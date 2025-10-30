Insur aumenta un 18% la cifra de negocio en el tercer trimestre hasta los 119,5 millones de euros

Grupo Insur anunció ayer los resultados del tercer trimestre que ha cerrado con una subida de dos dígitos. Concretamente del 17,9% al elevar la cifra de negocio a 119,5 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto ha sido ... posible, según confirma la compañía, por un crecimiento en todas las líneas de negocio.

En concreto, la actividad de promoción ha crecido un 13,1% hasta alcanzar los 71,8 millones de euros, que incluyen los 11,7 millones euros de la venta de un suelo de promoción terciaria en Valdebebas (Madrid). Además, para el último trimestre del año está programada la entrega de viviendas por un importe de 159,2 millones de euros -92,5 millones de euros ajustado por el porcentaje de participación del Grupo en las joint ventures-, lo que permite estimar un incremento relevante del ebitda y el beneficio neto después de impuesto para el último trimestre del año.

Por su parte, las cifras de negocio de la actividad patrimonial y de construcción han registrado importantes aumentos, concretamente del 6,7% y del 41,6%, situándose en 14,5 millones de euros y 29,8 millones de euros, respectivamente. Los tres pilares que sostienen el grupo han tenido unos incrementos importantes con los que la firma celebra un holgado 80 aniversario con más proyectos en cartera que nunca.

Crecen las preventas

Según explica en un comunicado, Insur ha obtenido un excelente desempeño comercia, con nuevas preventas formalizadas en los nueve meses por importe de 184,3 millones de euros (+15,8%; +8,8% en proporcional) que permiten registrar un importe global de preventas acumuladas al cierre de los nueve primeros meses del año de 410,6 millones de euros (+40,2%; +28,5% en proporcional frente al cuarto trimestre de 2024). El ritmo de preventas proporciona una alta visibilidad de los ingresos futuros de la compañía, al situarse la cobertura de preventas para los ejercicios 2025 y 2026 en el 96,7% y el 65,6%, respectivamente.

Con respecto al banco de suelo, se ha producido un incremento hasta alcanzar las 4.853 viviendas, incluyendo dos suelos para 1.084 viviendas adquiridos en el tercer trimestre del año. Durante los primeros nueve meses de 2025 se han iniciado las obras para 255 viviendas nuevas, situando el número total en construcción en 800 unidades, junto a los tres edificios de oficinas en construcción con una superficie bruta alquilable (SBA) de 28.981 metros cuadrados.

Además, Grupo Insur dispone de 1.063 viviendas pendientes de inicio de construcción, 610 en diseño, 210 terminadas y otras 2.170 en cartera.

El etbida crece un 25,8%

La actividad patrimonial ha mostrado un sólido comportamiento al aumentar la renta anualizada de los contratos en vigor hasta los 19,7 millones de euros (+0,4% versus cierre de 1S25), ascenso motivado por el incremento de los precios de arrendamiento, con una tasa de ocupación del 94,5%.

El ebitda se ha situado en 20,9 millones, un 25,8% superior al mismo periodo del año anterior y el resultado de explotación ha registrado un incremento del 95,5%, hasta los 28,3 millones de euros, impulsado por el aumento en 7,8 millones de euros del valor razonable de las inversiones inmobiliarias. El beneficio neto se ha incrementado un 147,5% frente al mismo periodo del año anterior hasta alcanzar 15,6 millones de euros.

Por último, el valor bruto de los activos o GAV ha alcanzado los 638,3 millones de euros, un 1,5% inferior al cierre del primer semestre de 2025 y la deuda financiera neta se ha situado en 226,7 millones, un 13,3% superior al cierre de 2024.

En consecuencia, el valor bruto de los activos, neto de deuda, o NAV ha alcanzado los 411,7 millones de euros, con un incremento de 11,7 millones de euros frente al cierre de 2024 (+2,9%). La relación entre deuda financiera neta y valor bruto de los activos o LTV, se ha situado en el 35,5%, 2,2 puntos porcentuales superior al cierre del ejercicio 2024.