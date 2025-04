Juan Bravo: «El Gobierno terminará aceptando las propuestas sensatas del PP contra los aranceles. Tienen tiempo hasta mayo»

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha confiado en que el Gobierno termine aceptando las propuestas «sensatas» que plantea su partido para mejorar el decreto sobre aranceles que aprueba este martes el Consejo de Ministros y ha destacado que «tiene tiempo hasta mayo» cuando está previsto que se someta a votación en el Congreso de los Diputados.

Bravo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, un día después de conversar con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre las medidas que plantea el PP para mejorar el decreto sobre aranceles presentada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a una treintena de representantes de los sectores afectados.

El dirigente popular ha asegurado que de los 14.100 millones anunciados por Pedro Sánchez «sólo 420 son a fondo perdido» en un real decreto que se centra «en la parte menos necesaria para las empresas» y ha subrayado la importancia de incorporar las medidas que propone su partido para «crear un plan que de verdad permita a las empresas ver las cosas con algo más de optimismo».

Tras cuestionar que el presidente del Gobierno viaje «por libre» a China «sin estar en coordinación con la Unión Europea (UE)», Bravo ha asegurado que el ministro Carlos Cuerpo «no ha dicho que no» a las propuestas del PP sino que «ellos tienen su plan, nosotros estamos en esa negociación y de momento no lo han estimado«.

«Evidentemente, si se quiere contar con el voto favorable del PP parece lógico que se tengan en cuenta propuestas que no son del PP, sino el resultado de sentarnos a escuchar a los sectores y lo que nos han pedido», ha añadido antes de defender la necesidad de «ser capaces de reflejar las necesidades que planteen las empresas, que son las más afectadas».

Preguntado por si el PP votará no al decreto que apruebe el Consejo de Ministros si llega sin cambios al Congreso, Bravo ha recordado que «supuestamente no se llevará a votación hasta mayo, por lo cual el Gobierno tiene tiempo para todas las propuestas que hemos planteado, que son sensatas y nos hacían los sectores afectados».

«Una negociación siempre es entender a todas las partes»

«El Gobierno va a tener dificultad para decir que no a lo que piden los sectores aunque lo haya puesto en un papel el PP. No puede ser solamente me votas lo que yo quiero y de ti no acepto nada. Una negociación siempre es entender a todas las partes y en este caso no pedimos nada para el PP, sino para el autónomo, la pyme, la mediana y gran empresa, el sector agrícola, industrial o de automoción«, ha recalcado, antes de subrayar que «esto no va de PP-PSOE, sino que estamos para servir a los ciudadanos en un momento de complicaciones».

Bravo ha recordado que el PP apoyó en el Congreso los tres reales decreto de medidas en apoyo a los afectados por la Dana de Valencia mientras el PSOE sólo aprobó «uno de siete» en el Parlamento valenciano y ha destacado que este lunes «cuando nos llamaron estábamos ahí» y el Ministerio de Economía ha atendido la demanda del PP de «tener en cuenta» a las comunidades autónomas en la respuesta a los aranceles.

«Es sorprendente que te llamen por la tarde y salgan insultando al PP. No parece la mejor manera de negociar, pero estamos en la conversación con el ministro Cuerpo y nos olvidamos del ruido que quieran hacer otros», ha concluido.