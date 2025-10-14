Suscríbete a
RocaJunyent ficha a Javier Arenas Olivencia como socio

El hijo del político reforzará el área de private equity y M&A

RocaJunyent Grupo-Gaona refuerza su despacho en Sevilla con la incorporación de Marcos Peña Molina

Javier Arenas (izquierda) y Joan Roca (derecha)
Javier Arenas (izquierda) y Joan Roca (derecha) ABC

S.E.

El despacho RocaJunyent ha incorporado a Javier Arenas Olivencia como nuevo socio de su área Mercantil en Madrid, especializado en Private Equity y M&A.

«Su llegada refuerza la capacidad del despacho para atender operaciones sofisticadas y transacciones de alto valor en ... el mercado español», explican desde el despacho.

