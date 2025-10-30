Suscríbete a
Insur aumenta un 18% la cifra de negocio en el tercer trimestre hasta los 119,5 millones de euros

Las tres actividades principales de la compañía crecen, con un especial impacto en la promoción de viviendas y oficinas

Ricardo Pumar, presidente de Insur: «Estamos más cerca de una moderación del precio de la vivienda»

Ricardo Pumar en la sede central de la compañía en Sevilla
Ricardo Pumar en la sede central de la compañía en Sevilla
Elena Martos

Grupo Insur anunció ayer los resultados del tercer trimestre que ha cerrado con una subida de dos dígitos. Concretamente del 17,9% al elevar la cifra de negocio a 119,5 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto ha sido ... posible, según confirma la compañía, por un crecimiento en todas las líneas de negocio.

