.

Medidas públicas, ni 'ágiles' ni 'suficientes'

Sobre la s medidas que han puesto en marcha las diferentes administraciones públicas, la percepción generalizada es que ni han sido ’suficientes’ ni ‘ágiles ’. De hecho, sólo el 12,9% afirma que sí han sido ‘ágiles’ y el 19% ‘suficientes’. Consultadas sobre dichas medidas, la mejor valorada por las empresas sevillanas son los ERTE, seguida muy de cerca por las ayudas directas para el mantenimiento de la actividad y las líneas de financiación ICO.

Algo más de un tercio de las empresa encuestadas afirma que no se vio afectada negativamente por la pandemia y el 22,7% dice que se vio afectada pero que ya se ha recuperado y otro 3% que lo hará antes de que concluya el año. Un 20,7% de compañías pone su fecha de recuperación a lo largo de 2022. Por otro lado, el incremento de los costes es el aspecto que más está incidiendo actualmente en el desarrollo de la actividad empresarial, afectado a uno de cada cuatro encuestados, seguida por la situación política general y la disminución de la demanda.

La presión fiscal sobre las empresas es una de las políticas que más rechazo genera entre las empresas. Cuando se les pregunta en qué grado consideran que el nivel actual de impuestos y cargas tributarias afecta al desarrollo de sus proyectos, un 41,1% dice que lo ‘dificulta mucho’ y un 43,3% ‘algo’, es decir, casi el 85%. Por el contrario, n inguna empresa responde que el actual nivel de impuestos y cargas tributarias facilite sus proyectos y sólo el 1,15 dice que ‘lo facilita algo’.

Burocracia

En relación con la actividad burocrática de la Administración pública, el 90% cree que ‘la dificulta mucho’ o 'algo ’. A la hora de valorar la Administración pública que dificulta más las tramitaciones, el General del Estado es la que sale peor parada (casi el 40%), seguida de la Junta de Andalucía (algo más del 25%) y los ayuntamientos (27%).