Ricardo Pumar (Insur): «Estamos más cerca de una moderación del precio de la vivienda»

El ochenta aniversario de Grupo Insur ha puesto el foco sobre la actividad de esta promotora andaluza que dio el pasado 23 de septiembre el pistoletazo de salida a los actos de tan señalada efemérides. Acostumbrado a la discreción, su presidente, Ricardo Pumar (Sevilla, 1958), ... acelera los anuncios de nuevos proyectos que engordan una cartera ya de por sí abultada. La compañía presentó en junio unos resultados de récord y cerrará el año con grandes cifras. También con nuevos desarrollos en la ciudad en la que empezó todo. Sevilla sigue siendo el núcleo de operaciones de una empresa que afronta la siguiente etapa de crecimiento con las miras puestas en nuevos mercados, pero manteniendo en pie y reforzados los tres pilares que la han hecho grande: la gestión patrimonial, la promoción residencial y el desarrollo de oficinas y hoteles.

-El grupo está viviendo un aniversario espléndido con grandes cifras y con proyectos ambiciosos. ¿Cómo afronta el futuro?

-Estamos viviendo un buen momento en el sector inmobiliario en general, no sólo de la de la promoción residencial, también la promoción terciaria, la actividad patrimonial. Todo está creciendo mucho; nosotros hemos crecido mucho con respecto al primer semestre. El año pasado ya fue un año excelente y este va a serlo también. Lo venimos anunciando desde diciembre, los principales hitos de nuestro plan estratégico se iban a concentrar entre 2024 y 2025. Nos marcamos unos objetivos retadores, pero estamos próximos a cumplirlos. Para este segundo semestre tenemos una cantidad importantísima de entregas programadas; ese es el dato más importante, porque podemos vender mucho, pero eso no se refleja en la cifra de negocio, sólo consta cuando haces las entregas. En el negocio residencial podemos estar en torno a las 400 viviendas de aquí a final de año.

-En el discurso de la gala del Real Alcázar tuvo un recuerdo para los que ya no están, pero puso mucho el acento en las generaciones futuras. ¿En qué fase entra ahora la compañía?

-La compañía está preparada para crecer, principalmente porque la fortaleza de su equipo. Tenemos el equipo más preparado de nuestra historia. Esa es la base de todo. Estamos creciendo en personal y el mercado está acompañando. La empresa tiene cada día más reputación y más apoyo financiero. Ahora luchamos por mejorar la eficiencia, pero auguro un futuro muy halagüeño, porque creo que hemos vencido algunas barreras: antes el sector de la promoción residencial era muy cíclico y se apoyaba en los boom del momento. Eso ya no ocurre porque la actividad financiera tiene que someterse a unos criterios que vienen impuestos desde Europa y la financiación a la promoción es mucho más selectiva, la oferta es más disciplinada y la demanda está basada en unas condiciones macroeconómicas positivas. A nosotros nos gustaría producir más para dar respuesta a la enorme necesidad de vivienda. Estamos en un momento en el que todas las variables son positivas, aunque sigue persistiendo un problema: La falta de suelo.

-¿Ve alguna solución para esa falta de suelo?

-Mientras no se cambie la legislación y se recorten los plazos no tengo muchas esperanzas de que haya una solución. Cualquier problema puntual en un planeamiento implica la anulación de todo el procedimiento y la vuelta a empezar. Todo esto hace que resulte imposible 'fabricar suelo nuevo' a tiempo para dar respuesta a la necesidad. Veo movimientos para mejorar esa situación, pero nada determinante por el momento.

-¿Cuántas viviendas tiene previsto entregar de aquí a final de año?

-En torno a unas cuatrocientas. No están todas en el mismo sitio, las hay en Entrenúcleos, en Málaga, en Madrid. Es un número importante.

-Uno de los anuncios que hizo durante la gala de aniversario fue el plan para dar el salto a Valencia. ¿Es un mercado que ya conocen o será una nueva incursión?

-No hemos estado nunca en Valencia. Esta es una de las áreas de España donde más déficit de vivienda hay junto con Madrid, Barcelona y Málaga. Además, nos encontramos con que Valencia tiene unos parámetros de precios del suelo y de la vivienda muy parecidos a Sevilla. Por eso nos hemos sentido cómodos. En otros sitios como Madrid nos vemos muy limitados por el precio del suelo, tiene otras dimensiones para trabajar, pero en el Levante hemos encontrado una situación parecida a Sevilla, aunque con más problemas de vivienda.

-¿Qué peso tiene en el grupo la actividad de promoción residencial?

-Pues un peso grande y en los últimos años ha ganado más dimensión. Tenemos cuatro direcciones territoriales de promoción residencial: Andalucía occidental, oriental, Madrid y ahora Levante, mientras que de promoción terciaria y patrimonio tenemos una. Eso no significa que le demos menos importancia, estamos haciendo grandes proyectos, entre manos tenemos tres edificios de oficinas, dos en Málaga y otro en Madrid que está en Las Tablas. También estamos desarrollando dos hoteles, uno en Sevilla y otro en Madrid que suman entre ambos 430 habitaciones.

-Ahora que menciona los proyectos hoteleros ¿ya se han cerrado acuerdos con cadenas hoteleras para su explotación?

-Bueno, en el de Sevilla no nos compete a nosotros porque ese es un proyecto llave en mano y ha sido muy exitoso, se ha vendido antes de iniciar la construcción. En julio anunciamos el acuerdo con la compañía de inversión Extendam Capital Partner y la empresa de gestión hotelera Panoram Hotel Management. Es un activo que ha generado mucho interés porque se encuentra aquí al lado -se refiere a la avenida Diego Martínez Barrios donde se encontraba el edificio de Endesa-. Tendrá 184 habitaciones con categoría de cuatro estrellas y estará operado por una prestigiosa cadena internacional. El de Madrid está en Valdebebas y es más grande. En este caso mantenemos la propiedad y hemos llegado a un acuerdo con la cadena hotelera irlandesa Dalata, que tiene mucha fuerza en Europa continental. Lo operarán bajo la marca Clayton.

-¿Cree que estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?

-No creo que haya una burbuja. Se crean burbujas cuando hay crédito sin control. Ahora hay crédito a la promoción de vivienda, para la compra y hay a buenos precios, pero con criterio. Las entidades conceden un máximo del 80%, es decir que el comprador tiene que acreditar una solvencia y los criterios para que le den la financiación son exigentes. Los batacazos en el sector se producen cuando se sobreestima la demanda, es decir cuando se produce mucho más de lo que se demanda. Por eso yo no veo burbuja.

-Pero los precios no dejan de subir y lo hacen muy por encima del nivel de vida y de los salarios

-Los precios están sometidos a una demanda elástica y llegará un momento en el que si lo precios siguen subiendo, la gente no podrá asumir el coste. Se tienen que moderar y creo que estamos cada vez más cerca de que eso ocurra. También hay quien dice que los precios van a seguir subiendo porque persiste el desequilibrio, pero si lo hacen, será de una forma más moderada que en estos dos últimos años.

-Finalmente, ¿cómo valora los nuevos proyectos en el mercado de oficinas que se están promoviendo en Sevilla como Altadis o el Distrito Portuario?

-Creo que hacía falta después de tanto años. Tenga en cuenta que este edificio (donde se encuentra la sede central de Insur) es de los más modernos y tiene ya veinte años. Este y el de Cartuja son los últimos que hicimos y es necesario renovar la oferta para dar respuesta a las nuevas formas de trabajar, con espacios en los que se fomente la colaboración, la creatividad. Otra cosa será el precio al que se comercialicen, pero los buenos activos tienen valor y el mercado los demanda.